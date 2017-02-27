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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10663106641066510666

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 125
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
56
37,50-38,00
23%
29
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 11:37

  flyman написав:ФРС і ЄЦБ підвищує ставку, а НБУ думає понижувати :shock:

НБУ вас удивит
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 12:03

  flyman написав:ФРС і ЄЦБ підвищує ставку, а НБУ думає понижувати :shock:

Буде як буде
sens
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 12:18

  flyman написав:ФРС і ЄЦБ підвищує ставку, а НБУ думає понижувати :shock:

О великий бункєрний стратєг, а яка абсолютна ставка у Єцб і Фрс?
Там теж 25%?
У америкосів колись було 20% і вони згадують цей час, коли хочуть дітей налякати чимось дуже страшним.
Тому Фрс дуже крєпко підвищів ставку і вона стала 5.5%, а у нас можуть її дуже сильно знизити і вона стане 22%.
Це співставні величини?
Ви взагалі хоть в чомусь розбираєтесь? Чи зрадофілія не дає змогу проявляти адекватність?

По курсу, зростання, нові долари вже озвучують по 37.80, євро ближче до 42...
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 12:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Наши обменки официально закрепили два курса, на синие и не синие, лол.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 12:41

  Вело написав:
  asti написав:Судя по цифрам на табло народ, голосовавший в шапке форума, опять пролетает мимо кассы!😁😁😁
прям шекспировские страсти, хотя колебания наличной гривны к доллару за последний год меньше, чем колебания евро к доллару.
Исчо ни фечер... (голосом Лаймы)😎😎😎
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 12:55

  somilitark написав:
  flyman написав:ФРС і ЄЦБ підвищує ставку, а НБУ думає понижувати :shock:

О великий бункєрний стратєг, а яка абсолютна ставка у Єцб і Фрс?
Там теж 25%?
У америкосів колись було 20% і вони згадують цей час, коли хочуть дітей налякати чимось дуже страшним.
Тому Фрс дуже крєпко підвищів ставку і вона стала 5.5%, а у нас можуть її дуже сильно знизити і вона стане 22%.
Це співставні величини?
Ви взагалі хоть в чомусь розбираєтесь? Чи зрадофілія не дає змогу проявляти адекватність?

По курсу, зростання, нові долари вже озвучують по 37.80, євро ближче до 42...

по-перше,все вірно,ще не вечір
по-друге,буде нова облікова ставка
по-третє,буде рішення по зерновій угоді
по-четверте,якщо курс НБУ стане ринковий і плавуючий,то всі каруселі і качелі будуть давати менше очікуваного прибутки , покупка по ринковому і ліміту в 2600 у.о в 2023 че не 200 у.о. в 2015
sens
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 12:55

  asti написав:
  Вело написав:
  asti написав:Судя по цифрам на табло народ, голосовавший в шапке форума, опять пролетает мимо кассы!😁😁😁
прям шекспировские страсти, хотя колебания наличной гривны к доллару за последний год меньше, чем колебания евро к доллару.
Исчо ни фечер... (голосом Лаймы)😎😎😎


😀😀😀👍👍👍👍👍👍👍👍
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 13:43

Приват ще 20коп,дорога на 38 відкрите

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:02

НБУ: 25 -> 22 %
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:05

alex lem
Добрий день. Підкажіть..А що вже в оптових обмінниках (на міняйло та мінфіні)діє подвійний курс на нові і старі долари?
aroslavastanko
 
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  #<1 ... 10663106641066510666
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