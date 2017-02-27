Рада керуючих вирішила підвищити три ключові процентні ставки ЄЦБ на 25 базисних пунктів. Відповідно, процентна ставка за основними операціями рефінансування та процентні ставки за лінією граничного кредитування та депозитною лінією буде збільшено до 4,25%, 4,50% та 3,75% відповідно з 2 серпня 2023 року.
Yuri_61 написав:агов, народ! в кого які думки: сьогодняшній ріст курса долара буде проодовжуваться і є глобальним і довготривалим, чи це короткотерміновий спекулятивний загон оленів (All іn (усі в ...), відкіля і назва оленів) ?
спекулятивний загін, чекаємо дій НБУ та держ.банків. P.S. зниження облікової ставки і тренд подальшого її зниження потрібно аргументувати (в т.ч. і стабілним курсом на готівковому ринку).
asti написав:С чем связан сегодняшний рост - ждут снижения учётки 27-го или отпускания оф курса, кто что думает?
Похоже, наметился некоторый дефицит:
Slon_Nosov написав:из привата теперь не особо заберешь. вчера предложили заказанную сумму забрать старыми полтосиками, дичь.... пополнить можно, вывести сложно. Лучше дружить с обычным кассиром, но и они давно не встречали купюр нового образца.
А вот подоспела и статистика НБУ. В июне завоз долларов уменьшился с почти 700 млн. до 425 млн. Завоз евро увеличился, но общий объем все равно очень сильно уменьшился. Товара стало меньше - товар подорожал. Всеми остальными факторами, в т.ч. и психологическими можно пренебречь.
ЗЫ Причины столь кардинального сокращения поставок мне не известны.
Якою бачу ситуацію зараз: 1 залишилося ще десь два місяці активних бойових дій, результат яких буде формувати переговорну позицію. В тій чи іншій формі перемовини розпочнуться жовтень-листопад. Швидше всього конфлікт буде так чи інакше заморожений. Не факт, що кремлю і прокремлівським шестіркам в нашій владі вдасться протягнути варіант сі-хуя, але любе замороження конфлікту не буде передбачати репарацій чи інвестицій цивілізованого світу у відбудову і відновлення України, чи фінансової допомоги більше ніж уже надходить. Фінансова допомога (не військова) може навіть відчутно скоротитися, адже восени в США будуть формувати бюджет року в якому відбудуться вибори. Внутрішніх потреб у фінансах в такий рік в США хоч відбавляй. 2 наша економіка далеко не в найкращому стані, м’яко кажучи. Бравада пропагандистів підляка-дєрьмака про ріст в порівнянні з минулим роком – маніпуляції. Фактично: - Суттєво зруйнована металургія та машинобудування. Руйнування є безпосереднє заводів, руйнування шляхом знищення каховського водосховища та критичним станом енергетики - Енергетика зруйнована не менше ніж на 50%. Важливо розуміти те, що теперішній стан енергетики не передбачає швидке відновлення інших галузей економіки країни, навіть якщо будуть створені всі інші передумови. Негатив в енергетиці не остаточний. Точно ще буде суттєво пошкоджена ЗАЕС. Зрозуміло. Що жодного радіаційного забруднення не буде, але в робочому стані її 3,14дари нам не залишать. А з жовтня (до чи під час перемовин) відновляться ракетні удари по залишках енергетики - Крем ляді продовжують нищити с/г як мінуванням земель, нищенням нового врожаю так і нищенням елеваторів, токів та іншої інфраструктури - Ну і чи не найгірше. Порти не вдалося (свідомо не захотіли) зберегти в робочому стані і це ще теж не фініш. А без портів експорт-імпорт, навіть у випадку закінчення бойових дій, буде сильно обмежений (це дуже дипломатично). Ні зд транспорт (при абсолютній несумісності з коліями в ЄС і відсутністю хоч якихось спроб вирішити це) ні автомобільний (при обмеженій пропускній здатності митних переходів) не забезпечить хоч на трієчку імпорт-експорт в режимі реального зростання ВВП та відновлення економіки 3 в світлі викладеного вище, не бачу жодних позитивних політико-економічних тенденцій та чинників для міцності грн. І бачу що хтось це вже розуміє і починає скуповувати валюту (хоч зараз би мало бути зміцнення грн. від аграрної валюти). 4 Якщо до листопада ми отримаємо F 16 і це збільшить нашу здатність збивати ворожі ракети, то будемо зимувати в режимі 4-8 чи 4-6 по електроенергії, що дасть хоч якось працювати частині підприємств. Якщо ж ні, то зима буде ще тяжча ніж минула і це ще буде гірше для готівкового курсу. 5 трохи очевидної конспірології. В світі існують дві потужні групи сил. Для однієї перемога України потрібна десь у вересні наступного року, щоб їх представник очолив США на наступний термін. Якщо перемога раптом станеться швидше, то їх конкуренти ще встигнуть нашукати контраргументів і безмежні корупція та мародерство слуг коломойського їм допоможе. Для іншої групи сил перемога України взагалі не потрібна. Виходячи з реалій вони прагнуть замороження війни. Шанси у обох поки 50/50… П.С. нагадаю що писав про це все в травні минулого року viewtopic.php?p=5431305#p5431305
