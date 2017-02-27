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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10667106681066910670

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 125
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
56
37,50-38,00
23%
29
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 02:16

  барабашов написав:Зебра всё правильно и говорит и пишет
Пшеница даже в Турции толком не растёт, точнее им своей для 100млн ничтожно мало
Может при Косыгине 60 лет назад им и хватало, так тогда в Стамбуле жило меньше 2млн, а сейчас с нелегалами все 20.
За другие мусульманские страны с адским климатом вообще промолчу, у них нет, точнее НЕТ!!! стратегических запасов еды на их несоизмеримое по сравнению с обрабатываемыми площадями под зерновые население даже на пару лет, даже в непустынных Индии и Пакистане, в Бангладеше вообще с этим жОпа при трёх урожаях в год(и плотности населения 1100чел/кв.км - в 15 раз больше чем у нас и в 33 - чем в США - и регулярных тайфунопотопах)
Единственно кто в шоколаде(нефтяном) - сателлиты бритов и янки на аравийском полуострове, но их там нет даже половины Бангладеша или Египта.
А ещё мусульмане очень любят есть курятину и яйца, так даже скудные местные производители всей волей Аллаha не могут заставить кур жрать шелуху от риса и травку с пастбищ барашков, птица требует - что? Что у них не растёт,а у нас и на целине прёт? Правильно - зерно, особенно кукурузу. Скоро попкорн и булочка даже без масла и икры будут привилегиями ну очень белых(по месту жительства) людей.

За даними Всесвітньої продовольчої програми, на смітнику опиняється третина всіх продуктів харчування на планеті.
У світі щорічно виробляють близько 4 мільярдів тонн продовольства, і цього могло б вистачити на всіх жителів планети, якби продукти харчування раціонально використовувалися та розподілялися.
Нестача продовольства - штучна ідея перерозподілу з різних глобальних причин.
В Україні теж не вистачає жратви, виходячи з реальності та цін на неї?
Прораб
 
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