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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 лип, 2023 12:12
mephala написав:
откуда этот резкий движ? уже 37,7 продают синие. за 2 дня прыгнули.
зерновой коридор повлиять не мог - там все на безнале а межбанк НБУ контролирует.
неужели так сказалось то что банки не подпитывают наличный рынок нормальными купюрами?
мабуть ні. я вже чекаю на офіційний курс нбу, комерційний курс в банках, комерційний в обмінниках та курс на купюри нового зразка. Нового зразка перестали здавати, то він і росте...
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Додано: Сер 26 лип, 2023 12:48
хто як думає:
скачок курсу долара мабуть пов'язаний на очікуванні результатів засідання монетарної палати НБУ?
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Yuri_61
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Додано: Сер 26 лип, 2023 13:02
Yuri_61 написав:
хто як думає:
скачок курсу долара мабуть пов'язаний на очікуванні результатів засідання монетарної палати НБУ?
Предполагаю, что курс USD НБУ останется на том же уровне, что и был.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 13:06
Yuri_61 написав:
хто як думає:
скачок курсу долара мабуть пов'язаний на очікуванні результатів засідання монетарної палати НБУ?
то високі матерії, здається курс вже давно ні з чим не пов'язаний. може тільки що з намаганням максимально витягнути долларову готівку з матрасів пересічних.
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Slon_Nosov
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Додано: Сер 26 лип, 2023 13:23
Народ обеднел и радуется, что вверх на 20 коп. Он пока и будет прыгать, как и раньше прыгал в районе 37,10-37,50
А у кого синие, так они уже при любом курсе продавать не будут. Это у них святое - СУНДУК
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Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 26 лип, 2023 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 26 лип, 2023 13:24
Slon_Nosov написав: Yuri_61 написав:
хто як думає:
скачок курсу долара мабуть пов'язаний на очікуванні результатів засідання монетарної палати НБУ?
то високі матерії, здається курс вже давно ні з чим не пов'язаний. може тільки що з намаганням максимально витягнути долларову готівку з матрасів пересічних.
Цьому присвячені, як мінімум, всі реформи 20 річної історії. Це місія.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 13:28
Slon_Nosov написав: Yuri_61 написав:
хто як думає:
скачок курсу долара мабуть пов'язаний на очікуванні результатів засідання монетарної палати НБУ?
то високі матерії, здається курс вже давно ні з чим не пов'язаний. може тільки що з намаганням максимально витягнути долларову готівку з матрасів пересічних.
Ну то шо пересічних намагалися загнати в гривньо-папір то видно було з того як примат скільки місяців понижав курси в відділеннях. А що сі стало що доляр раптом попер до гори?
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Додано: Сер 26 лип, 2023 13:53
зараз в ТТ взнав, що індикатором курса долара в Україні, окрім бензина, бананів може стати (чи це так?) пляшка 2 літрової кока коли. Кажуть (не провіряв) що в штатах така пляшка коштувала завжди 1 долар. А в Україні 2 л кока коли вартує 52 грн зараз.
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Yuri_61
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Додано: Сер 26 лип, 2023 14:02
очікувано курс долара росте, як завжди в очікувані результатів засіданання монетарної палати.
імхо курс офіційний долара не змінять зараз
з наступного вівторка вниз курс долара піде імхо
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Yuri_61
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Додано: Сер 26 лип, 2023 14:16
Yuri_61 написав:
з наступного вівторка вниз курс долара піде імхо
Карусельщики занесли вас в чёрный список с таким прогнозом)
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