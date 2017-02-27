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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 лип, 2023 16:01
jump написав:Ключові процентні ставки ЄЦБРада керуючих вирішила підвищити три ключові процентні ставки ЄЦБ на 25 базисних
пунктів. Відповідно, процентна ставка за основними операціями рефінансування та процентні ставки за лінією граничного кредитування та депозитною лінією буде збільшено до 4,25%, 4,50% та 3,75% відповідно з 2 серпня 2023 року.
і криву по форексу відразу розвернуло до 1,10
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Додано: Чет 27 лип, 2023 16:04
Yuri_61 написав:
агов, народ!
в кого які думки: сьогодняшній ріст курса долара буде проодовжуваться і є глобальним і довготривалим, чи це короткотерміновий спекулятивний загон оленів (All іn (усі в ...), відкіля і назва оленів) ?
спекулятивний загін,
чекаємо дій НБУ та держ.банків.
P.S. зниження облікової ставки і тренд подальшого її зниження потрібно аргументувати (в т.ч. і стабілним курсом на готівковому ринку).
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Додано: Чет 27 лип, 2023 16:35
Yuri_61
начебто почався відкат, розвернулися.
особливо Євро (з врахуванням зниження крос курсу)
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Додано: Чет 27 лип, 2023 17:14
два кроки вперед, а потім один крок назад...з такими відкатами в січні буде 40
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