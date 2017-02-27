Речь шла про напитки (в том числе и про простую воду) компании The Coca-Cola Company. И о том, что цена 2-х литровой бутылки якобы привязана к 1 USD (за счет глобальности и распространенности компании The Coca-Cola Company практически по всему всему, с привязкой к местным валютам стран, то есть к курсу валют этих стран). Чего по факту нет, что уже и опровергли...
Да всё супер я сдал по 38 закинул в юнекс сейчас могу купить в сенсе по 36.85 в чем проблема на сегодня?
скажите, а сенс никакой комис не берет?
Нет !!!! По 37 ещё можно в аккорд и ТАСС...
А ви смішні. Хто вам сказав що в тасі по 37 ? Як онлайн на депо по 37,2. Як в відділенні ще більше за рахунок комісу. Теоретики. Купіть краще сапоги жінці. Я то вже тасину кухню знаю. Хожу оце забираю конверти. Впихують 96-м роком зелені папірці. Запхав потім в зелене лайно і за два походи (замовлення-мусор-повернення назад в касу-нове замовлення)ледве божеськими папірцями забрав.
Востаннє редагувалось alex lem в Сер 26 лип, 2023 18:03, всього редагувалось 1 раз.
Alexkievukraine написав:Нет !!!! По 37 ещё можно в аккорд и ТАСС...
А ви смішні. Хто вам сказав що в тасі по 37 ? Як онлайн на депо по 37,2. Як в відділенні ще більше за рахунок коміксу. Теоретики. Купіть краще сапоги жінці. Я то вже тасину кухню знаю. Хожу оце забираю конверти. Впихують 96-м роком зелені папірці.
Якби знали, то врахували б відсоток за депо. Загалом виходить близько 37,05
sergey_sryvkin А ну так. Кілька доларів процентів суттєво змінять розклад. Але ж купляти на депо то будете по 37,20 ? Питання в тому по якому купили доляри? Друге питання якими грошима віддадуть через три місяці. По темі гілки вже 37,5(сині 37,6) а продаж 37,6 .Вчора зранку 37,20 (сині 37,3) продаж 37,3.