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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:48
Почему такое разнонапрвленное движение евро? В мире упало, в банке выросло до 42. Пошел спрос на покупку выходит.
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Proofy
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:49
Slon_Nosov написав:
мабуть я задовбав їх заміною поганих долларів на нові
вам просто так обменивают? хорошо устроились
Мне в одном банке чтобы забрать новыми загадали более 500 грн
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Proofy
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