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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 лип, 2023 11:37
flyman написав:
ФРС і ЄЦБ підвищує ставку, а НБУ думає понижувати
НБУ вас удивит
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Tro-lo-lo
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Додано: Чет 27 лип, 2023 12:18
flyman написав:
ФРС і ЄЦБ підвищує ставку, а НБУ думає понижувати
О великий бункєрний стратєг, а яка абсолютна ставка у Єцб і Фрс?
Там теж 25%?
У америкосів колись було 20% і вони згадують цей час, коли хочуть дітей налякати чимось дуже страшним.
Тому Фрс дуже крєпко підвищів ставку і вона стала 5.5%, а у нас можуть її дуже сильно знизити і вона стане 22%.
Це співставні величини?
Ви взагалі хоть в чомусь розбираєтесь? Чи зрадофілія не дає змогу проявляти адекватність?
По курсу, зростання, нові долари вже озвучують по 37.80, євро ближче до 42...
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somilitark
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Додано: Чет 27 лип, 2023 12:25
Наши обменки официально закрепили два курса, на синие и не синие, лол.
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Додано: Чет 27 лип, 2023 12:41
Вело написав: asti написав:
Судя по цифрам на табло народ, голосовавший в шапке форума, опять пролетает мимо кассы!😁😁😁
прям шекспировские страсти, хотя колебания наличной гривны к доллару за последний год меньше, чем колебания евро к доллару.
Исчо ни фечер... (голосом Лаймы)😎😎😎
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Додано: Чет 27 лип, 2023 12:55
somilitark написав: flyman написав:
ФРС і ЄЦБ підвищує ставку, а НБУ думає понижувати
О великий бункєрний стратєг, а яка абсолютна ставка у Єцб і Фрс?
Там теж 25%?
У америкосів колись було 20% і вони згадують цей час, коли хочуть дітей налякати чимось дуже страшним.
Тому Фрс дуже крєпко підвищів ставку і вона стала 5.5%, а у нас можуть її дуже сильно знизити і вона стане 22%.
Це співставні величини?
Ви взагалі хоть в чомусь розбираєтесь? Чи зрадофілія не дає змогу проявляти адекватність?
По курсу, зростання, нові долари вже озвучують по 37.80, євро ближче до 42...
по-перше,все вірно,ще не вечір
по-друге,буде нова облікова ставка
по-третє,буде рішення по зерновій угоді
по-четверте,якщо курс НБУ стане ринковий і плавуючий,то всі каруселі і качелі будуть давати менше очікуваного прибутки , покупка по ринковому і ліміту в 2600 у.о в 2023 че не 200 у.о. в 2015
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Додано: Чет 27 лип, 2023 12:55
asti написав: Вело написав: asti написав:
Судя по цифрам на табло народ, голосовавший в шапке форума, опять пролетает мимо кассы!😁😁😁
прям шекспировские страсти, хотя колебания наличной гривны к доллару за последний год меньше, чем колебания евро к доллару.
Исчо ни фечер... (голосом Лаймы)😎😎😎
😀😀😀👍👍👍👍👍👍👍👍
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Додано: Чет 27 лип, 2023 13:43
Приват ще 20коп,дорога на 38 відкрите*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 27 лип, 2023 14:02
НБУ: 25 -> 22 %
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greenozon
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Додано: Чет 27 лип, 2023 14:05
alex lem
Добрий день. Підкажіть..А що вже в оптових обмінниках (на міняйло та мінфіні)діє подвійний курс на нові і старі долари?
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aroslavastanko
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