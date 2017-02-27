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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:08
Grey001 написав: pesikot написав: orest написав:
Якою бачу ситуацію зараз:
1 залишилося ще десь два місяці активних бойових дій, результат яких буде формувати переговорну позицію. В тій чи іншій формі перемовини розпочнуться жовтень-листопад
. Швидше всього конфлікт буде так чи інакше заморожений.
На цьому місці я завжди запитую - а про що перемовини ? На яких умовах ?
Навіть якщо Крим винести за дужки (насправді, ніт)
РФ "вважає" Донецьку, Луганську, Запоріжську, Херсонську області "своїми"
Вони від них відмовляться ? Ніт
Україна погодится з "новыми территориальными реалиями" ? Тоді це не перемовини, а капітуляція
Далі читати не став ...
Мабуть, маються на увазі перемовини на кшалт "Мінську" - тобто просто заморожування поточного стану з перестрілками на лінії роз'єдняння. При цьому, від України ніхто не чекатиме ніякого "визнання окремої путінської реальності".
Проте такий варіант теж нікого не влаштовує...
Єдиний компроміс, на який може погодитись Захід (в першу чергу) та Україна - не включати ковенні збитки до російської репарації...
А на цьому місці у мене теж є питання ...
А РФ погодяться на заморожування ? (Моя відповідь - ніт)
І наскільки довго буде це заморожування ? (Моя відповідь - навіть якщо погодятся, то
тільки щоб наростити кількість орків та зброї)
А чи полізуть знову рашисти, з новими силами ? (Моя відповідь - так)
А які ваші відповіді ?
Також хотілось би почути orest
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:12
pesikot написав:
А РФ погодяться на заморожування ? (Моя відповідь - ніт)
Однозначно погодяться. Москалі на всіх площадках просять про переговори.
Буквально цього тижня Набіуліна підняла ключову ставку на 1% і розповіла, що економіці нарешті почав приходити пісець (кінець росту)
pesikot написав:
І наскільки довго буде це заморожування ? (Моя відповідь - навіть якщо погодятся, то тільки щоб наростити кількість орків на зброї)
Десь на 2 роки, щоб наростити достатню кількість орків на зброї
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:24
asti написав:
Началась глобальная фаза роста доллара в Украине подстегнутая разрушением портов и снижением учётной ставки
я так и знал
таки наличную валюту завозили в Украину через эти порты...
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 28 лип, 2023 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:28
pesikot написав:
Далі читати не став ...
То Ви і так багато уваги присвятили цій махровій зрадофілії, я взагалі повз вуха пускаю цю дічину про "переговори", цю зраду зараз співають дуже багато шаріїв, напевне видали нові методичкі, відчувають в ольгіно, що скоро фронт посипеться і гадають, що ця примітивна нудотина чимось допоможе втримати захоплене(((
По курсу, зростання зупинилось, найвужче столиця 37.57 на 37.64, по євро найвужче 41.60 на 41.80, по долару вужче, по євро широко бо його добряче колбасить)))
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:08
Ринок трохи заспокоївся. Шукають баланс. Долар трішки просів
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