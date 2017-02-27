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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10666106671066810669

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 125
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
56
37,50-38,00
23%
29
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 20:37

  Сибарит написав:ЗЫ Причины столь кардинального сокращения поставок мне не известны.

Можливо це певна очевидна обережність через невизначеність ситуації?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 21:22

  asti написав:Что значит не известны?
В июне доллар никому не нужен был - вот его и не завозили))
Зачем завозить, если народ и так наливал хорошо в кассы))
😎😎


пое почтение,
это Вы написали, глядя в файл или только по факту сообщения ув. Сибарита? :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 21:23

  Прораб написав:
  Сибарит написав:ЗЫ Причины столь кардинального сокращения поставок мне не известны.

Можливо це певна очевидна обережність через невизначеність ситуації?


да ну какая обережнисть, их тут что - солить?
пяток предыдущих лет, кроме военного 2022, такая же картина

наверно что-то техническое - завозят по остаткам, планы строят на второе полугодие
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:38

  Alien написав:
  Slon_Nosov написав: Сьогодні також пійду, цікаво чим ще здивують. 8)

Заодно спитайте як там себе почуває анонсована вами (зі слів працівників банку) з 25.07 відміна вимог НБУ щодо приймання банками банкнот іноземної валюти що мають ознаки зношення, але лишаються платіжними ;)


Був в ощаді, анонсоване розпорядження не підтвердилося, приймають з печатками і плямами, мабуть я задовбав їх заміною поганих долларів на нові.
Slon_Nosov
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