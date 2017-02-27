Можливо це певна очевидна обережність через невизначеність ситуації?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 лип, 2023 20:37
Додано: Чет 27 лип, 2023 21:22
Додано: Чет 27 лип, 2023 21:23
да ну какая обережнисть, их тут что - солить?
пяток предыдущих лет, кроме военного 2022, такая же картина
наверно что-то техническое - завозят по остаткам, планы строят на второе полугодие
Додано: Чет 27 лип, 2023 21:37
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Вже навіть мокши війну війною називають,, а у Ореста це такий собі типу незначний конфлікт Видно на прорашистських курсах йому там добре мізкі лаптеногі промили Пише на валютній гілці за плюсики, хоча тема явно для іншої гілки, але там плюсики не ставлять, тому вроджений нарцисизм не дасть писати там де треба. Єдине, що тішить це те, що і 10% його роздухопеленої тут зради не збудеться
Так і хочеться йому сказати :
Додано: Чет 27 лип, 2023 22:04
Відрізати Україну від моря можна тільки захопивши Одесу та Миколаїв. Тимчасова блокада в сучасному світі швидкого розвитку безпілотного і ракетного озброєння це проблема. Достатньо потопити ще 2-3 кораблі педерації, і вони самі запропонують статус кво - щоб не втратити усю акваторію. Бо тоді Турція значно розширить свою присутність. Взагалі Турція це майбутній господар Чорного Моря, у неї населення стрімко приростає як і флот, як і ракетні програми. Через 50 років нікої Росії не буде існувати апріорі, бо рускії залишиться всього 60 млн, вони стрімко вимирають, а Турків буде 120 млн.
Додано: Чет 27 лип, 2023 23:00
Це все звичайно привабливо звучить, але не більше того. Продовженні мантри - спочатку закінчаться ракети, далі прогнозований крах економіки, потім закінчуються москалі ... але вже через 50 років.
Хто визначив цей термін, кому цікаво, що буде через такий проміжок часу і хто може усвідомлювати подібне?
Цікаво тут і тепер, ми живемо в теперішньому, ми не знаємо навіть чого очікується завтра.
Можна мати порти, але не мати безпечного виходу до моря, наприклад, влада США прийняла рішення не направляти військові кораблі для супроводу комерційних суден, що виходять з портів України.
Економіка розвалиться - а вони зменшили свій держборг, ціна нафти Urals перевищила встановлену G7 стелю цін $60 за барель, а кількість країн, що не закрили свої комерційні представництва, з початком санкцій доходить до 80% у різних галузях.
І якщо піти далі, то досі багато хто вірив у Будапештський меморандум, у Міжнародну хартію прав людини, та чого далеко ходити у Конституцію. Але хтось реально уявляв собі, що все це буде відсунуто до так званих "найкращих часів"?
Чи багато хто так само хотів відчути себе заручниками у своїй країні з потужними досі демократичними ініціативами?
Можна вірити багато в що, але треба усвідомлювати наскільки ефімерні можуть бути фантазії і наскільки реальною може бути практична сторона, навіть якщо вона суперечить законам.
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