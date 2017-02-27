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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10669106701067110672

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 126
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
57
37,50-38,00
23%
29
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 09:28

  Сибарит написав:


С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 956.567 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.


.





Цікаво...

І цікаво було би це бачити також і у табличній формі.

Напр., на поч.кожного місяця -- вносити цю суму, і рахувати... її приріст, і % скорочення, і приріст з урахуванням інфляції, . Бо якщо у квітні 22р. вилучили умовно 50млрд, і зараз 50млрд -- то нинішні млрд можна перерахувати в еквівалент, як 50млрд/1.хх (хх -- інфл).

І ще додати кореляційні стовпчики.
Напр., скорочення населення, і скорочення економіки.
Здогадно, якщо грошей стало на третину(?) менше, то і економіки та населення теж на третину?

І аби не збирати це все самостійно -- відкрити тему як-от про валют.каруселі.
Увесь форум набіжить, накидає посилань на сирі дані, а ще краще -- дадуть готові стовпчики даних + посилання на джерела. :)

От, напр., інфл. за 22р. (місяць до місяця), %

10
10.7
13.7
16.4
18
21.5
22.2
23.8
24.6
26.6
26.5
26.6

(взяв десь у держстату і перероблював у стовпчик).



Щодо курсу...

Чи важлива під час війни взагалі будь-яка наша економіка (крім військової) і для світу, та й для нас теж..?
Електрика треба, вода, газ. Та й те -- здебільшо розподіл. Їжа для власного споживання. Пекарні.
А до кордону подадуть із Заходу дефіцитні сировину, матеріали, ресурси... як треба буде.
А на всі наші надлишки (зерно, руду, товари, культуру...) світові глибоко начхати, мабуть. Поляки вже натякнули, що ми заколупали там всіх своїм зерном. То скільки ще треба “колотись, плакати, але лізти на кактус”? Це ж жалюгідно. Це ж ніби вам відкушують руку, а ви другою волосся собі пригладжуєте... :(

Все для чого ми справді потрібні й корисні -- тицяти путлєра мордою в багно. Навіть і без контрнаступів. Досить лише побільше їх підривати і вбивати (де це найлегше). І лише від цього наразі залежить допомога і курс валют. І от з цим ми не впораємось з такою дикою прорцією ухилянти/війська. І з таким надміром кротів...
Але якщо ми не будемо корисні -- то все буде талібан, як показав АфганіСтан. Ні -- навіть гірше... Цікаво як там з курсом, після виходу США і припинення допомоги?

( більше про вій. і т.п. тут: viewtopic.php?p=5604023#p5604023 )
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:40

Какое говорите соотношение синего доллара к зеленому?
https://progroshi.news/news/finansi/nov ... -8360.html
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 11:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  pesikot написав:Також хотілось би почути orest

Цікава у Вас позиція. Ви написали, що прочитали перше речення і дальше читати не стали, понаписували всякого. А тепер на це всяке, яке не зовсім стосується мого допису, хочете моєї думки. Спробую.
Пекін і москва більше ніж пів року прикладають максимум зусиль для того, щоб перемовини відбулися і війна була заморожена чи припинена. Певних успіхів в цьому напрямку вони досягли (не поразка москви більше всього потрібна пекіну). Я написав, що з листопада бачу варіант перемовин досить імовірним. Про що будуть говорити, до чого домовляться і чи домовляться взагалі я не писав. В світлі останніх подій в нашому політикумі, можливо вдасться припинити мародерство і зрадництво, тому може й хід подій на фронті зміниться. Те що точок дотику немає я чітко розумію.
Щодо курсу після закінчення війни навіть в найкращому варіанті. Зараз дефіцит торгового балансу виходить 30-40 млрд дол за рік. Ситуація з експортними галузями, енергетикою і логістикою не покращиться, навіть у випадку інвестицій і відбудови з максимальною допомогою партнерів, найближчі 2-3 роки. І це буде важкий період. В цей період курс точно ні до 25 ні до 8 рухатися не буде.
Ок, удачі всім. Ще спишемся... ССОшників зі святом.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 11:24

Валютний ринок в контексті ДС

"Ешь ананасы, рябчиков жуй, День твой последний приходит, буржуй."
валютные барыги сами начали спекулировать на теме "НЕ ИДЕАЛЬНЫХ" купюр, а теперь хлебнут г*вна от людей
забавный круговорот получился
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 12:19

  Феодал написав:валютные барыги сами начали спекулировать на теме "НЕ ИДЕАЛЬНЫХ" купюр, а теперь хлебнут г*вна от людей
сомневаюсь.
разве официанты-повара в своих забегаловках отравятся? :mrgreen:
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Уже ажиотаж синие - зелёные постепенно спадает. В банках народ забирает без напряга зелёные в хорошем состоянии. В Привате с улицы уже валюты в кассе нет, надо заказывать. Ещё месяц и всё вернётся в обычное русло, без 3-5 курсов в обменниках.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 13:15

  Игорь Алексеевич написав:Уже ажиотаж синие - зелёные постепенно спадает. В банках народ забирает без напряга зелёные в хорошем состоянии. В Привате с улицы уже валюты в кассе нет, надо заказывать. Ещё месяц и всё вернётся в обычное русло, без 3-5 курсов в обменниках.
сині та зелені залишається і восени нічого не зміниться
sens
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