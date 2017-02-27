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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10662106631066410665

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 122
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
46%
56
37,50-38,00
21%
26
38,00-38,50
7%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:06

  Yuri_61 написав:зараз в ТТ взнав, що індикатором курса долара в Україні, окрім бензина, бананів може стати (чи це так?) пляшка 2 літрової кока коли. Кажуть (не провіряв) що в штатах така пляшка коштувала завжди 1 долар. А в Україні 2 л кока коли вартує 52 грн зараз.

Кажуть - і ви кажіть. Не хочете $2.99 на Амазоні? У автоматах ще дорожче.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:18

Федеральна резервна система США (ФРС) за підсумками дводенного засідання очікувано підвищила ключову ставку на 25 б.п. - до 5,25 - 5,5%, це найвища ставка за останні 22 роки.

Про це йдеться у заяві ФРС.

"Останні показники вказують на те, що економічна активність зростає помірними темпами. В останні місяці спостерігається значне зростання кількості робочих місць, а рівень безробіття залишається низьким. Інфляція залишається підвищеною.

Банківська система США міцна і стійка. Жорсткіші умови кредитування для домогосподарств та бізнесу, ймовірно, вплинуть на економічну активність, зайнятість та інфляцію. Масштаби цих наслідків залишаються невизначеними. Комітет залишається дуже уважним до інфляційних ризиків", - заявили у федеральному комітеті з відкритого ринку.

Підкреслюється, що комітет прагне досягти максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% в довгостроковій перспективі.

"На підтримку цих цілей комітет вирішив підвищити цільовий діапазон для ставки по федеральних фондах до 5,25 - 5,5%. Комітет продовжить оцінювати додаткову інформацію та її вплив на монетарну політику.

Визначаючи ступінь додаткового посилення монетарної політики, яке може бути доцільним для повернення інфляції до 2% з часом, комітет візьме до уваги кумулятивне посилення монетарної політики, а також економічний та фінансовий розвиток", - додали у ФРС.

Рішення стало очікуваним. Усі 106 економістів, опитаних Reuters, прогнозували зростання на 25 б.п.

ФРС почала піднімати ставку в березні 2022 року. До травня 2023 року ставка зросла до 5-5,25%. На червневому засіданні регулятор зробив паузу, попередивши, що з підвищенням ще не закінчив.

Наступне засідання щодо ставки відбудеться 19-20 вересня.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:27

  jump написав:Підкреслюється, що комітет прагне досягти максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% в довгостроковій перспективі.

"На підтримку цих цілей комітет вирішив підвищити цільовий діапазон для ставки по федеральних фондах до 5,25 - 5,5%. Комітет продовжить оцінювати додаткову інформацію та її вплив на монетарну політику.

Визначаючи ступінь додаткового посилення монетарної політики, яке може бути доцільним для повернення інфляції до 2% з часом, комітет візьме до уваги кумулятивне посилення монетарної політики, а також економічний та фінансовий розвиток", - додали у ФРС.

Формально до конца сентября 2023 ставка останется на текущем уровне 5.5%. Вопрос теперь только в том, как рынок отреагирует на текст, что будут стремиться дожать инфляцию до 2%. Дожать в смысле еще могут в сентябре ставку повысить, или же не будут, если инфляция будет снижаться хотя бы номинально в динамике. Пока реакции на повышение ставки нет никакой, болтанка идет. Текст заявления как бы ястребиный, и после него доллару надо расти. Пусть не резко и не сразу, но до конца недели по любому.

Потому и гривна сегодня просела на ожиданиях этого. Может скоро будут с радостью хватать в обменках и доллар 1996 года и старее. :mrgreen: Синего наелись, а по 38-40 и белый сгодится!
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 22:15

  sergikkc007 написав:
  mephala написав:откуда этот резкий движ? уже 37,7 продают синие. за 2 дня прыгнули.


...а може вже і осінь прийшла

та й шпаки прилетіли
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 23:23

Судя по цифрам на табло народ, голосовавший в шапке форума, опять пролетает мимо кассы!😁😁😁
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 09:26

  Starikan написав:
  Yuri_61 написав:зараз в ТТ взнав, що індикатором курса долара в Україні, окрім бензина, бананів може стати (чи це так?) пляшка 2 літрової кока коли. Кажуть (не провіряв) що в штатах така пляшка коштувала завжди 1 долар. А в Україні 2 л кока коли вартує 52 грн зараз.

Кажуть - і ви кажіть. Не хочете $2.99 на Амазоні? У автоматах ще дорожче.


надо смотреть в costco
Tro-lo-lo
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 09:45

  asti написав:Судя по цифрам на табло народ, голосовавший в шапке форума, опять пролетает мимо кассы!😁😁😁

прям шекспировские страсти, хотя колебания наличной гривны к доллару за последний год меньше, чем колебания евро к доллару.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 10:58

ЄЦБ


Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищить процентні ставки в дев'ятий раз поспіль у четвер і залишить двері відкритими для подальших кроків на тлі стійкої інфляції і зростаючих доказах економічного спаду.


Борючись з історичним сплеском цін, ЄЦБ підняв вартість запозичень на 4 в.п. з липня минулого року і, по суті, пообіцяв ще одне підвищення на чверть пункту в цьому місяці, що робить результат засідання в четвер майже визначеним.

"Але центральний банк 20 країн, які використовують євро, швидше за все, відмовиться від практики сигналізації про свій наступний крок, пообіцявши замість цього підхід, що залежить від даних, від засідання до засідання. Це змусить інвесторів гадати, чи відбудеться ще одне підвищення ставок у вересні, чи липень ознаменує кінець найшвидшого в історії ЄЦБ посилення монетарної політики.

Однак ясно одне: кінець підвищення ставок швидко наближається, і дебати, схоже, стосуються лише ще одного невеликого кроку, перш ніж ставки залишатимуться стабільними протягом тривалого часу", - пише агентство.

Проблема ЄЦБ полягає в тому, що інфляція знижується надто повільно і може затягнутися до 2025 року, щоб повернутися до рівня 2%, оскільки сплеск цін, спочатку спричинений енергоносіями, просочився в інші сфери економіки через великі націнки і підживлює вартість послуг.

Хоча загальна інфляція зараз становить лише половину свого жовтневого піку, зростання цін, яке важко зупинити, коливається біля історичних максимумів і, можливо, навіть прискорилося цього місяця.

Ринок праці також є надзвичайно напруженим, а рекордно низький рівень безробіття підвищує ризик швидкого зростання заробітної плати в найближчі роки, оскільки профспілки використовують свою посилену переговорну силу, щоб відшкодувати реальні доходи, втрачені через інфляцію.

Саме тому багато інвесторів та аналітиків очікують, що ЄЦБ знову підвищить ставку у вересні і зупиниться лише тоді, коли осінні дані по заробітній платі принесуть полегшення.

Однак настрої явно змінюються в міру того, як економіка сповільнюється. Якщо ще кілька тижнів тому ринки були повністю готові до чергового підвищення ставок, то зараз думки інвесторів розділилися, і багато хто очікує, що липневе підвищення буде останнім.

"Ми бачимо 60% ймовірність того, що ЄЦБ знову підвищить ставку на 25 б.п. 14 вересня", - сказав Саломон Фідлер з Berenberg.

Reuters.
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