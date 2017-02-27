барабашов написав:

Зебра всё правильно и говорит и пишетПшеница даже в Турции толком не растёт, точнее им своей для 100млн ничтожно малоМожет при Косыгине 60 лет назад им и хватало, так тогда в Стамбуле жило меньше 2млн, а сейчас с нелегалами все 20.За другие мусульманские страны с адским климатом вообще промолчу, у них нет, точнее НЕТ!!! стратегических запасов еды на их несоизмеримое по сравнению с обрабатываемыми площадями под зерновые население даже на пару лет, даже в непустынных Индии и Пакистане, в Бангладеше вообще с этим жОпа при трёх урожаях в год(и плотности населения 1100чел/кв.км - в 15 раз больше чем у нас и в 33 - чем в США - и регулярных тайфунопотопах)Единственно кто в шоколаде(нефтяном) - сателлиты бритов и янки на аравийском полуострове, но их там нет даже половины Бангладеша или Египта.А ещё мусульмане очень любят есть курятину и яйца, так даже скудные местные производители всей волей Аллаha не могут заставить кур жрать шелуху от риса и травку с пастбищ барашков, птица требует - что? Что у них не растёт,а у нас и на целине прёт? Правильно - зерно, особенно кукурузу. Скоро попкорн и булочка даже без масла и икры будут привилегиями ну очень белых(по месту жительства) людей.