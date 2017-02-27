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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 лип, 2023 15:43
Alexkievukraine написав:
Да всё супер я сдал по 38 закинул в юнекс сейчас могу купить в сенсе по 36.85 в чем проблема на сегодня?
скажите, а сенс никакой комис не берет?
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Tro-lo-lo
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Додано: Сер 26 лип, 2023 16:22
Речь шла про напитки (в том числе и про простую воду) компании The Coca-Cola Company.
И о том, что цена 2-х литровой бутылки якобы привязана к 1 USD (за счет глобальности и распространенности компании The Coca-Cola Company практически по всему всему, с привязкой к местным валютам стран, то есть к курсу валют этих стран).
Чего по факту нет, что уже и опровергли...
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Victor8
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Додано: Сер 26 лип, 2023 16:29
Yuri_61
а коли те засідання?
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sbartoshchuk
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Додано: Сер 26 лип, 2023 17:11
Tro-lo-lo написав: Alexkievukraine написав:
Да всё супер я сдал по 38 закинул в юнекс сейчас могу купить в сенсе по 36.85 в чем проблема на сегодня?
скажите, а сенс никакой комис не берет?
Нет !!!! По 37 ещё можно в аккорд и ТАСС...
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Alexkievukraine
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Додано: Сер 26 лип, 2023 17:20
Alexkievukraine написав: Tro-lo-lo написав: Alexkievukraine написав:
Да всё супер я сдал по 38 закинул в юнекс сейчас могу купить в сенсе по 36.85 в чем проблема на сегодня?
скажите, а сенс никакой комис не берет?
Нет !!!! По 37 ещё можно в аккорд и ТАСС...
Купить баксы по 37 можно там? Дороговато конечно, чел выше по 36.85 покупает, ну ладно - ок, а сдать по 38 где можно?
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Евгений Н.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 17:23
Евгений Н. написав: Alexkievukraine написав: Alexkievukraine написав:
Да всё супер я сдал по 38 закинул в юнекс сейчас могу купить в сенсе по 36.85 в чем проблема на сегодня?
скажите, а сенс никакой комис не берет?
Нет !!!! По 37 ещё можно в аккорд и ТАСС...
Купить баксы по 37 можно там? Дороговато конечно, чел выше по 36.85 покупает, ну ладно - ок, а сдать по 38 где можно?[/quote] через три місяці невідомо
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sens
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Додано: Сер 26 лип, 2023 17:58
Alexkievukraine написав: Tro-lo-lo написав: Alexkievukraine написав:
Да всё супер я сдал по 38 закинул в юнекс сейчас могу купить в сенсе по 36.85 в чем проблема на сегодня?
скажите, а сенс никакой комис не берет?
Нет !!!! По 37 ещё можно в аккорд и ТАСС...
А ви смішні. Хто вам сказав що в тасі по 37 ? Як онлайн на депо по 37,2. Як в відділенні ще більше за рахунок комісу. Теоретики. Купіть краще сапоги жінці. Я то вже тасину кухню знаю. Хожу оце забираю конверти. Впихують 96-м роком зелені папірці. Запхав потім в зелене лайно і за два походи (замовлення-мусор-повернення назад в касу-нове замовлення)ледве божеськими папірцями забрав.
Востаннє редагувалось alex lem
в Сер 26 лип, 2023 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 17:59
alex lem написав: Alexkievukraine написав:
Нет !!!! По 37 ещё можно в аккорд и ТАСС...
А ви смішні. Хто вам сказав що в тасі по 37 ? Як онлайн на депо по 37,2. Як в відділенні ще більше за рахунок коміксу. Теоретики. Купіть краще сапоги жінці. Я то вже тасину кухню знаю. Хожу оце забираю конверти. Впихують 96-м роком зелені папірці.
Якби знали, то врахували б відсоток за депо. Загалом виходить близько 37,05
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