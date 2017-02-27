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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 лип, 2023 14:16
Додано: Чет 27 лип, 2023 14:30
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Пряма трансляція "Пресбрифінг щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики"
Додано: Чет 27 лип, 2023 14:33
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Харківські обмінки продають долари па 37,90 - 38,0
а ще позавчора 37,35 було !!!
Оце ту зе мун!!!!
Мої роздуми, чому обмінки зговорилися підняти курс долара, хоча результати засідання монітарної палати НБУ вже пройшло, результати відомі, нема ніякої зміни оф. курсу долара.
Але, чому я думаю, курс буде й далі підвищуватися:
причини:
1) відсутність зернового коридору;
2) про другу причину кнопати не патріотично. тому не буду.
лише натякну: не дуже успішний ... (далі догадаєтесь)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 27 лип, 2023 14:43, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 27 лип, 2023 14:37
Додано: Чет 27 лип, 2023 14:47
Додано: Чет 27 лип, 2023 14:48
можете пояснити вплив першого пункту на готівку?
саме на готівку а не на зменшення валюти на міжбанку де все компенсує НБУ.
Додано: Чет 27 лип, 2023 15:16
Официальный курс +
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................27.07.2023..........28.07.2023
дата розрахунку................26.07.2023...........27.07.2023
Євро...................................40,4558................40,7228...+0.66%
Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1136 (вчера 1.1063)
Индекс доллара DXY в 15-00 100.64 (вчера 101.21).
Начавшееся позавчера снижение продолжается в том же темпе. Игры со ставками стали столь привычны, что в этот раз никого не впечатлили.
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НБУ
Ставка остается экстремально высокой, что в условиях войны вполне естественно, но сам факт снижения является событием весьма положительным.
Обоснование этого решения выглядит оптимистично:
Разнонаправленное движение ставок у нас и в мирном мире удивления не вызывает. Разные условия - разная стратегия. Напомню, что у нас ставка была повышена экстренно сразу на очень большую величину, т.е. мы сразу прошли тот путь, по которому весь мир идет до сих пор. Быстрее прошли - раньше начали возвращаться.
Додано: Чет 27 лип, 2023 15:25
Ключові процентні ставки ЄЦБ
Рада керуючих вирішила підвищити три ключові процентні ставки ЄЦБ на 25 базисних пунктів. Відповідно, процентна ставка за основними операціями рефінансування та процентні ставки за лінією граничного кредитування та депозитною лінією буде збільшено до 4,25%, 4,50% та 3,75% відповідно з 2 серпня 2023 року.
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