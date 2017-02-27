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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 лип, 2023 20:37
Сибарит написав:
ЗЫ Причины столь кардинального сокращения поставок мне не известны.
Можливо це певна очевидна обережність через невизначеність ситуації?
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Прораб
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Додано: Чет 27 лип, 2023 21:22
asti написав:
Что значит не известны?
В июне доллар никому не нужен был - вот его и не завозили))
Зачем завозить, если народ и так наливал хорошо в кассы))
😎😎
пое почтение,
это Вы написали, глядя в файл или только по факту сообщения ув. Сибарита?
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cohan
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Додано: Чет 27 лип, 2023 21:23
Прораб написав: Сибарит написав:
ЗЫ Причины столь кардинального сокращения поставок мне не известны.
Можливо це певна очевидна обережність через невизначеність ситуації?
да ну какая обережнисть, их тут что - солить?
пяток предыдущих лет, кроме военного 2022, такая же картина
наверно что-то техническое - завозят по остаткам, планы строят на второе полугодие
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Додано: Чет 27 лип, 2023 21:37
orest написав:
Швидше всього конфлікт буде так чи інакше заморожений
Вже навіть мокши війну війною називають,, а у Ореста це такий собі типу незначний конфлікт
Видно на прорашистських курсах йому там добре мізкі лаптеногі промили
Пише на валютній гілці за плюсики, хоча тема явно для іншої гілки, але там плюсики не ставлять, тому вроджений нарцисизм не дасть писати там де треба. Єдине, що тішить це те, що і 10% його роздухопеленої тут зради не збудеться
Так і хочеться йому сказати :
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