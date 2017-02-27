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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 16:12
orest написав: pesikot написав:
Також хотілось би почути orest
Цікава у Вас позиція. Ви написали, що прочитали перше речення і дальше читати не стали, понаписували всякого. А тепер на це всяке, яке не зовсім стосується мого допису, хочете моєї думки. Спробую.
Все, що я написав напряму стосується вашого допису
orest написав:
Пекін і москва більше ніж пів року прикладають максимум зусиль для того, щоб перемовини відбулися і війна була заморожена чи припинена. Певних успіхів в цьому напрямку вони досягли (не поразка москви більше всього потрібна пекіну). Я написав, що з листопада бачу варіант перемовин досить імовірним. Про що будуть говорити, до чого домовляться і чи домовляться взагалі я не писав.
Тому я і запитав: - а про що перемовини ?
То вашому виявляється - ні про що. Перемовини заради перемовин.
До речі, знову запитаю. Якщо, гіпотетично, війна буде заморожена, то на який час ?
Місяць, два, півроку ?
Бо я вважаю, що зараз зморозити війну - це шанс для рашистів накопити сили і знову продовжити війну.
А ви як вважаете ?
orest написав:
В світлі останніх подій в нашому політикумі, можливо вдасться припинити мародерство і зрадництво
А що, Баканова вже посадили ?
Чи когось покарали за яйця по 17 гривен і дизпаливо по 80 ?
Не пішить дурниць
PS. З приводу домовлень з РФ.
А вас історія з зерновою угодою нічому не навчила ?
PPS. Рашисти можуть припинити війну самі.
Вот прям щазз - вивесті свої війська з України та припинити ракетні обстріли
Для цього ні-я-ких перемовин не треба
Але вони цього не роблять
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pesikot
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Додано: Суб 29 лип, 2023 16:45
pesikot написав:
PPS. Рашисти можуть припинити війну самі.
Вот прям щазз - вивесті свої війська з України та припинити ракетні обстріли
Для цього ні-я-ких перемовин не треба
Але вони цього не роблять
А наші можуть хоч сьогодні повернути долар по 8, але ж не роблять цього, розуміючи наслідки.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 17:19
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
PPS. Рашисти можуть припинити війну самі.
Вот прям щазз - вивесті свої війська з України та припинити ракетні обстріли
Для цього ні-я-ких перемовин не треба
Але вони цього не роблять
А наші можуть хоч сьогодні повернути долар по 8, але ж не роблять цього, розуміючи наслідки.
А які для них були б наслідки? Оголосили б про успішне завершення денацифікації та висадку на сонці, та й усе. Ще б зняття санкцій можливо б отримали
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sergey_sryvkin
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Додано: Суб 29 лип, 2023 17:29
sergey_sryvkin написав: Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
PPS. Рашисти можуть припинити війну самі.
Вот прям щазз - вивесті свої війська з України та припинити ракетні обстріли
Для цього ні-я-ких перемовин не треба
Але вони цього не роблять
А наші можуть хоч сьогодні повернути долар по 8, але ж не роблять цього, розуміючи наслідки.
А які для них були б наслідки? Оголосили б про успішне завершення денацифікації та висадку на сонці, та й усе. Ще б зняття санкцій можливо б отримали
До речі, да ...
Якби рашисти вивели війська з України та припинили ракетні обстріли, то виникає дуже цікава ситуація ... а що далі ?
Україна не може лізти на територію РФ, бо тоді агресори ми, а не рашисти
Санкції могли б навіть зняти, бо їх накладали за агресивні дії РФ
Агресивних дій вже немає ... тому і приводу для санкцій немає
Репарації та інше, то цю тему можно крутити вічно і нічого не платити
Але дехто хоче писати блюзнірські варіанти про "повернути долар по 8"
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pesikot
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Додано: Суб 29 лип, 2023 19:05
pesikot написав:
Якби рашисти вивели війська з України та припинили ракетні обстріли, то виникає дуже цікава ситуація ... а що далі ?
Переворот незадоволених воєнних.
ИМХО пропаганда могла б без особливих наслідків подати як перемогу відхід із Запорізької і Херсонської областей. Ще якось переварили б повернення до лінії 23 лютого. А от втрата Криму - це кінець.
Це як у нас: курс 29 переварити можливо, 8 - ні.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 19:42
pesikot написав:
Якби рашисти вивели війська з України та припинили ракетні обстріли, то виникає дуже цікава ситуація ... а що далі ?
