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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10662106631066410665

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 116
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
12%
14
37,00-37,50
47%
54
37,50-38,00
20%
23
38,00-38,50
6%
7
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:06

  Yuri_61 написав:зараз в ТТ взнав, що індикатором курса долара в Україні, окрім бензина, бананів може стати (чи це так?) пляшка 2 літрової кока коли. Кажуть (не провіряв) що в штатах така пляшка коштувала завжди 1 долар. А в Україні 2 л кока коли вартує 52 грн зараз.

Кажуть - і ви кажіть. Не хочете $2.99 на Амазоні? У автоматах ще дорожче.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:18

Федеральна резервна система США (ФРС) за підсумками дводенного засідання очікувано підвищила ключову ставку на 25 б.п. - до 5,25 - 5,5%, це найвища ставка за останні 22 роки.

Про це йдеться у заяві ФРС.

"Останні показники вказують на те, що економічна активність зростає помірними темпами. В останні місяці спостерігається значне зростання кількості робочих місць, а рівень безробіття залишається низьким. Інфляція залишається підвищеною.

Банківська система США міцна і стійка. Жорсткіші умови кредитування для домогосподарств та бізнесу, ймовірно, вплинуть на економічну активність, зайнятість та інфляцію. Масштаби цих наслідків залишаються невизначеними. Комітет залишається дуже уважним до інфляційних ризиків", - заявили у федеральному комітеті з відкритого ринку.

Підкреслюється, що комітет прагне досягти максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% в довгостроковій перспективі.

"На підтримку цих цілей комітет вирішив підвищити цільовий діапазон для ставки по федеральних фондах до 5,25 - 5,5%. Комітет продовжить оцінювати додаткову інформацію та її вплив на монетарну політику.

Визначаючи ступінь додаткового посилення монетарної політики, яке може бути доцільним для повернення інфляції до 2% з часом, комітет візьме до уваги кумулятивне посилення монетарної політики, а також економічний та фінансовий розвиток", - додали у ФРС.

Рішення стало очікуваним. Усі 106 економістів, опитаних Reuters, прогнозували зростання на 25 б.п.

ФРС почала піднімати ставку в березні 2022 року. До травня 2023 року ставка зросла до 5-5,25%. На червневому засіданні регулятор зробив паузу, попередивши, що з підвищенням ще не закінчив.

Наступне засідання щодо ставки відбудеться 19-20 вересня.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:27

  jump написав:Підкреслюється, що комітет прагне досягти максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% в довгостроковій перспективі.

"На підтримку цих цілей комітет вирішив підвищити цільовий діапазон для ставки по федеральних фондах до 5,25 - 5,5%. Комітет продовжить оцінювати додаткову інформацію та її вплив на монетарну політику.

Визначаючи ступінь додаткового посилення монетарної політики, яке може бути доцільним для повернення інфляції до 2% з часом, комітет візьме до уваги кумулятивне посилення монетарної політики, а також економічний та фінансовий розвиток", - додали у ФРС.

Формально до конца сентября 2023 ставка останется на текущем уровне 5.5%. Вопрос теперь только в том, как рынок отреагирует на текст, что будут стремиться дожать инфляцию до 2%. Дожать в смысле еще могут в сентябре ставку повысить, или же не будут, если инфляция будет снижаться хотя бы номинально в динамике. Пока реакции на повышение ставки нет никакой, болтанка идет. Текст заявления как бы ястребиный, и после него доллару надо расти. Пусть не резко и не сразу, но до конца недели по любому.

Потому и гривна сегодня просела на ожиданиях этого. Может скоро будут с радостью хватать в обменках и доллар 1996 года и старее. :mrgreen: Синего наелись, а по 38-40 и белый сгодится!
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 22:15

  sergikkc007 написав:
  mephala написав:откуда этот резкий движ? уже 37,7 продают синие. за 2 дня прыгнули.


...а може вже і осінь прийшла

та й шпаки прилетіли
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