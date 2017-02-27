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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10658106591066010661

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 114
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
12%
14
37,00-37,50
47%
54
37,50-38,00
20%
23
38,00-38,50
6%
7
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
7
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 10:37

  Alien написав:
  Slon_Nosov написав: Сьогодні також пійду, цікаво чим ще здивують. 8)

Заодно спитайте як там себе почуває анонсована вами (зі слів працівників банку) з 25.07 відміна вимог НБУ щодо приймання банками банкнот іноземної валюти що мають ознаки зношення, але лишаються платіжними ;)



З суми 2600 нормальними виявились лише три папірці, все інше наче мусор. Може таким чином приватбанк намагається залишити валюту собі на максивальний срок, зняття по 200$ версія 2.0? Ладно ще поточні рахунки, а як депозити знімати, може для цього все і робилось?
Стосовно прийому размальованих, з плямами і затертих - касир каже що зараз приймають мовчки.
Alien, в п'ятницю буду в ощаді і спитаю що то було. Чи може хтось раніше здасть погану сотку та відпишиться.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 10:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Slon_Nosov написав:Стосовно прийому размальованих, з плямами і затертих - касир каже що зараз приймають мовчки.
Если под матрац, то сегодня принимают, а завтра нет
Востаннє редагувалось Proofy в Сер 26 лип, 2023 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 10:46

  Игорь Алексеевич написав:super_mohito

курс не зависит от наступления или тишины. Есть фин. вливания в Украину и экспорт продовольствия. Сейчас надо на эти больше показатели смотреть.

З експортом продовольства нині величезні проблеми, але курс чомусь не реагує!
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 10:52

  Slon_Nosov написав:Стосовно прийому размальованих, з плямами і затертих - касир каже що зараз приймають мовчки.
Alien, в п'ятницю буду в ощаді і спитаю що то було. Чи може хтось раніше здасть погану сотку та відпишиться.

Кто-то писал недавно, что госбанки без вопросов принимают USD в удовлетворительном состоянии любых годов - без вопросов.
Если не ошибаюсь, человек сдал без проблем:
100 USD 1990 года - состояние банкноты хорошее (со слов)
100 USD 1996 года - состояние банкноты хорошее (со слов).

Кстати, тем у кого есть банкноты USD 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х в хорошем/отличном состоянии - очень крупно повезло. Так как коллекционная (реальная) стоимость многих этих банкнот - выше номинала...

Про более ранние экземпляры USD, вообще молчу, там можно заработать состояние... :shock:
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 11:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

откуда этот резкий движ? уже 37,7 продают синие. за 2 дня прыгнули.
зерновой коридор повлиять не мог - там все на безнале а межбанк НБУ контролирует.
неужели так сказалось то что банки не подпитывают наличный рынок нормальными купюрами?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 11:39

  mephala написав:откуда этот резкий движ? уже 37,7 продают синие. за 2 дня прыгнули.
зерновой коридор повлиять не мог - там все на безнале а межбанк НБУ контролирует.
неужели так сказалось то что банки не подпитывают наличный рынок нормальными купюрами?

Пока не откроют гражданское авиасообщение (хотя бы в 2-х, 3-х городах Западной Украины - там, где безопаснее) с подпиткой наличного рынка нормальными купюрами USD будут проблемы.
А это не ранее 2024 года... :(
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 11:41

  Slon_Nosov написав:Стосовно прийому размальованих, з плямами і затертих - касир каже що зараз приймають мовчки
приймають мовчки - але видають майже з реготом :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 11:47

  mephala написав:откуда этот резкий движ?

зерновой коридор повлиять не мог -

а если он просто как очередной инфоповод для небольших качелей на неделю-две?

и плюс ожидание заседания нацбанка: некоторые баксопокупатели подумали, а вдруг офкурс сдвинут чуть вверх
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 11:57

  mephala написав:откуда этот резкий движ? уже 37,7 продают синие. за 2 дня прыгнули.


...а може вже і осінь прийшла
sergikkc007
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