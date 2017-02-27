|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: П'ят 28 лип, 2023 02:16
барабашов написав:
Зебра всё правильно и говорит и пишет
Пшеница даже в Турции толком не растёт, точнее им своей для 100млн ничтожно мало
Может при Косыгине 60 лет назад им и хватало, так тогда в Стамбуле жило меньше 2млн, а сейчас с нелегалами все 20.
За другие мусульманские страны с адским климатом вообще промолчу, у них нет, точнее НЕТ!!! стратегических запасов еды на их несоизмеримое по сравнению с обрабатываемыми площадями под зерновые население даже на пару лет, даже в непустынных Индии и Пакистане, в Бангладеше вообще с этим жОпа при трёх урожаях в год(и плотности населения 1100чел/кв.км - в 15 раз больше чем у нас и в 33 - чем в США - и регулярных тайфунопотопах)
Единственно кто в шоколаде(нефтяном) - сателлиты бритов и янки на аравийском полуострове, но их там нет даже половины Бангладеша или Египта.
А ещё мусульмане очень любят есть курятину и яйца, так даже скудные местные производители всей волей Аллаha не могут заставить кур жрать шелуху от риса и травку с пастбищ барашков, птица требует - что? Что у них не растёт,а у нас и на целине прёт? Правильно - зерно, особенно кукурузу. Скоро попкорн и булочка даже без масла и икры будут привилегиями ну очень белых(по месту жительства) людей.
За даними Всесвітньої продовольчої програми, на смітнику опиняється третина всіх продуктів харчування на планеті.
У світі щорічно виробляють близько 4 мільярдів тонн продовольства, і цього могло б вистачити на всіх жителів планети, якби продукти харчування раціонально використовувалися та розподілялися.
Нестача продовольства - штучна ідея перерозподілу з різних глобальних причин.
В Україні теж не вистачає жратви, виходячи з реальності та цін на неї?
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 794
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 555 раз.
- Подякували: 243 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 лип, 2023 03:25
Бідна Україна
У становищі, де вона опинилася, винні усі - і керманичі, і нарід.
Інколи мені здається, що єдиною по-справжньому національною ідеєю нинішньої України є сидіти на печі, і щоб вареники із сметаною у рота залітали.
Цікаво, що буде раніше - військові візьмуть владу чи країна розвалиться?
Є дуже хороша фраза про те, що ключ до перетворення України знаходиться в саміх українцях.
Але не зараз.
Може, через 300 років, як поляки.
І там ще десь має бути свій бук, що виб'є мрії про вареники - для його ж дурника, користі.
Бо він, нарід, має мріяти не про вареника, а про Україну.
Як ми мріяли у 1990.
І не тільки мріяли.
І можете мене хоч мільйон раз називати ідеалістом. Все на світі починається з мрії. Отже, починайте мріяти про те, що треба.
Бо мрії мають властивість збуватися.
А інших наслідків забування, чи то збичення мрій - нарід, як правило, не передбачає
Востаннє редагувалось Навуходоносор
в П'ят 28 лип, 2023 03:41, всього редагувалось 3 разів.
-
Навуходоносор
-
-
- Повідомлень: 2504
- З нами з: 21.09.13
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 971 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 28 лип, 2023 03:35
orest написав:
Якою бачу ситуацію зараз:
1 залишилося ще десь два місяці активних бойових дій, результат яких буде формувати переговорну позицію. В тій чи іншій формі перемовини розпочнуться жовтень-листопад. Швидше всього конфлікт буде так чи інакше заморожений. Не факт, що кремлю і прокремлівським шестіркам в нашій владі вдасться протягнути варіант сі-хуя, але любе замороження конфлікту не буде передбачати репарацій чи інвестицій цивілізованого світу у відбудову і відновлення України, чи фінансової допомоги більше ніж уже надходить. Фінансова допомога (не військова) може навіть відчутно скоротитися, адже восени в США будуть формувати бюджет року в якому відбудуться вибори. Внутрішніх потреб у фінансах в такий рік в США хоч відбавляй.
