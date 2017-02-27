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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10670106711067210673

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 126
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
57
37,50-38,00
23%
29
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 16:12

  orest написав:
  pesikot написав:Також хотілось би почути orest

Цікава у Вас позиція. Ви написали, що прочитали перше речення і дальше читати не стали, понаписували всякого. А тепер на це всяке, яке не зовсім стосується мого допису, хочете моєї думки. Спробую.

Все, що я написав напряму стосується вашого допису
  orest написав:Пекін і москва більше ніж пів року прикладають максимум зусиль для того, щоб перемовини відбулися і війна була заморожена чи припинена. Певних успіхів в цьому напрямку вони досягли (не поразка москви більше всього потрібна пекіну). Я написав, що з листопада бачу варіант перемовин досить імовірним. Про що будуть говорити, до чого домовляться і чи домовляться взагалі я не писав.

Тому я і запитав: - а про що перемовини ?
То вашому виявляється - ні про що. Перемовини заради перемовин.

До речі, знову запитаю. Якщо, гіпотетично, війна буде заморожена, то на який час ?
Місяць, два, півроку ?

Бо я вважаю, що зараз зморозити війну - це шанс для рашистів накопити сили і знову продовжити війну.
А ви як вважаете ?
  orest написав:В світлі останніх подій в нашому політикумі, можливо вдасться припинити мародерство і зрадництво

А що, Баканова вже посадили ?
Чи когось покарали за яйця по 17 гривен і дизпаливо по 80 ?

Не пішить дурниць

PS. З приводу домовлень з РФ.
А вас історія з зерновою угодою нічому не навчила ?

PPS. Рашисти можуть припинити війну самі.
Вот прям щазз - вивесті свої війська з України та припинити ракетні обстріли
Для цього ні-я-ких перемовин не треба
Але вони цього не роблять
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 16:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  pesikot написав:PPS. Рашисти можуть припинити війну самі.
Вот прям щазз - вивесті свої війська з України та припинити ракетні обстріли
Для цього ні-я-ких перемовин не треба
Але вони цього не роблять

А наші можуть хоч сьогодні повернути долар по 8, але ж не роблять цього, розуміючи наслідки.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 17:19

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:PPS. Рашисти можуть припинити війну самі.
Вот прям щазз - вивесті свої війська з України та припинити ракетні обстріли
Для цього ні-я-ких перемовин не треба
Але вони цього не роблять

А наші можуть хоч сьогодні повернути долар по 8, але ж не роблять цього, розуміючи наслідки.

А які для них були б наслідки? Оголосили б про успішне завершення денацифікації та висадку на сонці, та й усе. Ще б зняття санкцій можливо б отримали
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 17:29

  sergey_sryvkin написав:
  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:PPS. Рашисти можуть припинити війну самі.
Вот прям щазз - вивесті свої війська з України та припинити ракетні обстріли
Для цього ні-я-ких перемовин не треба
Але вони цього не роблять

А наші можуть хоч сьогодні повернути долар по 8, але ж не роблять цього, розуміючи наслідки.

А які для них були б наслідки? Оголосили б про успішне завершення денацифікації та висадку на сонці, та й усе. Ще б зняття санкцій можливо б отримали

До речі, да ...

Якби рашисти вивели війська з України та припинили ракетні обстріли, то виникає дуже цікава ситуація ... а що далі ?

Україна не може лізти на територію РФ, бо тоді агресори ми, а не рашисти
Санкції могли б навіть зняти, бо їх накладали за агресивні дії РФ
Агресивних дій вже немає ... тому і приводу для санкцій немає

Репарації та інше, то цю тему можно крутити вічно і нічого не платити

Але дехто хоче писати блюзнірські варіанти про "повернути долар по 8"
pesikot
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  #<1 ... 10670106711067210673
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