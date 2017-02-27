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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 лип, 2023 20:37
Сибарит написав:
ЗЫ Причины столь кардинального сокращения поставок мне не известны.
Можливо це певна очевидна обережність через невизначеність ситуації?
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Прораб
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Додано: Чет 27 лип, 2023 21:22
asti написав:
Что значит не известны?
В июне доллар никому не нужен был - вот его и не завозили))
Зачем завозить, если народ и так наливал хорошо в кассы))
😎😎
пое почтение,
это Вы написали, глядя в файл или только по факту сообщения ув. Сибарита?
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cohan
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Додано: Чет 27 лип, 2023 21:23
Прораб написав: Сибарит написав:
ЗЫ Причины столь кардинального сокращения поставок мне не известны.
Можливо це певна очевидна обережність через невизначеність ситуації?
да ну какая обережнисть, их тут что - солить?
пяток предыдущих лет, кроме военного 2022, такая же картина
наверно что-то техническое - завозят по остаткам, планы строят на второе полугодие
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cohan
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:38
Був в ощаді, анонсоване розпорядження не підтвердилося, приймають з печатками і плямами, мабуть я задовбав їх заміною поганих долларів на нові.
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Slon_Nosov
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