Додано: Чет 27 лип, 2023 19:06

Щодо актуальних рішень ФРС, ЄЦБ та НБУ.

- ФРС та ЄЦБ чудово розуміють, що інфляція все ще не врегульована. Розпочинається сезонний ріст інфляції, зумовлений ростом попиту на енергоносії. Крім того, дії рашистів знову дестабілізували ринки аграрної продукції. Також, стрімкий ріст виробництва військової техніки та боєприпасів у світі провокує ріст попиту (а отже й цін) на метали, хімічну сировину і, знову ж, енергоносії. Тому підняття відсоткових ставок продовжилося. Економіка США виглядає краще ніж в ЄС, це так чи інакше впливає на крос курс дол./ойро.

- НБУ період сезонного зменшення інфляції (коли падає споживання енергоносіїв, значно зменшується розмір комірного, в торгівлі переважають свіжі овочі-фрукти і тд), імпорт зменшення інфляції в світі через імпорт сировини, товарів, техніки і тд, зарахував собі в жирний плюс і, в кращих традиціях провладного шобла (світил економіки трускавецького розливу), розтиражував це «досягнення» марахфоном. Після цього кабмін суттєво збільшує вартість електроенергії не тільки для приватних споживачів, але й бізнесу, відчутно збільшує вартість пального, на носі опалювальний сезон. І от на фоні трьох надпотужних чинників росту інфляції, НБУ виїжджає в люди на білому віслюку і знижує облікову ставку з 25 до 22%.

В результаті цих абсолютно не узгоджених імітацій бурхливої діяльності НБУ і кабміну ми отримаємо відчутний ріст інфляції. Ну і підозрюю, що бізнес як не міг взяти гривневий кредит в банках під 20% при ставці 25, так і не зможе його взяти під 20% при ставці 22%. А програма 5-7-9 для бізнесу це цікава історія не для цієї гілки… Ну і застава та ризики в теперішніх реаліях теж ще той квест (банки кредити за красиві очі не дають, якщо хтось не знав).

П.С. У звязку з критичною імпортозалежністю і потужними чинниками росту інфляції, які описав вище, змін офіцйного курсу грн (офіційної девальвації) не передбачаю. Адже це стане пострілом в ногу боротьби з інфляцією від НБУ і влади слуг...