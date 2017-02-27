Кажуть - і ви кажіть. Не хочете $2.99 на Амазоні? У автоматах ще дорожче.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 лип, 2023 21:06
Кажуть - і ви кажіть. Не хочете $2.99 на Амазоні? У автоматах ще дорожче.
Додано: Сер 26 лип, 2023 21:18
Федеральна резервна система США (ФРС) за підсумками дводенного засідання очікувано підвищила ключову ставку на 25 б.п. - до 5,25 - 5,5%, це найвища ставка за останні 22 роки.
Про це йдеться у заяві ФРС.
"Останні показники вказують на те, що економічна активність зростає помірними темпами. В останні місяці спостерігається значне зростання кількості робочих місць, а рівень безробіття залишається низьким. Інфляція залишається підвищеною.
Банківська система США міцна і стійка. Жорсткіші умови кредитування для домогосподарств та бізнесу, ймовірно, вплинуть на економічну активність, зайнятість та інфляцію. Масштаби цих наслідків залишаються невизначеними. Комітет залишається дуже уважним до інфляційних ризиків", - заявили у федеральному комітеті з відкритого ринку.
Підкреслюється, що комітет прагне досягти максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% в довгостроковій перспективі.
"На підтримку цих цілей комітет вирішив підвищити цільовий діапазон для ставки по федеральних фондах до 5,25 - 5,5%. Комітет продовжить оцінювати додаткову інформацію та її вплив на монетарну політику.
Визначаючи ступінь додаткового посилення монетарної політики, яке може бути доцільним для повернення інфляції до 2% з часом, комітет візьме до уваги кумулятивне посилення монетарної політики, а також економічний та фінансовий розвиток", - додали у ФРС.
Рішення стало очікуваним. Усі 106 економістів, опитаних Reuters, прогнозували зростання на 25 б.п.
ФРС почала піднімати ставку в березні 2022 року. До травня 2023 року ставка зросла до 5-5,25%. На червневому засіданні регулятор зробив паузу, попередивши, що з підвищенням ще не закінчив.
Наступне засідання щодо ставки відбудеться 19-20 вересня.
Додано: Сер 26 лип, 2023 21:27
Формально до конца сентября 2023 ставка останется на текущем уровне 5.5%. Вопрос теперь только в том, как рынок отреагирует на текст, что будут стремиться дожать инфляцию до 2%. Дожать в смысле еще могут в сентябре ставку повысить, или же не будут, если инфляция будет снижаться хотя бы номинально в динамике. Пока реакции на повышение ставки нет никакой, болтанка идет. Текст заявления как бы ястребиный, и после него доллару надо расти. Пусть не резко и не сразу, но до конца недели по любому.
Потому и гривна сегодня просела на ожиданиях этого. Может скоро будут с радостью хватать в обменках и доллар 1996 года и старее. Синего наелись, а по 38-40 и белый сгодится!
Додано: Сер 26 лип, 2023 22:15
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