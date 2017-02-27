Додано: Суб 29 лип, 2023 11:17

pesikot написав: Також хотілось би почути orest Також хотілось би почути orest

Цікава у Вас позиція. Ви написали, що прочитали перше речення і дальше читати не стали, понаписували всякого. А тепер на це всяке, яке не зовсім стосується мого допису, хочете моєї думки. Спробую.Пекін і москва більше ніж пів року прикладають максимум зусиль для того, щоб перемовини відбулися і війна була заморожена чи припинена. Певних успіхів в цьому напрямку вони досягли (не поразка москви більше всього потрібна пекіну). Я написав, що з листопада бачу варіант перемовин досить імовірним. Про що будуть говорити, до чого домовляться і чи домовляться взагалі я не писав. В світлі останніх подій в нашому політикумі, можливо вдасться припинити мародерство і зрадництво, тому може й хід подій на фронті зміниться. Те що точок дотику немає я чітко розумію.Щодо курсу після закінчення війни навіть в найкращому варіанті. Зараз дефіцит торгового балансу виходить 30-40 млрд дол за рік. Ситуація з експортними галузями, енергетикою і логістикою не покращиться, навіть у випадку інвестицій і відбудови з максимальною допомогою партнерів, найближчі 2-3 роки. І це буде важкий період. В цей період курс точно ні до 25 ні до 8 рухатися не буде.Ок, удачі всім. Ще спишемся... ССОшників зі святом.