2 наша економіка далеко не в найкращому стані, м’яко кажучи. Бравада пропагандистів підляка-дєрьмака про ріст в порівнянні з минулим роком – маніпуляції. Фактично:
- Суттєво зруйнована металургія та машинобудування. Руйнування є безпосереднє заводів, руйнування шляхом знищення каховського водосховища та критичним станом енергетики
- Енергетика зруйнована не менше ніж на 50%. Важливо розуміти те, що теперішній стан енергетики не передбачає швидке відновлення інших галузей економіки країни, навіть якщо будуть створені всі інші передумови. Негатив в енергетиці не остаточний. Точно ще буде суттєво пошкоджена ЗАЕС. Зрозуміло. Що жодного радіаційного забруднення не буде, але в робочому стані її 3,14дари нам не залишать. А з жовтня (до чи під час перемовин) відновляться ракетні удари по залишках енергетики
- Крем ляді продовжують нищити с/г як мінуванням земель, нищенням нового врожаю так і нищенням елеваторів, токів та іншої інфраструктури
- Ну і чи не найгірше. Порти не вдалося (свідомо не захотіли) зберегти в робочому стані і це ще теж не фініш. А без портів експорт-імпорт, навіть у випадку закінчення бойових дій, буде сильно обмежений (це дуже дипломатично). Ні зд транспорт (при абсолютній несумісності з коліями в ЄС і відсутністю хоч якихось спроб вирішити це) ні автомобільний (при обмеженій пропускній здатності митних переходів) не забезпечить хоч на трієчку імпорт-експорт в режимі реального зростання ВВП та відновлення економіки
3 в світлі викладеного вище, не бачу жодних позитивних політико-економічних тенденцій та чинників для міцності грн. І бачу що хтось це вже розуміє і починає скуповувати валюту (хоч зараз би мало бути зміцнення грн. від аграрної валюти).
4 Якщо до листопада ми отримаємо F 16 і це збільшить нашу здатність збивати ворожі ракети, то будемо зимувати в режимі 4-8 чи 4-6 по електроенергії, що дасть хоч якось працювати частині підприємств. Якщо ж ні, то зима буде ще тяжча ніж минула і це ще буде гірше для готівкового курсу.
5 трохи очевидної конспірології. В світі існують дві потужні групи сил. Для однієї перемога України потрібна десь у вересні наступного року, щоб їх представник очолив США на наступний термін. Якщо перемога раптом станеться швидше, то їх конкуренти ще встигнуть нашукати контраргументів і безмежні корупція та мародерство слуг коломойського їм допоможе. Для іншої групи сил перемога України взагалі не потрібна. Виходячи з реалій вони прагнуть замороження війни. Шанси у обох поки 50/50…
П.С. нагадаю що писав про це все в травні минулого року viewtopic.php?p=5431305#p5431305
Гарний аналіз, мені ліньки писати було б таке, але думки такі самі
-
Навуходоносор
-
-
- Повідомлень: 2504
- З нами з: 21.09.13
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 971 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 28 лип, 2023 06:54
Zebra написав:
Перепис 2021 - узкіх 105 млн (вместе с Крымом), неузкіх 42 млн
Згідно з геометичною прогресією, уже через 50 років неузкіє стають меншиною.
Доречі в Москві неузкіє скорочуються значно стрімкіше. Між переписами -10%
Відповідно до вашої термінології меншиною стають зовсім навпаки.
Навуходоносор написав:
Є дуже хороша фраза про те, що ключ до перетворення України знаходиться в саміх українцях.
Але не зараз.
Може, через 300 років, як поляки.
Та воно то теоретично може бути, але тут 50 років фантастично довгий і важкий період пережити і зберегти націю та державу, а за 300 р. політична карта світу однозначно, якщо буде, то зовсім інакша.
Радий, що п.orest
дав свій тверезий аналіз ситуації. Вчора в ЗМІ якось синхронно почали багато говорити про підготовку до зими - от куди треба вкладатись як з грн так і з валютою і пересічним і на вищих щаблях, якщо хочуть дожити до світлого майбутнього.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6018
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|32970
|36282665
|
|
|1864
|12942143
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|
|7975
|22905493
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|