Україна не може лізти на територію РФ, бо тоді агресори ми, а не рашисти
Санкції могли б навіть зняти, бо їх накладали за агресивні дії РФ
Агресивних дій вже немає ... тому і приводу для санкцій немає
Репарації та інше, то цю тему можно крутити вічно і нічого не платити
Але дехто хоче писати блюзнірські варіанти про "повернути долар по 8"
Це абсолютно фантастичний сценарій, але можна й обговорити – самовиведення військ уже означає критичні ушкодження імперії та ланцюгову реакцію наслідків.
Але всі санкції не знімуть до принаймні згоди
на репарації. Замороження активи не розморозять також. І найголовніше - вільну торгівлю з розвиненими країнами для них не буде відновлено.
Або раша повільно скочується в занепад і китайську залежність або починає нормально економічно розвиватися при цьому допомагаючи відновленню України. Перший шлях може тривати дуже довго, але перехід на другий рано чи пізно станеться, а до репарацій можна перейти і через 50 і через 100 років, про них вже не забудуть (у т.ч. західні країни, які хочуть повернути своє витрачене).
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zerocool
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Додано: Суб 29 лип, 2023 19:57
zerocool написав: pesikot написав:
Якби рашисти вивели війська з України та припинили ракетні обстріли, то виникає дуже цікава ситуація ... а що далі ?
Україна не може лізти на територію РФ, бо тоді агресори ми, а не рашисти
Санкції могли б навіть зняти, бо їх накладали за агресивні дії РФ
Агресивних дій вже немає ... тому і приводу для санкцій немає
Репарації та інше, то цю тему можно крутити вічно і нічого не платити
Але дехто хоче писати блюзнірські варіанти про "повернути долар по 8"
Це абсолютно фантастичний сценарій, але можна й обговорити – самовиведення військ уже означає критичні ушкодження імперії та ланцюгову реакцію наслідків.
Я це написав в тему, бо тут писали, як "Пекін та Москва намагаються припинити війну"
Я написав, як Москва може припинити війну. Швидко, легко
Але тут прийшли ви, захисники рашистів
Які хочуть перемовин, розуміючі, що рашисти теріторії віддавати не будуть
Тобто, ми повинні відмовитись від своїх теріторій, щоб рашистам було комфортно нас жерти ?
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pesikot
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Додано: Суб 29 лип, 2023 20:02
pesikot так в тому й суть перемовин: вибрати якесь рішення по середині між бажаннями кожної зі сторін. Москалі хочуть перемовин, бо розуміють, що зараз вони можуть виторгувати більше, ніж потім. Ми, поки перемов не хочемо і віримо в ЗСУ.
Але це явно оффтоп, тому пропоную перенести дискусію у відповідну тему.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 20:20
Сибарит написав:
Но весь фокус в том, что влияние именно торгового баланса на валютный рынок мы часто сильно преувеличиваем. Если война закончится таким образом, что откроется окно для инвестиций, сами инвестиции - это точно такой же приток валюты, как от продажи зерна или стали. Если будет серьезная помощь на восстановление - это тоже приток валюты. Поэтому вполне возможно, что даже при серьезном дефиците торгового баланса, платежный баланс окажется положительным.
Сам процесс восстановления, если окажется достаточно интенсивным, сам по себе может стать мощным драйвером для развития экономики.
сколько у нас осталось живых предприятий которые делают стройматериалы или оборудование для восстановления? как по мне то приток инвестиций как придет на межбанк так и уйдет на закупку стройматериалов и оборудования за бугром. или сразу будет оттуда ехать.
потому я бы не рассчитывал что деньги направляемые на восстановление так уж положительно скажутся на торговом балансе.
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mephala
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Додано: Суб 29 лип, 2023 20:27
mephala написав: Сибарит написав:
Но весь фокус в том, что влияние именно торгового баланса на валютный рынок мы часто сильно преувеличиваем. Если война закончится таким образом, что откроется окно для инвестиций, сами инвестиции - это точно такой же приток валюты, как от продажи зерна или стали. Если будет серьезная помощь на восстановление - это тоже приток валюты. Поэтому вполне возможно, что даже при серьезном дефиците торгового баланса, платежный баланс окажется положительным.
Сам процесс восстановления, если окажется достаточно интенсивным, сам по себе может стать мощным драйвером для развития экономики.
сколько у нас осталось живых предприятий которые делают стройматериалы
или оборудование для восстановления? как по мне то приток инвестиций как придет на межбанк так и уйдет на закупку стройматериалов
и оборудования за бугром. или сразу будет оттуда ехать.
потому я бы не рассчитывал что деньги направляемые на восстановление так уж положительно скажутся на торговом балансе.
особливо бетон та арматура. яка частина зрозуміло буде повертатися на імпорт, але я б не применшував вплив інвестицій.
поточна допомога взагалі не в інвестиції, а як впливає на курс
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Shaman
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