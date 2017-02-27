Додано: Чет 27 лип, 2023 10:58



Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищить процентні ставки в дев'ятий раз поспіль у четвер і залишить двері відкритими для подальших кроків на тлі стійкої інфляції і зростаючих доказах економічного спаду.





Борючись з історичним сплеском цін, ЄЦБ підняв вартість запозичень на 4 в.п. з липня минулого року і, по суті, пообіцяв ще одне підвищення на чверть пункту в цьому місяці, що робить результат засідання в четвер майже визначеним.



"Але центральний банк 20 країн, які використовують євро, швидше за все, відмовиться від практики сигналізації про свій наступний крок, пообіцявши замість цього підхід, що залежить від даних, від засідання до засідання. Це змусить інвесторів гадати, чи відбудеться ще одне підвищення ставок у вересні, чи липень ознаменує кінець найшвидшого в історії ЄЦБ посилення монетарної політики.



Однак ясно одне: кінець підвищення ставок швидко наближається, і дебати, схоже, стосуються лише ще одного невеликого кроку, перш ніж ставки залишатимуться стабільними протягом тривалого часу", - пише агентство.



Проблема ЄЦБ полягає в тому, що інфляція знижується надто повільно і може затягнутися до 2025 року, щоб повернутися до рівня 2%, оскільки сплеск цін, спочатку спричинений енергоносіями, просочився в інші сфери економіки через великі націнки і підживлює вартість послуг.



Хоча загальна інфляція зараз становить лише половину свого жовтневого піку, зростання цін, яке важко зупинити, коливається біля історичних максимумів і, можливо, навіть прискорилося цього місяця.



Ринок праці також є надзвичайно напруженим, а рекордно низький рівень безробіття підвищує ризик швидкого зростання заробітної плати в найближчі роки, оскільки профспілки використовують свою посилену переговорну силу, щоб відшкодувати реальні доходи, втрачені через інфляцію.



Саме тому багато інвесторів та аналітиків очікують, що ЄЦБ знову підвищить ставку у вересні і зупиниться лише тоді, коли осінні дані по заробітній платі принесуть полегшення.



Однак настрої явно змінюються в міру того, як економіка сповільнюється. Якщо ще кілька тижнів тому ринки були повністю готові до чергового підвищення ставок, то зараз думки інвесторів розділилися, і багато хто очікує, що липневе підвищення буде останнім.



"Ми бачимо 60% ймовірність того, що ЄЦБ знову підвищить ставку на 25 б.п. 14 вересня", - сказав Саломон Фідлер з Berenberg.



Reuters.