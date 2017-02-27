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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10666106671066810669

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 125
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
56
37,50-38,00
23%
29
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 20:37

  Сибарит написав:ЗЫ Причины столь кардинального сокращения поставок мне не известны.

Можливо це певна очевидна обережність через невизначеність ситуації?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 21:22

  asti написав:Что значит не известны?
В июне доллар никому не нужен был - вот его и не завозили))
Зачем завозить, если народ и так наливал хорошо в кассы))
😎😎


пое почтение,
это Вы написали, глядя в файл или только по факту сообщения ув. Сибарита? :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 21:23

  Прораб написав:
  Сибарит написав:ЗЫ Причины столь кардинального сокращения поставок мне не известны.

Можливо це певна очевидна обережність через невизначеність ситуації?


да ну какая обережнисть, их тут что - солить?
пяток предыдущих лет, кроме военного 2022, такая же картина

наверно что-то техническое - завозят по остаткам, планы строят на второе полугодие
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 21:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  orest написав:Швидше всього конфлікт буде так чи інакше заморожений

Вже навіть мокши війну війною називають,, а у Ореста це такий собі типу незначний конфлікт :twisted: Видно на прорашистських курсах йому там добре мізкі лаптеногі промили :twisted: Пише на валютній гілці за плюсики, хоча тема явно для іншої гілки, але там плюсики не ставлять, тому вроджений нарцисизм не дасть писати там де треба. Єдине, що тішить це те, що і 10% його роздухопеленої тут зради не збудеться :twisted:
Так і хочеться йому сказати :

Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 22:04

  Прораб написав:Тут вимальовується найгірший варіант, що від моря Україна фактично відрізана і втрачає свою привабливість для інших країн, що може позначитися на наданій допомозі, розглядаючи питання через призму виключно власної зацікавленості країн "європейського континенту", яку вони неодноразово довели.


Відрізати Україну від моря можна тільки захопивши Одесу та Миколаїв. Тимчасова блокада в сучасному світі швидкого розвитку безпілотного і ракетного озброєння це проблема. Достатньо потопити ще 2-3 кораблі педерації, і вони самі запропонують статус кво - щоб не втратити усю акваторію. Бо тоді Турція значно розширить свою присутність. Взагалі Турція це майбутній господар Чорного Моря, у неї населення стрімко приростає як і флот, як і ракетні програми. Через 50 років нікої Росії не буде існувати апріорі, бо рускії залишиться всього 60 млн, вони стрімко вимирають, а Турків буде 120 млн.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 23:00

  Zebra написав:Відрізати Україну від моря можна тільки захопивши Одесу та Миколаїв. Тимчасова блокада в сучасному світі швидкого розвитку безпілотного і ракетного озброєння це проблема. Достатньо потопити ще 2-3 кораблі педерації, і вони самі запропонують статус кво - щоб не втратити усю акваторію. Бо тоді Турція значно розширить свою присутність. Взагалі Турція це майбутній господар Чорного Моря, у неї населення стрімко приростає як і флот, як і ракетні програми. Через 50 років нікої Росії не буде існувати апріорі, бо рускії залишиться всього 60 млн, вони стрімко вимирають, а Турків буде 120 млн.

Це все звичайно привабливо звучить, але не більше того. Продовженні мантри - спочатку закінчаться ракети, далі прогнозований крах економіки, потім закінчуються москалі ... але вже через 50 років.
Хто визначив цей термін, кому цікаво, що буде через такий проміжок часу і хто може усвідомлювати подібне?
Цікаво тут і тепер, ми живемо в теперішньому, ми не знаємо навіть чого очікується завтра.
Можна мати порти, але не мати безпечного виходу до моря, наприклад, влада США прийняла рішення не направляти військові кораблі для супроводу комерційних суден, що виходять з портів України.
Економіка розвалиться - а вони зменшили свій держборг, ціна нафти Urals перевищила встановлену G7 стелю цін $60 за барель, а кількість країн, що не закрили свої комерційні представництва, з початком санкцій доходить до 80% у різних галузях.
І якщо піти далі, то досі багато хто вірив у Будапештський меморандум, у Міжнародну хартію прав людини, та чого далеко ходити у Конституцію. Але хтось реально уявляв собі, що все це буде відсунуто до так званих "найкращих часів"?
Чи багато хто так само хотів відчути себе заручниками у своїй країні з потужними досі демократичними ініціативами?
Можна вірити багато в що, але треба усвідомлювати наскільки ефімерні можуть бути фантазії і наскільки реальною може бути практична сторона, навіть якщо вона суперечить законам.
Прораб
 
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