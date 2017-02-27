RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10665106661066710668

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 125
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
56
37,50-38,00
23%
29
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 16:01

Євро/дол

  jump написав:Ключові процентні ставки ЄЦБ

Рада керуючих вирішила підвищити три ключові процентні ставки ЄЦБ на 25 базисних пунктів. Відповідно, процентна ставка за основними операціями рефінансування та процентні ставки за лінією граничного кредитування та депозитною лінією буде збільшено до 4,25%, 4,50% та 3,75% відповідно з 2 серпня 2023 року.


і криву по форексу відразу розвернуло до 1,10
Scorpion1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 481
З нами з: 06.09.07
Подякував: 326 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 16:04

ріст курса долара буде проодовжуваться?

  Yuri_61 написав:агов, народ!
в кого які думки: сьогодняшній ріст курса долара буде проодовжуваться і є глобальним і довготривалим, чи це короткотерміновий спекулятивний загон оленів (All іn (усі в ...), відкіля і назва оленів) ?


спекулятивний загін,
чекаємо дій НБУ та держ.банків.
P.S. зниження облікової ставки і тренд подальшого її зниження потрібно аргументувати (в т.ч. і стабілним курсом на готівковому ринку).
Scorpion1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 481
З нами з: 06.09.07
Подякував: 326 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 16:35

откат

Yuri_61
начебто почався відкат, розвернулися.
особливо Євро (з врахуванням зниження крос курсу)
Scorpion1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 481
З нами з: 06.09.07
Подякував: 326 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 17:14

два кроки вперед, а потім один крок назад...з такими відкатами в січні буде 40
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 317
З нами з: 21.04.20
Подякував: 511 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10665106661066710668
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4, sergikkc007 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3296, 3297, 3298
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32970 36282390
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лип, 2023 17:41
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12942032
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22905470
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8920)
27.07.2023 17:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.