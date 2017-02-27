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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 лип, 2023 11:37
flyman написав:
ФРС і ЄЦБ підвищує ставку, а НБУ думає понижувати
НБУ вас удивит
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Додано: Чет 27 лип, 2023 12:18
flyman написав:
ФРС і ЄЦБ підвищує ставку, а НБУ думає понижувати
О великий бункєрний стратєг, а яка абсолютна ставка у Єцб і Фрс?
Там теж 25%?
У америкосів колись було 20% і вони згадують цей час, коли хочуть дітей налякати чимось дуже страшним.
Тому Фрс дуже крєпко підвищів ставку і вона стала 5.5%, а у нас можуть її дуже сильно знизити і вона стане 22%.
Це співставні величини?
Ви взагалі хоть в чомусь розбираєтесь? Чи зрадофілія не дає змогу проявляти адекватність?
По курсу, зростання, нові долари вже озвучують по 37.80, євро ближче до 42...
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Додано: Чет 27 лип, 2023 12:25
Наши обменки официально закрепили два курса, на синие и не синие, лол.
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Додано: Чет 27 лип, 2023 12:41
Вело написав: asti написав:
Судя по цифрам на табло народ, голосовавший в шапке форума, опять пролетает мимо кассы!😁😁😁
прям шекспировские страсти, хотя колебания наличной гривны к доллару за последний год меньше, чем колебания евро к доллару.
Исчо ни фечер... (голосом Лаймы)😎😎😎
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