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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:48
Почему такое разнонапрвленное движение евро? В мире упало, в банке выросло до 42. Пошел спрос на покупку выходит.
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Proofy
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:49
Slon_Nosov написав:
мабуть я задовбав їх заміною поганих долларів на нові
вам просто так обменивают? хорошо устроились
Мне в одном банке чтобы забрать новыми загадали более 500 грн
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Proofy
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:39
ГЛОБАЛЬНОЙ
asti написав:
Не надейтесь,
это скорее всего только начало
глобальной фазы роста.
?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:22
flysoulfly написав: asti написав:
Не надейтесь,
это скорее всего только начало
глобальной фазы роста.
Глобальной?
Именно. Началась глобальная фаза роста доллара в Украине подстегнутая разрушением портов и снижением учётной ставки))
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asti
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:42
Шеф всё пропало, бегом скупайте валюту на всё бабки...
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Alexkievukraine
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:48
Alexkievukraine написав:
Шеф всё пропало, бегом скупайте валюту на всё бабки...
уже))
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asti
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:20
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................28.07.2023...........31.07.2023
дата розрахунку...............27.07.2023............28.07.2023
Євро..................................40,7228.................40,2584...-1.14%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1009 (вчера 1.1136)
Индекс доллара DXY в 15-00 101.48 (вчера 100.64).
Вчера после 15 доллар резко подскочил, прибавив за 2.5 часа на процент, ночь простоял спокойно, а сегодня с 11 наметилось движение вниз.
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Сибарит
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:21
orest написав:
Якою бачу ситуацію зараз:
1 залишилося ще десь два місяці активних бойових дій, результат яких буде формувати переговорну позицію. В тій чи іншій формі перемовини розпочнуться жовтень-листопад
. Швидше всього конфлікт буде так чи інакше заморожений.
На цьому місці я завжди запитую - а про що перемовини ? На яких умовах ?
Навіть якщо Крим винести за дужки (насправді, ніт)
РФ "вважає" Донецьку, Луганську, Запоріжську, Херсонську області "своїми"
Вони від них відмовляться ? Ніт
Україна погодится з "новыми территориальными реалиями" ? Тоді це не перемовини, а капітуляція
Далі читати не став ...
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pesikot
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:31
Proofy написав: Slon_Nosov написав:
мабуть я задовбав їх заміною поганих долларів на нові
вам просто так обменивают? хорошо устроились
Мне в одном банке чтобы забрать новыми загадали более 500 грн
да, просто так. было неплохо, но сейчас очень мало сдают и синих последний месяц нет....
500 грн тоже не самый плохой вариант, в обменках людям рядили -20-30%, вот это было больно.
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Slon_Nosov
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:01
pesikot написав: orest написав:
Якою бачу ситуацію зараз:
1 залишилося ще десь два місяці активних бойових дій, результат яких буде формувати переговорну позицію. В тій чи іншій формі перемовини розпочнуться жовтень-листопад
. Швидше всього конфлікт буде так чи інакше заморожений.
На цьому місці я завжди запитую - а про що перемовини ? На яких умовах ?
Навіть якщо Крим винести за дужки (насправді, ніт)
РФ "вважає" Донецьку, Луганську, Запоріжську, Херсонську області "своїми"
Вони від них відмовляться ? Ніт
Україна погодится з "новыми территориальными реалиями" ? Тоді це не перемовини, а капітуляція
Далі читати не став ...
Мабуть, маються на увазі перемовини на кшалт "Мінську" - тобто просто заморожування поточного стану з перестрілками на лінії роз'єдняння. При цьому, від України ніхто не чекатиме ніякого "визнання окремої путінської реальності".
Проте такий варіант теж нікого не влаштовує...
Єдиний компроміс, на який може погодитись Захід (в першу чергу) та Україна - не включати ковенні збитки до російської репарації...
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