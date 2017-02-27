RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10667106681066910670

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 125
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
56
37,50-38,00
23%
29
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Почему такое разнонапрвленное движение евро? В мире упало, в банке выросло до 42. Пошел спрос на покупку выходит.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2062
З нами з: 24.10.08
Подякував: 56 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Slon_Nosov написав:мабуть я задовбав їх заміною поганих долларів на нові
вам просто так обменивают? хорошо устроились
Мне в одном банке чтобы забрать новыми загадали более 500 грн
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2062
З нами з: 24.10.08
Подякував: 56 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:39

  asti написав:Не надейтесь,
это скорее всего только начало
глобальной фазы роста.
ГЛОБАЛЬНОЙ ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2345
З нами з: 13.01.09
Подякував: 977 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:22

  flysoulfly написав:
  asti написав:Не надейтесь,
это скорее всего только начало
глобальной фазы роста.
Глобальной?
Именно. Началась глобальная фаза роста доллара в Украине подстегнутая разрушением портов и снижением учётной ставки))
asti
 
Повідомлень: 3413
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10667106681066910670
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3296, 3297, 3298
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32970 36282838
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лип, 2023 17:41
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12942190
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22905498
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (922)
28.07.2023 14:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.