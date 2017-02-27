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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 16:12
orest написав: pesikot написав:
Також хотілось би почути orest
Цікава у Вас позиція. Ви написали, що прочитали перше речення і дальше читати не стали, понаписували всякого. А тепер на це всяке, яке не зовсім стосується мого допису, хочете моєї думки. Спробую.
Все, що я написав напряму стосується вашого допису
orest написав:
Пекін і москва більше ніж пів року прикладають максимум зусиль для того, щоб перемовини відбулися і війна була заморожена чи припинена. Певних успіхів в цьому напрямку вони досягли (не поразка москви більше всього потрібна пекіну). Я написав, що з листопада бачу варіант перемовин досить імовірним. Про що будуть говорити, до чого домовляться і чи домовляться взагалі я не писав.
Тому я і запитав: - а про що перемовини ?
То вашому виявляється - ні про що. Перемовини заради перемовин.
До речі, знову запитаю. Якщо, гіпотетично, війна буде заморожена, то на який час ?
Місяць, два, півроку ?
Бо я вважаю, що зараз зморозити війну - це шанс для рашистів накопити сили і знову продовжити війну.
А ви як вважаете ?
orest написав:
В світлі останніх подій в нашому політикумі, можливо вдасться припинити мародерство і зрадництво
А що, Баканова вже посадили ?
Чи когось покарали за яйця по 17 гривен і дизпаливо по 80 ?
Не пішить дурниць
PS. З приводу домовлень з РФ.
А вас історія з зерновою угодою нічому не навчила ?
PPS. Рашисти можуть припинити війну самі.
Вот прям щазз - вивесті свої війська з України та припинити ракетні обстріли
Для цього ні-я-ких перемовин не треба
Але вони цього не роблять
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Додано: Суб 29 лип, 2023 16:45
pesikot написав:
PPS. Рашисти можуть припинити війну самі.
Вот прям щазз - вивесті свої війська з України та припинити ракетні обстріли
Для цього ні-я-ких перемовин не треба
Але вони цього не роблять
А наші можуть хоч сьогодні повернути долар по 8, але ж не роблять цього, розуміючи наслідки.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 17:19
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
PPS. Рашисти можуть припинити війну самі.
Вот прям щазз - вивесті свої війська з України та припинити ракетні обстріли
Для цього ні-я-ких перемовин не треба
Але вони цього не роблять
А наші можуть хоч сьогодні повернути долар по 8, але ж не роблять цього, розуміючи наслідки.
А які для них були б наслідки? Оголосили б про успішне завершення денацифікації та висадку на сонці, та й усе. Ще б зняття санкцій можливо б отримали
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sergey_sryvkin
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Додано: Суб 29 лип, 2023 17:29
sergey_sryvkin написав: Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
PPS. Рашисти можуть припинити війну самі.
Вот прям щазз - вивесті свої війська з України та припинити ракетні обстріли
Для цього ні-я-ких перемовин не треба
Але вони цього не роблять
А наші можуть хоч сьогодні повернути долар по 8, але ж не роблять цього, розуміючи наслідки.
А які для них були б наслідки? Оголосили б про успішне завершення денацифікації та висадку на сонці, та й усе. Ще б зняття санкцій можливо б отримали
До речі, да ...
Якби рашисти вивели війська з України та припинили ракетні обстріли, то виникає дуже цікава ситуація ... а що далі ?
Україна не може лізти на територію РФ, бо тоді агресори ми, а не рашисти
Санкції могли б навіть зняти, бо їх накладали за агресивні дії РФ
Агресивних дій вже немає ... тому і приводу для санкцій немає
Репарації та інше, то цю тему можно крутити вічно і нічого не платити
Але дехто хоче писати блюзнірські варіанти про "повернути долар по 8"
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pesikot
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