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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 09:28
Сибарит написав:С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 956.567 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
.
Цікаво...
І цікаво було би це бачити також і у табличній формі.
Напр., на поч.кожного місяця -- вносити цю суму, і рахувати... її приріст, і % скорочення, і приріст з урахуванням інфляції, . Бо якщо у квітні 22р. вилучили умовно 50млрд, і зараз 50млрд -- то нинішні млрд можна перерахувати в еквівалент, як 50млрд/1.хх (хх -- інфл).
І ще додати кореляційні стовпчики.
Напр., скорочення населення, і скорочення економіки.
Здогадно, якщо грошей стало на третину(?) менше, то і економіки та населення теж на третину?
І аби не збирати це все самостійно -- відкрити тему як-от про валют.каруселі.
Увесь форум набіжить, накидає посилань на сирі дані, а ще краще -- дадуть готові стовпчики даних + посилання на джерела.
От, напр., інфл. за 22р. (місяць до місяця), %
10
10.7
13.7
16.4
18
21.5
22.2
23.8
24.6
26.6
26.5
26.6
(взяв десь у держстату і перероблював у стовпчик).
Щодо курсу...
Чи важлива під час війни взагалі будь-яка наша економіка (крім військової) і для світу, та й для нас теж..?
Електрика треба, вода, газ. Та й те -- здебільшо розподіл. Їжа для власного споживання. Пекарні.
А до кордону подадуть із Заходу дефіцитні сировину, матеріали, ресурси... як треба буде.
А на всі наші надлишки (зерно, руду, товари, культуру...) світові глибоко начхати, мабуть. Поляки вже натякнули, що ми заколупали там всіх своїм зерном. То скільки ще треба “колотись, плакати, але лізти на кактус”? Це ж жалюгідно. Це ж ніби вам відкушують руку, а ви другою волосся собі пригладжуєте...
Все для чого ми справді потрібні й корисні -- тицяти путлєра мордою в багно. Навіть і без контрнаступів. Досить лише побільше їх підривати і вбивати (де це найлегше). І лише від цього наразі залежить допомога і курс валют.
І от з цим ми не впораємось з такою дикою прорцією ухилянти/війська. І з таким надміром кротів...
Але якщо ми не будемо корисні -- то все буде талібан, як показав АфганіСтан. Ні -- навіть гірше... Цікаво як там з курсом, після виходу США і припинення допомоги?
( більше про вій. і т.п. тут: viewtopic.php?p=5604023#p5604023
)
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:40
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Додано: Суб 29 лип, 2023 11:17
pesikot написав:
Також хотілось би почути orest
Цікава у Вас позиція. Ви написали, що прочитали перше речення і дальше читати не стали, понаписували всякого. А тепер на це всяке, яке не зовсім стосується мого допису, хочете моєї думки. Спробую.
Пекін і москва більше ніж пів року прикладають максимум зусиль для того, щоб перемовини відбулися і війна була заморожена чи припинена. Певних успіхів в цьому напрямку вони досягли (не поразка москви більше всього потрібна пекіну). Я написав, що з листопада бачу варіант перемовин досить імовірним. Про що будуть говорити, до чого домовляться і чи домовляться взагалі я не писав. В світлі останніх подій в нашому політикумі, можливо вдасться припинити мародерство і зрадництво, тому може й хід подій на фронті зміниться. Те що точок дотику немає я чітко розумію.
Щодо курсу після закінчення війни навіть в найкращому варіанті. Зараз дефіцит торгового балансу виходить 30-40 млрд дол за рік. Ситуація з експортними галузями, енергетикою і логістикою не покращиться, навіть у випадку інвестицій і відбудови з максимальною допомогою партнерів, найближчі 2-3 роки. І це буде важкий період. В цей період курс точно ні до 25 ні до 8 рухатися не буде.
Ок, удачі всім. Ще спишемся... ССОшників зі святом.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 11:24
"Ешь ананасы, рябчиков жуй, День твой последний приходит, буржуй."
валютные барыги сами начали спекулировать на теме "НЕ ИДЕАЛЬНЫХ" купюр, а теперь хлебнут г*вна от людей
забавный круговорот получился
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Феодал
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Додано: Суб 29 лип, 2023 12:19
Феодал написав:
валютные барыги сами начали спекулировать на теме "НЕ ИДЕАЛЬНЫХ" купюр, а теперь хлебнут г*вна от людей
сомневаюсь.
разве официанты-повара в своих забегаловках отравятся?