Востаннє редагувалось orest в Чет 27 лип, 2023 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Щодо актуальних рішень ФРС, ЄЦБ та НБУ. - ФРС та ЄЦБ чудово розуміють, що інфляція все ще не врегульована. Розпочинається сезонний ріст інфляції, зумовлений ростом попиту на енергоносії. Крім того, дії рашистів знову дестабілізували ринки аграрної продукції. Також, стрімкий ріст виробництва військової техніки та боєприпасів у світі провокує ріст попиту (а отже й цін) на метали, хімічну сировину і, знову ж, енергоносії. Тому підняття відсоткових ставок продовжилося. Економіка США виглядає краще ніж в ЄС, це так чи інакше впливає на крос курс дол./ойро. - НБУ період сезонного зменшення інфляції (коли падає споживання енергоносіїв, значно зменшується розмір комірного, в торгівлі переважають свіжі овочі-фрукти і тд), імпорт зменшення інфляції в світі через імпорт сировини, товарів, техніки і тд, зарахував собі в жирний плюс і, в кращих традиціях провладного шобла (світил економіки трускавецького розливу), розтиражував це «досягнення» марахфоном. Після цього кабмін суттєво збільшує вартість електроенергії не тільки для приватних споживачів, але й бізнесу, відчутно збільшує вартість пального, на носі опалювальний сезон. І от на фоні трьох надпотужних чинників росту інфляції, НБУ виїжджає в люди на білому віслюку і знижує облікову ставку з 25 до 22%. В результаті цих абсолютно не узгоджених імітацій бурхливої діяльності НБУ і кабміну ми отримаємо відчутний ріст інфляції. Ну і підозрюю, що бізнес як не міг взяти гривневий кредит в банках під 20% при ставці 25, так і не зможе його взяти під 20% при ставці 22%. А програма 5-7-9 для бізнесу це цікава історія не для цієї гілки… Ну і застава та ризики в теперішніх реаліях теж ще той квест (банки кредити за красиві очі не дають, якщо хтось не знав). П.С. У звязку з критичною імпортозалежністю і потужними чинниками росту інфляції, які описав вище, змін офіцйного курсу грн (офіційної девальвації) не передбачаю. Адже це стане пострілом в ногу боротьби з інфляцією від НБУ і влади слуг...
orest написав:Якою бачу ситуацію зараз: 1 залишилося ще десь два місяці активних бойових дій, результат яких буде формувати переговорну позицію. В тій чи іншій формі перемовини розпочнуться жовтень-листопад. Швидше всього конфлікт буде так чи інакше заморожений. 2 А з жовтня (до чи під час перемовин) відновляться ракетні удари по залишках енергетики 4 Якщо до листопада ми отримаємо F 16 і це збільшить нашу здатність збивати ворожі ракети, то будемо зимувати в режимі 4-8 чи 4-6 по електроенергії, що дасть хоч якось працювати частині підприємств. Якщо ж ні, то зима буде ще тяжча ніж минула і це ще буде гірше для готівкового курсу.
Виходячи з логіки написаного вище, перемовини не приведуть до будь-яких реальних домовленостей та актуальних рішень? Розмови про літаки велися лише на перший квартал 24 року.
- Ну і чи не найгірше. Порти не вдалося (свідомо не захотіли) зберегти в робочому стані і це ще теж не фініш.
Тут вимальовується найгірший варіант, що від моря Україна фактично відрізана і втрачає свою привабливість для інших країн, що може позначитися на наданій допомозі, розглядаючи питання через призму виключно власної зацікавленості країн "європейського континенту", яку вони неодноразово довели.
5 трохи очевидної конспірології. В світі існують дві потужні групи сил. Для однієї перемога України потрібна десь у вересні наступного року, щоб їх представник очолив США на наступний термін.
У світлі скандалів, що розгорнулися зараз, можливі несподівані варіанти.
Курс і надалі залишиться штучним за умови впливу допомоги у кількостях необхідних для цього, але у світлі абсолютної нескоординованості дій слуг народу може мати і будь-які несподівани наслідки.