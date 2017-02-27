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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10667106681066910670>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 125
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
56
37,50-38,00
23%
29
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 20:37

  Сибарит написав:ЗЫ Причины столь кардинального сокращения поставок мне не известны.

Можливо це певна очевидна обережність через невизначеність ситуації?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 21:22

  asti написав:Что значит не известны?
В июне доллар никому не нужен был - вот его и не завозили))
Зачем завозить, если народ и так наливал хорошо в кассы))
😎😎


пое почтение,
это Вы написали, глядя в файл или только по факту сообщения ув. Сибарита? :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 21:23

  Прораб написав:
  Сибарит написав:ЗЫ Причины столь кардинального сокращения поставок мне не известны.

Можливо це певна очевидна обережність через невизначеність ситуації?


да ну какая обережнисть, их тут что - солить?
пяток предыдущих лет, кроме военного 2022, такая же картина

наверно что-то техническое - завозят по остаткам, планы строят на второе полугодие
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:38

  Alien написав:
  Slon_Nosov написав: Сьогодні також пійду, цікаво чим ще здивують. 8)

Заодно спитайте як там себе почуває анонсована вами (зі слів працівників банку) з 25.07 відміна вимог НБУ щодо приймання банками банкнот іноземної валюти що мають ознаки зношення, але лишаються платіжними ;)


Був в ощаді, анонсоване розпорядження не підтвердилося, приймають з печатками і плямами, мабуть я задовбав їх заміною поганих долларів на нові.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Прораб написав:Виходячи з логіки написаного вище, перемовини не приведуть до будь-яких реальних домовленостей та актуальних рішень?

Початок перемовин не означає отримання домовленостей одразу: в 2014 році перемовини почались у червні, а остаточно Мінськ 2 було підписано в лютому 2015
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:08

про курсову стабільність

коментар заступника голови НБУ
https://news.finance.ua/ua/shho-vidbuva ... holovy-nbu
Водночас НБУ не бачить зміни ситуації на безготівковому валютному ринку. «Позитивна ситуація щодо населення. Населення більше продає валюту, ніж купує».

така фраза як за Радянських часів, а чого ж заявки на міняйлі перевищували пропозицію.
Ну дай бог щоб стабілізец
Scorpion1
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:09

Не надейтесь, это скорее всего только начало
глобальной фазы роста.
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:22

  Прораб написав:
  orest написав:Якою бачу ситуацію зараз:
1 залишилося ще десь два місяці активних бойових дій, результат яких буде формувати переговорну позицію. В тій чи іншій формі перемовини розпочнуться жовтень-листопад. Швидше всього конфлікт буде так чи інакше заморожений.
2 А з жовтня (до чи під час перемовин) відновляться ракетні удари по залишках енергетики
4 Якщо до листопада ми отримаємо F 16 і це збільшить нашу здатність збивати ворожі ракети, то будемо зимувати в режимі 4-8 чи 4-6 по електроенергії, що дасть хоч якось працювати частині підприємств. Якщо ж ні, то зима буде ще тяжча ніж минула і це ще буде гірше для готівкового курсу.

Виходячи з логіки написаного вище, перемовини не приведуть до будь-яких реальних домовленостей та актуальних рішень?
Розмови про літаки велися лише на перший квартал 24 року.
- Ну і чи не найгірше. Порти не вдалося (свідомо не захотіли) зберегти в робочому стані і це ще теж не фініш.

Тут вимальовується найгірший варіант, що від моря Україна фактично відрізана і втрачає свою привабливість для інших країн, що може позначитися на наданій допомозі, розглядаючи питання через призму виключно власної зацікавленості країн "європейського континенту", яку вони неодноразово довели.
5 трохи очевидної конспірології. В світі існують дві потужні групи сил. Для однієї перемога України потрібна десь у вересні наступного року, щоб їх представник очолив США на наступний термін.

У світлі скандалів, що розгорнулися зараз, можливі несподівані варіанти.

Курс і надалі залишиться штучним за умови впливу допомоги у кількостях необхідних для цього, але у світлі абсолютної нескоординованості дій слуг народу може мати і будь-які несподівани наслідки.

Такі перемовини не будуть тривати ні день ні тиждень. Дистанційне безкарне нищення фундаментальних галузей економіки може бути вагомим аргументом, на жаль. Минула зима показала і довела, що на генераторах може працювати магазин, адвокатська кантора, кавярня. Але жодне виробниче підприємство з тривалим технологічним виробничим процесом на генераторах не зможе працювати. Включаючи виробників продуктів харчування з процесами пастеризації, рафінування, заморозки чи інших температурних обробок великих партій. А продажем контрабасу через бутіки, оформлені на фопа бюджет не наповниш...
Якщо ми не піднімемо потужності ПРО до жовтня-листопада то буде важко.
Зараз ми спостерігаємо як знищуються галузі економіки, які забезпечували експорт. Паралельно росте залежність від імпорту. Це не є доброю передумовою для стійкості національної валюти.
Ефективна логістична інфраструктура це один з головних елементів не тільки стійкості національної економіки, але й інвестиційної привабливості чи елементарної доцільності.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Всім зрозуміло, що курс стабільний рівно доти, поки нам допомагають закрити дефіцит бюджету.
Хоча мене досі дивує позиція, що офіційний курс не піднімають до планових бюджетних 42 грн ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:42 грн


якщо ближче до кінця року зробить 45, то середній десь і буде плановий 42
daap
 
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