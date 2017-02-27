Yuri_61 написав:зараз в ТТ взнав, що індикатором курса долара в Україні, окрім бензина, бананів може стати (чи це так?) пляшка 2 літрової кока коли. Кажуть (не провіряв) що в штатах така пляшка коштувала завжди 1 долар. А в Україні 2 л кока коли вартує 52 грн зараз.
Але насправді це дурня навіть гірше за "індекс Біг-мака". В ряді країн Європи взагалі акцизи (боротьба з вживанням солодких газованих напоїв), і в них кола вельми дорога - то що, курс євро має бути нижче курса долара тоді?
Yuri_61 написав:зараз в ТТ взнав, що індикатором курса долара в Україні, окрім бензина, бананів може стати (чи це так?) пляшка 2 літрової кока коли. Кажуть (не провіряв) що в штатах така пляшка коштувала завжди 1 долар. А в Україні 2 л кока коли вартує 52 грн зараз.
В странах Западной Европы нет ни одного напитка емкостью 2 литра - по цене 1 евро (или менее 1 евро). Даже если это просто обычная питьевая вода 2 литра - то она будет дороже 1 евро за емкость.
Yuri_61 написав:зараз в ТТ взнав, що індикатором курса долара в Україні, окрім бензина, бананів може стати (чи це так?) пляшка 2 літрової кока коли. Кажуть (не провіряв) що в штатах така пляшка коштувала завжди 1 долар. А в Україні 2 л кока коли вартує 52 грн зараз.
В странах Западной Европы нет ни одного напитка емкостью 2 литра - по цене 1 евро (или менее 1 евро). Даже если это просто обычная питьевая вода 2 литра - то она будет дороже 1 евро за емкость.
Брехня. Звичайна вода буде дешевше (якщо не брати лакшері виробників).
Yuri_61 написав:зараз в ТТ взнав, що індикатором курса долара в Україні, окрім бензина, бананів може стати (чи це так?) пляшка 2 літрової кока коли. Кажуть (не провіряв) що в штатах така пляшка коштувала завжди 1 долар. А в Україні 2 л кока коли вартує 52 грн зараз.
В странах Западной Европы нет ни одного напитка емкостью 2 литра - по цене 1 евро (или менее 1 евро). Даже если это просто обычная питьевая вода 2 литра - то она будет дороже 1 евро за емкость.
Брехня. Звичайна вода буде дешевше (якщо не брати лакшері виробників).
Покажите, где (в какой стране Западной Европы) обычная питьевая вода 2 литра стоит меньше 1 евро.
Victor8 написав:В странах Западной Европы нет ни одного напитка емкостью 2 литра - по цене 1 евро (или менее 1 евро). Даже если это просто обычная питьевая вода 2 литра - то она будет дороже 1 евро за емкость.
Брехня. Звичайна вода буде дешевше (якщо не брати лакшері виробників).
Покажите, где (в какой стране Западной Европы) обычная питьевая вода 2 литра стоит меньше 1 евро.
alex lem написав:Ну що загоняльщик у гривневі депо, до понеділка доходність ваших гривнедепо стане нульова? 37,45 -37,55 вже добігли.
Для того что бы стала нулевой, курс должен быть прибл. 38,56 из 2700 дол.(100тыс.грн.) Мы уже сняли сливки по грн на 3мес. в начале июля, а весенние карусельщики мало что в минусе из за курса, так ещё не могут вытащить из банков валюту в нормальном состоянии.