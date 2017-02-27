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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10664106651066610667

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 125
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
56
37,50-38,00
23%
29
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:16

  aroslavastanko написав:alex lem
Добрий день. Підкажіть..А що вже в оптових обмінниках (на міняйло та мінфіні)діє подвійний курс на нові і старі долари?


Нет єто незаконно и не надо об єтом писать...
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 25,0% до 22,0% річних з 28 липня 2023 року. Таким чином НБУ знизив ставку вперше з червня минулого року, коли він різко підняв ставку. https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-zniziv- ... 55701.html

Пряма трансляція "Пресбрифінг щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики" https://www.youtube.com/watch?v=HkreeRL ... 0%BD%D0%B8
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Харківські обмінки продають долари па 37,90 - 38,0
а ще позавчора 37,35 було !!!
Оце ту зе мун!!!!

Мої роздуми, чому обмінки зговорилися підняти курс долара, хоча результати засідання монітарної палати НБУ вже пройшло, результати відомі, нема ніякої зміни оф. курсу долара.
Але, чому я думаю, курс буде й далі підвищуватися:
причини:
1) відсутність зернового коридору;
2) про другу причину кнопати не патріотично. тому не буду.
лише натякну: не дуже успішний ... (далі догадаєтесь)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 27 лип, 2023 14:43, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:37

  Yuri_61 написав:Харківські обмінки продають долари па 37,90 - 38,0
а ще позавчора 37,35 було !!!
Оце ту зе мун!!!!


бариги, сер
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:47

  greenozon написав:
  Yuri_61 написав:Харківські обмінки продають долари па 37,90 - 38,0
а ще позавчора 37,35 було !!!
Оце ту зе мун!!!!


бариги, сер

Купляємо сьогодні,щоб продати на вихідних
sens
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:48

  Yuri_61 написав:Харківські обмінки продають долари па 37,90 - 38,0
а ще позавчора 37,35 було !!!
Оце ту зе мун!!!!

Мої роздуми, чому обмінки зговорилися підняти курс долара, хоча результати засідання монітарної палати НБУ вже пройшло, результати відомі, нема ніякої зміни оф. курсу долара.
Але, чому я думаю, курс буде й далі підвищуватися:
причини:
1) відсутність зернового коридору;
2) про другу причину кнопати не патріотично. тому не буду.
лише натякну: не дуже успішний ... (далі догадаєтесь)


можете пояснити вплив першого пункту на готівку?
саме на готівку а не на зменшення валюти на міжбанку де все компенсує НБУ.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 15:16

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................27.07.2023..........28.07.2023
дата розрахунку................26.07.2023...........27.07.2023
Євро...................................40,4558................40,7228...+0.66%
Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1136 (вчера 1.1063)

Индекс доллара DXY в 15-00 100.64 (вчера 101.21).
Начавшееся позавчера снижение продолжается в том же темпе. Игры со ставками стали столь привычны, что в этот раз никого не впечатлили.
.............................................
НБУ объявил о снижении учетной ставки с 25 до 22%.
Ставка остается экстремально высокой, что в условиях войны вполне естественно, но сам факт снижения является событием весьма положительным.
Обоснование этого решения выглядит оптимистично:
Ураховуючи сприятливу динаміку першого півріччя, НБУ суттєво поліпшив прогноз інфляції на цей рік – з 14,8% до 10,6%. Зростання цін сповільнюватиметься за рахунок поступового зниження світової інфляції та все ще доволі жорстких монетарних умов в Україні.

Зростання внутрішнього попиту в умовах стабільного функціонування енергосистеми та макрофінансової стійкості сприяло подальшому відновленню економічної активності.

Пожвавлення економіки тривало і в ІІ кварталі як у виробничих секторах, так і в секторі послуг. Ураховуючи це, НБУ помірно підвищив прогноз зростання реального ВВП у 2023 році – з 2,0% до 2,9%.

Разнонаправленное движение ставок у нас и в мирном мире удивления не вызывает. Разные условия - разная стратегия. Напомню, что у нас ставка была повышена экстренно сразу на очень большую величину, т.е. мы сразу прошли тот путь, по которому весь мир идет до сих пор. Быстрее прошли - раньше начали возвращаться.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 15:25

Ключові процентні ставки ЄЦБ

Рада керуючих вирішила підвищити три ключові процентні ставки ЄЦБ на 25 базисних пунктів. Відповідно, процентна ставка за основними операціями рефінансування та процентні ставки за лінією граничного кредитування та депозитною лінією буде збільшено до 4,25%, 4,50% та 3,75% відповідно з 2 серпня 2023 року.
jump
 
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