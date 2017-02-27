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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10661106621066310664

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 116
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
12%
14
37,00-37,50
47%
54
37,50-38,00
20%
23
38,00-38,50
6%
7
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 15:43

  Alexkievukraine написав:

Да всё супер я сдал по 38 закинул в юнекс сейчас могу купить в сенсе по 36.85 в чем проблема на сегодня?

скажите, а сенс никакой комис не берет?
Tro-lo-lo
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 16:22

  kyk написав:Іспанія влаштує? https://tienda.mercadona.es/product/272 ... na-botella
Чи може UK https://groceries.asda.com/product/spar ... ttle/19028 ?

Речь шла про напитки (в том числе и про простую воду) компании The Coca-Cola Company.
И о том, что цена 2-х литровой бутылки якобы привязана к 1 USD (за счет глобальности и распространенности компании The Coca-Cola Company практически по всему всему, с привязкой к местным валютам стран, то есть к курсу валют этих стран).
Чего по факту нет, что уже и опровергли...
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 16:29

Yuri_61
а коли те засідання?
sbartoshchuk
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 17:11

  Tro-lo-lo написав:
  Alexkievukraine написав:

Да всё супер я сдал по 38 закинул в юнекс сейчас могу купить в сенсе по 36.85 в чем проблема на сегодня?

скажите, а сенс никакой комис не берет?


Нет !!!! По 37 ещё можно в аккорд и ТАСС...
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 17:20

  Alexkievukraine написав:
  Tro-lo-lo написав:
  Alexkievukraine написав:

Да всё супер я сдал по 38 закинул в юнекс сейчас могу купить в сенсе по 36.85 в чем проблема на сегодня?

скажите, а сенс никакой комис не берет?


Нет !!!! По 37 ещё можно в аккорд и ТАСС...


Купить баксы по 37 можно там? Дороговато конечно, чел выше по 36.85 покупает, ну ладно - ок, а сдать по 38 где можно?
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 17:23

  Евгений Н. написав:
  Alexkievukraine написав:
  Alexkievukraine написав:

Да всё супер я сдал по 38 закинул в юнекс сейчас могу купить в сенсе по 36.85 в чем проблема на сегодня?

скажите, а сенс никакой комис не берет?


Нет !!!! По 37 ещё можно в аккорд и ТАСС...


Купить баксы по 37 можно там? Дороговато конечно, чел выше по 36.85 покупает, ну ладно - ок, а сдать по 38 где можно?[/quote] через три місяці невідомо
sens
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 17:58

  Alexkievukraine написав:
  Tro-lo-lo написав:
  Alexkievukraine написав:

Да всё супер я сдал по 38 закинул в юнекс сейчас могу купить в сенсе по 36.85 в чем проблема на сегодня?

скажите, а сенс никакой комис не берет?


Нет !!!! По 37 ещё можно в аккорд и ТАСС...

А ви смішні. Хто вам сказав що в тасі по 37 ? Як онлайн на депо по 37,2. Як в відділенні ще більше за рахунок комісу. Теоретики. Купіть краще сапоги жінці. Я то вже тасину кухню знаю. Хожу оце забираю конверти. Впихують 96-м роком зелені папірці. Запхав потім в зелене лайно і за два походи (замовлення-мусор-повернення назад в касу-нове замовлення)ледве божеськими папірцями забрав.
Востаннє редагувалось alex lem в Сер 26 лип, 2023 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 17:59

  alex lem написав:
  Alexkievukraine написав:Нет !!!! По 37 ещё можно в аккорд и ТАСС...

А ви смішні. Хто вам сказав що в тасі по 37 ? Як онлайн на депо по 37,2. Як в відділенні ще більше за рахунок коміксу. Теоретики. Купіть краще сапоги жінці. Я то вже тасину кухню знаю. Хожу оце забираю конверти. Впихують 96-м роком зелені папірці.

Якби знали, то врахували б відсоток за депо. Загалом виходить близько 37,05
sergey_sryvkin
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