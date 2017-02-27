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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 лип, 2023 20:37
Сибарит написав:
ЗЫ Причины столь кардинального сокращения поставок мне не известны.
Можливо це певна очевидна обережність через невизначеність ситуації?
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Прораб
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Додано: Чет 27 лип, 2023 21:22
asti написав:
Что значит не известны?
В июне доллар никому не нужен был - вот его и не завозили))
Зачем завозить, если народ и так наливал хорошо в кассы))
😎😎
пое почтение,
это Вы написали, глядя в файл или только по факту сообщения ув. Сибарита?
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cohan
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Додано: Чет 27 лип, 2023 21:23
Прораб написав: Сибарит написав:
ЗЫ Причины столь кардинального сокращения поставок мне не известны.
Можливо це певна очевидна обережність через невизначеність ситуації?
да ну какая обережнисть, их тут что - солить?
пяток предыдущих лет, кроме военного 2022, такая же картина
наверно что-то техническое - завозят по остаткам, планы строят на второе полугодие
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Додано: Чет 27 лип, 2023 22:04
Прораб написав:
Тут вимальовується найгірший варіант, що від моря Україна фактично відрізана і втрачає свою привабливість для інших країн, що може позначитися на наданій допомозі, розглядаючи питання через призму виключно власної зацікавленості країн "європейського континенту", яку вони неодноразово довели.
Відрізати Україну від моря можна тільки захопивши Одесу та Миколаїв. Тимчасова блокада в сучасному світі швидкого розвитку безпілотного і ракетного озброєння це проблема. Достатньо потопити ще 2-3 кораблі педерації, і вони самі запропонують статус кво - щоб не втратити усю акваторію. Бо тоді Турція значно розширить свою присутність. Взагалі Турція це майбутній господар Чорного Моря, у неї населення стрімко приростає як і флот, як і ракетні програми. Через 50 років нікої Росії не буде існувати апріорі, бо рускії залишиться всього 60 млн, вони стрімко вимирають, а Турків буде 120 млн.
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Zebra
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Додано: Чет 27 лип, 2023 23:00
Zebra написав:
Відрізати Україну від моря можна тільки захопивши Одесу та Миколаїв. Тимчасова блокада в сучасному світі швидкого розвитку безпілотного і ракетного озброєння це проблема. Достатньо потопити ще 2-3 кораблі педерації, і вони самі запропонують статус кво - щоб не втратити усю акваторію. Бо тоді Турція значно розширить свою присутність. Взагалі Турція це майбутній господар Чорного Моря, у неї населення стрімко приростає як і флот, як і ракетні програми. Через 50 років нікої Росії не буде існувати апріорі, бо рускії залишиться всього 60 млн, вони стрімко вимирають, а Турків буде 120 млн.
Це все звичайно привабливо звучить, але не більше того. Продовженні мантри - спочатку закінчаться ракети, далі прогнозований крах економіки, потім закінчуються москалі ... але вже через 50 років.
Хто визначив цей термін, кому цікаво, що буде через такий проміжок часу і хто може усвідомлювати подібне?
Цікаво тут і тепер, ми живемо в теперішньому, ми не знаємо навіть чого очікується завтра.
Можна мати порти, але не мати безпечного виходу до моря, наприклад, влада США прийняла рішення не направляти військові кораблі для супроводу комерційних суден, що виходять з портів України.
Економіка розвалиться - а вони зменшили свій держборг, ціна нафти Urals перевищила встановлену G7 стелю цін $60 за барель, а кількість країн, що не закрили свої комерційні представництва, з початком санкцій доходить до 80% у різних галузях.
І якщо піти далі, то досі багато хто вірив у Будапештський меморандум, у Міжнародну хартію прав людини, та чого далеко ходити у Конституцію. Але хтось реально уявляв собі, що все це буде відсунуто до так званих "найкращих часів"?
Чи багато хто так само хотів відчути себе заручниками у своїй країні з потужними досі демократичними ініціативами?
Можна вірити багато в що, але треба усвідомлювати наскільки ефімерні можуть бути фантазії і наскільки реальною може бути практична сторона, навіть якщо вона суперечить законам.
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Прораб
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Додано: Чет 27 лип, 2023 23:29
Прораб написав: Zebra написав:
Відрізати Україну від моря можна тільки захопивши Одесу та Миколаїв. Тимчасова блокада в сучасному світі швидкого розвитку безпілотного і ракетного озброєння це проблема. Достатньо потопити ще 2-3 кораблі педерації, і вони самі запропонують статус кво - щоб не втратити усю акваторію. Бо тоді Турція значно розширить свою присутність. Взагалі Турція це майбутній господар Чорного Моря, у неї населення стрімко приростає як і флот, як і ракетні програми. Через 50 років нікої Росії не буде існувати апріорі, бо рускії залишиться всього 60 млн, вони стрімко вимирають, а Турків буде 120 млн.
Це все звичайно привабливо звучить, але не більше того. Продовженні мантри - спочатку закінчаться ракети, далі прогнозований крах економіки, потім закінчуються москалі ... але вже через 50 років.
Хто визначив цей термін, кому цікаво, що буде через такий проміжок часу і хто може усвідомлювати подібне?
Цікаво тут і тепер, ми живемо в теперішньому, ми не знаємо навіть чого очікується завтра.
