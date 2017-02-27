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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 лип, 2023 20:37
Сибарит написав:
ЗЫ Причины столь кардинального сокращения поставок мне не известны.
Можливо це певна очевидна обережність через невизначеність ситуації?
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Прораб
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Додано: Чет 27 лип, 2023 21:22
asti написав:
Что значит не известны?
В июне доллар никому не нужен был - вот его и не завозили))
Зачем завозить, если народ и так наливал хорошо в кассы))
😎😎
пое почтение,
это Вы написали, глядя в файл или только по факту сообщения ув. Сибарита?
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cohan
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Додано: Чет 27 лип, 2023 21:23
Прораб написав: Сибарит написав:
ЗЫ Причины столь кардинального сокращения поставок мне не известны.
Можливо це певна очевидна обережність через невизначеність ситуації?
да ну какая обережнисть, их тут что - солить?
пяток предыдущих лет, кроме военного 2022, такая же картина
наверно что-то техническое - завозят по остаткам, планы строят на второе полугодие
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:38
Був в ощаді, анонсоване розпорядження не підтвердилося, приймають з печатками і плямами, мабуть я задовбав їх заміною поганих долларів на нові.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:59
Прораб написав:
Виходячи з логіки написаного вище, перемовини не приведуть до будь-яких реальних домовленостей та актуальних рішень?
Початок перемовин не означає отримання домовленостей одразу: в 2014 році перемовини почались у червні, а остаточно Мінськ 2 було підписано в лютому 2015
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:08
коментар заступника голови НБУhttps://news.finance.ua/ua/shho-vidbuva ... holovy-nbu
Водночас НБУ не бачить зміни ситуації на безготівковому валютному ринку. «Позитивна ситуація щодо населення. Населення більше продає валюту, ніж купує».
така фраза як за Радянських часів, а чого ж заявки на міняйлі перевищували пропозицію.
Ну дай бог щоб стабілізец
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Scorpion1
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:09
Не надейтесь, это скорее всего только начало
глобальной фазы роста.
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asti
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:22
Прораб написав: orest написав:
Якою бачу ситуацію зараз:
1 залишилося ще десь два місяці активних бойових дій, результат яких буде формувати переговорну позицію. В тій чи іншій формі перемовини розпочнуться жовтень-листопад
. Швидше всього конфлікт буде так чи інакше заморожений.
2 А з жовтня
(до чи під час перемовин) відновляться ракетні удари по залишках енергетики
4 Якщо до листопада
ми отримаємо F 16 і це збільшить нашу здатність збивати ворожі ракети, то будемо зимувати в режимі 4-8 чи 4-6 по електроенергії, що дасть хоч якось працювати частині підприємств. Якщо ж ні, то зима буде ще тяжча ніж минула і це ще буде гірше для готівкового курсу.
Виходячи з логіки написаного вище, перемовини не приведуть до будь-яких реальних домовленостей та актуальних рішень?
Розмови про літаки велися лише на перший квартал 24 року.
- Ну і чи не найгірше. Порти не вдалося (свідомо не захотіли) зберегти в робочому стані і це ще теж не фініш.
Тут вимальовується найгірший варіант, що від моря Україна фактично відрізана і втрачає свою привабливість для інших країн, що може позначитися на наданій допомозі, розглядаючи питання через призму виключно власної зацікавленості країн "європейського континенту", яку вони неодноразово довели.
5 трохи очевидної конспірології. В світі існують дві потужні групи сил. Для однієї перемога України потрібна десь у вересні наступного року, щоб їх представник очолив США на наступний термін.
У світлі скандалів, що розгорнулися зараз, можливі несподівані варіанти.
Курс і надалі залишиться штучним за умови впливу допомоги у кількостях необхідних для цього, але у світлі абсолютної нескоординованості дій слуг народу може мати і будь-які несподівани наслідки.
Такі перемовини не будуть тривати ні день ні тиждень. Дистанційне безкарне нищення фундаментальних галузей економіки може бути вагомим аргументом, на жаль. Минула зима показала і довела, що на генераторах може працювати магазин, адвокатська кантора, кавярня. Але жодне виробниче підприємство з тривалим технологічним виробничим процесом на генераторах не зможе працювати. Включаючи виробників продуктів харчування з процесами пастеризації, рафінування, заморозки чи інших температурних обробок великих партій. А продажем контрабасу через бутіки, оформлені на фопа бюджет не наповниш...
Якщо ми не піднімемо потужності ПРО до жовтня-листопада то буде важко.
Зараз ми спостерігаємо як знищуються галузі економіки, які забезпечували експорт. Паралельно росте залежність від імпорту. Це не є доброю передумовою для стійкості національної валюти.
Ефективна логістична інфраструктура це один з головних елементів не тільки стійкості національної економіки, але й інвестиційної привабливості чи елементарної доцільності.
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orest
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:26
Всім зрозуміло, що курс стабільний рівно доти, поки нам допомагають закрити дефіцит бюджету.
Хоча мене досі дивує позиція, що офіційний курс не піднімають до планових бюджетних 42 грн ...
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:35
Дюрі-бачі написав:
42 грн
якщо ближче до кінця року зробить 45, то середній десь і буде плановий 42
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daap
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