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Додано: Суб 29 лип, 2023 12:52
Уже ажиотаж синие - зелёные постепенно спадает. В банках народ забирает без напряга зелёные в хорошем состоянии. В Привате с улицы уже валюты в кассе нет, надо заказывать. Ещё месяц и всё вернётся в обычное русло, без 3-5 курсов в обменниках.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 29 лип, 2023 13:15
Игорь Алексеевич написав:
Уже ажиотаж синие - зелёные постепенно спадает. В банках народ забирает без напряга зелёные в хорошем состоянии. В Привате с улицы уже валюты в кассе нет, надо заказывать. Ещё месяц и всё вернётся в обычное русло, без 3-5 курсов в обменниках.
сині та зелені залишається і восени нічого не зміниться
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Додано: Суб 29 лип, 2023 15:12
Игорь Алексеевич написав:
Уже ажиотаж синие - зелёные постепенно спадает. В банках народ забирает без напряга зелёные в хорошем состоянии. В Привате с улицы уже валюты в кассе нет, надо заказывать. Ещё месяц и всё вернётся в обычное русло, без 3-5 курсов в обменниках.
Долара в приматі нема і з замовленням. Зараз все стало ,,цікавіше,,. З ранку якщо доллар й привозять, з каси вигрібать що ще більш-менш прийнятної якості для покупців готівкового доляра. Під час обіду після 13-ї тим хто замовляв валюту приходе розсилка що ваші гроші ,,доставлені у відділення,, О 14 касир каже першому бажаючому долярів що ,,є тілько з штампами і в пятнах. Можете перезаказати на інший день,,. І третина черги дружно уходить.
З інших банків звичайно 06 року в добрій якості забрати вже за щастя. А куди діватись.
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alex lem
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Додано: Суб 29 лип, 2023 16:09
orest написав:
Щодо курсу після закінчення війни навіть в найкращому варіанті. Зараз дефіцит торгового балансу виходить 30-40 млрд дол за рік. Ситуація з експортними галузями, енергетикою і логістикою не покращиться, навіть у випадку інвестицій і відбудови з максимальною допомогою партнерів, найближчі 2-3 роки. І це буде важкий період. В цей період курс точно ні до 25 ні до 8 рухатися не буде.
Вспомним подзабытую традицию начинать с конца
Я согласен с общим выводом о том, что существенного укрепления гривны не будет, вне зависимости от того, как будет складываться рыночная ситуация. Такого в здравом уме просто никто не допустит.
А вот сама ситуация, именно на валютном рынке, мне видится не столь предсказуемой. Понятно, что пострадавшая от войны экономика мгновенно не восстановится. Ситуацию видят все, она даже в комментариях не нуждается. Дефицит торгового баланса будет отрицательным еще очень долго.
Но весь фокус в том, что влияние именно торгового баланса на валютный рынок мы часто сильно преувеличиваем. Если война закончится таким образом, что откроется окно для инвестиций, сами инвестиции - это точно такой же приток валюты, как от продажи зерна или стали. Если будет серьезная помощь на восстановление - это тоже приток валюты. Поэтому вполне возможно, что даже при серьезном дефиците торгового баланса, платежный баланс окажется положительным.
Сам процесс восстановления, если окажется достаточно интенсивным, сам по себе может стать мощным драйвером для развития экономики.
Я не могу утверждать, что все будет именно так. Будущего не знает никто. Но вариант положительно развития событий имеет ненулевую вероятность, которая позволяет надеяться на лучшее.
И да. Мелкие политические дрязги и зашквары неопытных коррупционеров выглядят мерзко, но влияние этих факторов в глобальном масштабе сильно преувеличено.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 16:12
alex lem написав: Игорь Алексеевич написав:
Уже ажиотаж синие - зелёные постепенно спадает. В банках народ забирает без напряга зелёные в хорошем состоянии. В Привате с улицы уже валюты в кассе нет, надо заказывать. Ещё месяц и всё вернётся в обычное русло, без 3-5 курсов в обменниках.
Долара в приматі нема і з замовленням. Зараз все стало ,,цікавіше,,. З ранку якщо доллар й привозять, з каси вигрібать що ще більш-менш прийнятної якості для покупців готівкового доляра. Під час обіду після 13-ї тим хто замовляв валюту приходе розсилка що ваші гроші ,,доставлені у відділення,, О 14 касир каже першому бажаючому долярів що ,,є тілько з штампами і в пятнах. Можете перезаказати на інший день,,. І третина черги дружно уходить.
З інших банків звичайно 06 року в добрій якості забрати вже за щастя. А куди діватись.
та ладно... про схвалення заявки пишуть за добу, а приходити можно хоч на дев'яту ранку наступного дня вигрібати найкращі, але їх все одно немає. перевіряв особисто декілько раз і вирішив почекати деякий час...
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