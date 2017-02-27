RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10661106621066310664>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 116
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
12%
14
37,00-37,50
47%
54
37,50-38,00
20%
23
38,00-38,50
6%
7
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 14:23

  Yuri_61 написав:зараз в ТТ взнав, що індикатором курса долара в Україні, окрім бензина, бананів може стати (чи це так?) пляшка 2 літрової кока коли. Кажуть (не провіряв) що в штатах така пляшка коштувала завжди 1 долар. А в Україні 2 л кока коли вартує 52 грн зараз.

https://www.kroger.com/p/coca-cola-soda-bottle/0004900005010?fulfillment=SHIP
https://www.walmart.com/ip/Coca-Cola-Soda-Pop-2-Liter-Bottle/16618684
2.68-3 долари, зі знижкою - 1,88 дол.
Відповідно, "індекс кока-коли" був би 18,34 грн/дол (або максимум 27,66) :mrgreen:

Але насправді це дурня навіть гірше за "індекс Біг-мака". В ряді країн Європи взагалі акцизи (боротьба з вживанням солодких газованих напоїв), і в них кола вельми дорога - то що, курс євро має бути нижче курса долара тоді?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33474
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1393 раз.
Подякували: 7793 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 14:25

  Yuri_61 написав:зараз в ТТ взнав, що індикатором курса долара в Україні, окрім бензина, бананів може стати (чи це так?) пляшка 2 літрової кока коли. Кажуть (не провіряв) що в штатах така пляшка коштувала завжди 1 долар. А в Україні 2 л кока коли вартує 52 грн зараз.

В странах Западной Европы нет ни одного напитка емкостью 2 литра - по цене 1 евро (или менее 1 евро).
Даже если это просто обычная питьевая вода 2 литра - то она будет дороже 1 евро за емкость. :mrgreen:
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 682
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 14:26

  Игорь Алексеевич написав:
  Yuri_61 написав:з наступного вівторка вниз курс долара піде імхо
Карусельщики занесли вас в чёрный список с таким прогнозом)

Ну що загоняльщик у гривневі депо, до понеділка доходність ваших гривнедепо стане нульова? 37,45 -37,55 вже добігли.
Востаннє редагувалось alex lem в Сер 26 лип, 2023 14:32, всього редагувалось 1 раз.
alex lem
 
Повідомлень: 2840
З нами з: 25.12.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 14:30

  Victor8 написав:
  Yuri_61 написав:зараз в ТТ взнав, що індикатором курса долара в Україні, окрім бензина, бананів може стати (чи це так?) пляшка 2 літрової кока коли. Кажуть (не провіряв) що в штатах така пляшка коштувала завжди 1 долар. А в Україні 2 л кока коли вартує 52 грн зараз.

В странах Западной Европы нет ни одного напитка емкостью 2 литра - по цене 1 евро (или менее 1 евро).
Даже если это просто обычная питьевая вода 2 литра - то она будет дороже 1 евро за емкость. :mrgreen:

Брехня. Звичайна вода буде дешевше (якщо не брати лакшері виробників).
kyk
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 24.01.12
Подякував: 170 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 14:33

  kyk написав:
  Victor8 написав:
  Yuri_61 написав:зараз в ТТ взнав, що індикатором курса долара в Україні, окрім бензина, бананів може стати (чи це так?) пляшка 2 літрової кока коли. Кажуть (не провіряв) що в штатах така пляшка коштувала завжди 1 долар. А в Україні 2 л кока коли вартує 52 грн зараз.

В странах Западной Европы нет ни одного напитка емкостью 2 литра - по цене 1 евро (или менее 1 евро).
Даже если это просто обычная питьевая вода 2 литра - то она будет дороже 1 евро за емкость. :mrgreen:

Брехня. Звичайна вода буде дешевше (якщо не брати лакшері виробників).

Покажите, где (в какой стране Западной Европы) обычная питьевая вода 2 литра стоит меньше 1 евро.
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 682
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 14:35

  Victor8 написав:
  kyk написав:
  Victor8 написав:В странах Западной Европы нет ни одного напитка емкостью 2 литра - по цене 1 евро (или менее 1 евро).
Даже если это просто обычная питьевая вода 2 литра - то она будет дороже 1 евро за емкость. :mrgreen:

Брехня. Звичайна вода буде дешевше (якщо не брати лакшері виробників).

Покажите, где (в какой стране Западной Европы) обычная питьевая вода 2 литра стоит меньше 1 евро.

Іспанія влаштує? https://tienda.mercadona.es/product/272 ... na-botella
Чи може UK https://groceries.asda.com/product/spar ... ttle/19028 ?
kyk
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 24.01.12
Подякував: 170 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 14:40

  alex lem написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Yuri_61 написав:з наступного вівторка вниз курс долара піде імхо
Карусельщики занесли вас в чёрный список с таким прогнозом)

Ну що загоняльщик у гривневі депо, до понеділка доходність ваших гривнедепо стане нульова? 37,45 -37,55 вже добігли.



Да всё супер я сдал по 38 закинул в юнекс сейчас могу купить в сенсе по 36.85 в чем проблема на сегодня?
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 97
З нами з: 04.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 14:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  alex lem написав:Ну що загоняльщик у гривневі депо, до понеділка доходність ваших гривнедепо стане нульова? 37,45 -37,55 вже добігли.
Для того что бы стала нулевой, курс должен быть прибл. 38,56 из 2700 дол.(100тыс.грн.) Мы уже сняли сливки по грн на 3мес. в начале июля, а весенние карусельщики мало что в минусе из за курса, так ещё не могут вытащить из банков валюту в нормальном состоянии.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6868
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 15:19

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................26.07.2023...........27.07.2023
дата розрахунку...............25.07.2023............26.07.2023
Євро..................................40,4046.................40,4558...+0.13%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1063 (вчера 1.1049)

Индекс доллара DXY в 15-00 101.21 (вчера 101.45).
Вчера около 16 доллар достиг пика, развернулся и начал снижение. Сегодня после полудня он вернулся на позавчерашний уровень. Сейчас пытается отскочить, но результат попытки пока не известен.
.................................................
  Yuri_61 написав:Кажуть (не провіряв) що в штатах така пляшка коштувала завжди 1 долар. А в Україні 2 л кока коли вартує 52 грн зараз.

Сам "факт" уже опровергли, но я осмелюсь предложить Вам очень простой и быстрый способ проверки такой информации.
Если Вам начинают рассказывать о ценах в США, попросите рассказчика показать США на глобусе (это такой шарик с нанесенной на него картой) :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7035
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5969 раз.
Подякували: 19386 раз.
 
Профіль
99
53
33
2
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 15:29

  Alexkievukraine написав:
Да всё супер я сдал по 38 закинул в юнекс сейчас могу купить в сенсе по 36.85 в чем проблема на сегодня?

за 37.00 на конвертаційний на 99+5 днів під 2.5% що еквівалентно 36.85
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32011
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1524 раз.
Подякували: 2676 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 10661106621066310664>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3295, 3296, 3297
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32969 36281594
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лип, 2023 16:12
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12941741
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22905373
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2995)
26.07.2023 16:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.