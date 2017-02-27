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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10659106601066110662

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 114
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
12%
14
37,00-37,50
47%
54
37,50-38,00
20%
23
38,00-38,50
6%
7
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
7
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 12:12

  mephala написав:откуда этот резкий движ? уже 37,7 продают синие. за 2 дня прыгнули.
зерновой коридор повлиять не мог - там все на безнале а межбанк НБУ контролирует.
неужели так сказалось то что банки не подпитывают наличный рынок нормальными купюрами?



мабуть ні. я вже чекаю на офіційний курс нбу, комерційний курс в банках, комерційний в обмінниках та курс на купюри нового зразка. Нового зразка перестали здавати, то він і росте...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 12:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

хто як думає:
скачок курсу долара мабуть пов'язаний на очікуванні результатів засідання монетарної палати НБУ?
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:02

  Yuri_61 написав:хто як думає:
скачок курсу долара мабуть пов'язаний на очікуванні результатів засідання монетарної палати НБУ?

Предполагаю, что курс USD НБУ останется на том же уровне, что и был.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:06

  Yuri_61 написав:хто як думає:
скачок курсу долара мабуть пов'язаний на очікуванні результатів засідання монетарної палати НБУ?


то високі матерії, здається курс вже давно ні з чим не пов'язаний. може тільки що з намаганням максимально витягнути долларову готівку з матрасів пересічних.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:23

Народ обеднел и радуется, что вверх на 20 коп. Он пока и будет прыгать, как и раньше прыгал в районе 37,10-37,50
А у кого синие, так они уже при любом курсе продавать не будут. Это у них святое - :P СУНДУК)
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 26 лип, 2023 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:24

  Slon_Nosov написав:
  Yuri_61 написав:хто як думає:
скачок курсу долара мабуть пов'язаний на очікуванні результатів засідання монетарної палати НБУ?

то високі матерії, здається курс вже давно ні з чим не пов'язаний. може тільки що з намаганням максимально витягнути долларову готівку з матрасів пересічних.

Цьому присвячені, як мінімум, всі реформи 20 річної історії. Це місія.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:28

  Slon_Nosov написав:
  Yuri_61 написав:хто як думає:
скачок курсу долара мабуть пов'язаний на очікуванні результатів засідання монетарної палати НБУ?


то високі матерії, здається курс вже давно ні з чим не пов'язаний. може тільки що з намаганням максимально витягнути долларову готівку з матрасів пересічних.

Ну то шо пересічних намагалися загнати в гривньо-папір то видно було з того як примат скільки місяців понижав курси в відділеннях. А що сі стало що доляр раптом попер до гори? :shock:
alex lem
 
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