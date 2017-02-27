Сибарит написав:
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 956.567 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
.
Цікаво...
І цікаво було би це бачити також і у табличній формі.
Напр., на поч.кожного місяця -- вносити цю суму, і рахувати... її приріст, і % скорочення, і приріст з урахуванням інфляції, . Бо якщо у квітні 22р. вилучили умовно 50млрд, і зараз 50млрд -- то нинішні млрд можна перерахувати в еквівалент, як 50млрд/1.хх (хх -- інфл).
І ще додати кореляційні стовпчики.
Напр., скорочення населення, і скорочення економіки.
Здогадно, якщо грошей стало на третину(?) менше, то і економіки та населення теж на третину?
І аби не збирати це все самостійно -- відкрити тему як-от про валют.каруселі.
Увесь форум набіжить, накидає посилань на сирі дані, а ще краще -- дадуть готові стовпчики даних + посилання на джерела.
От, напр., інфл. за 22р. (місяць до місяця), %
10
10.7
13.7
16.4
18
21.5
22.2
23.8
24.6
26.6
26.5
26.6
(взяв десь у держстату і перероблював у стовпчик).
Щодо курсу...
Чи важлива під час війни взагалі будь-яка наша економіка (крім військової) і для світу, та й для нас теж..?
Електрика треба, вода, газ. Та й те -- здебільшо розподіл. Їжа для власного споживання. Пекарні.
А до кордону подадуть із Заходу дефіцитні сировину, матеріали, ресурси... як треба буде.
А на всі наші надлишки (зерно, руду, товари, культуру...) світові глибоко начхати, мабуть. Поляки вже натякнули, що ми заколупали там всіх своїм зерном. То скільки ще треба “колотись, плакати, але лізти на кактус”? Це ж жалюгідно. Це ж ніби вам відкушують руку, а ви другою волосся собі пригладжуєте...
Все для чого ми справді потрібні й корисні -- тицяти путлєра мордою в багно. Навіть і без контрнаступів. Досить лише побільше їх підривати і вбивати (де це найлегше). І лише від цього наразі залежить допомога і курс валют. І от з цим ми не впораємось з такою дикою прорцією ухилянти/війська. І з таким надміром кротів...
Але якщо ми не будемо корисні -- то все буде талібан, як показав АфганіСтан. Ні -- навіть гірше... Цікаво як там з курсом, після виходу США і припинення допомоги?
( більше про вій. і т.п. тут: viewtopic.php?p=5604023#p5604023 )