Можна мати порти, але не мати безпечного виходу до моря, наприклад, влада США прийняла рішення не направляти військові кораблі для супроводу комерційних суден, що виходять з портів України.
Економіка розвалиться - а вони зменшили свій держборг, ціна нафти Urals перевищила встановлену G7 стелю цін $60 за барель, а кількість країн, що не закрили свої комерційні представництва, з початком санкцій доходить до 80% у різних галузях.
І якщо піти далі, то досі багато хто вірив у Будапештський меморандум, у Міжнародну хартію прав людини, та чого далеко ходити у Конституцію. Але хтось реально уявляв собі, що все це буде відсунуто до так званих "найкращих часів"?
Чи багато хто так само хотів відчути себе заручниками у своїй країні з потужними досі демократичними ініціативами?
Можна вірити багато в що, але треба усвідомлювати наскільки ефімерні можуть бути фантазії і наскільки реальною може бути практична сторона, навіть якщо вона суперечить законам.
Країни Африки, арабсько-тюркського світу приростають щорічно на 1-3% - це гарантовані клієнти зерна. Навіть якщо не буде моря, то будуть такі ціни на зерно, що окуплять навіть доставку літаками.
Щодо вимирання узкіх. Це не мої прогнози. А узкіх демографів.
Перепис 2002 - узкіх 116 млн, неузкіх 29 млн
Перепис 2010 - узкіх 111 млн, неузкіх 32 млн
Перепис 2021 - узкіх 105 млн (вместе с Крымом), неузкіх 42 млн
Згідно з геометичною прогресією, уже через 50 років неузкіє стають меншиною.
Доречі в Москві неузкіє скорочуються значно стрімкіше. Між переписами -10%
Ми станемо свідками етнічної революції в педерації. Меншини почнуть різати узкіх і захоплювати їх майно, жінок та манкуртити дітей.
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Zebra
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Додано: Чет 27 лип, 2023 23:38
Zebra написав:
Країни Африки, арабсько-тюркського світу приростають щорічно на 1-3% - це гарантовані клієнти зерна. Навіть якщо не буде моря, то будуть такі ціни на зерно, що окуплять навіть доставку літаками.
Щодо вимирання узкіх. Це не мої прогнози. А узкіх демографів.
Перепис 2002 - узкіх 116 млн, неузкіх 29 млн
Перепис 2010 - узкіх 111 млн, неузкіх 32 млн
Перепис 2021 - узкіх 105 млн (вместе с Крымом), неузкіх 42 млн
Згідно з геометичною прогресією, уже через 50 років неузкіє стають меншиною.
Доречі в Москві неузкіє скорочуються значно стрімкіше. Між переписами -10%
Ми станемо свідками етнічної революції в педерації. Меншини почнуть різати узкіх і захоплювати їх майно, жінок та манкуртити дітей.
Не заважатиму Вам бачити майбутнє, залишилося тільки вижити в сьогоденні.
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Прораб
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 00:03
Прораб написав:
Не заважатиму Вам бачити майбутнє, залишилося тільки вижити в сьогоденні.
По вашому все погано? А я думаю, що узкіє уже в опасності. Скоро кожен третій буде неузкім. Уявіть, що в Україні кожен третій мусульманин-кавказець. Ви, ваша жінка і ваші діти себе чудово почуватимете? А у них це зростає в геометричній прогресії. Там буде різанина. Час грає проти узкіх.
Досвід Візантії показує, що як тільки некорінного населення стає критично багато, починається різанина. Тюрки гвалтували візантійців, навіть чоловіків. Узкім треба розробляти свої анальчики.
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Zebra
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 00:16
Zebra написав: Прораб написав:
Не заважатиму Вам бачити майбутнє, залишилося тільки вижити в сьогоденні.
По вашому все погано? А я думаю, що узкіє уже в опасності.
Розрізняю реальність та далеке майбутнє, у вимірі людського життя – 50 років це величезний термін.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 00:18
Зебра всё правильно и говорит и пишет
Пшеница даже в Турции толком не растёт, точнее им своей для 100млн ничтожно мало
Может при Косыгине 60 лет назад им и хватало, так тогда в Стамбуле жило меньше 2млн, а сейчас с нелегалами все 20.
За другие мусульманские страны с адским климатом вообще промолчу, у них нет, точнее НЕТ!!! стратегических запасов еды на их несоизмеримое по сравнению с обрабатываемыми площадями под зерновые население даже на пару лет, даже в непустынных Индии и Пакистане, в Бангладеше вообще с этим жОпа при трёх урожаях в год(и плотности населения 1100чел/кв.км - в 15 раз больше чем у нас и в 33 - чем в США - и регулярных тайфунопотопах)
Единственно кто в шоколаде(нефтяном) - сателлиты бритов и янки на аравийском полуострове, но их там нет даже половины Бангладеша или Египта.
А ещё мусульмане очень любят есть курятину и яйца, так даже скудные местные производители всей волей Аллаha не могут заставить кур жрать шелуху от риса и травку с пастбищ барашков, птица требует - что? Что у них не растёт,а у нас и на целине прёт? Правильно - зерно, особенно кукурузу. Скоро попкорн и булочка даже без масла и икры будут привилегиями ну очень белых(по месту жительства) людей.
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барабашов
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