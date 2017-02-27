Додано: Суб 29 лип, 2023 16:12

orest написав: pesikot написав: Також хотілось би почути orest Також хотілось би почути orest

Цікава у Вас позиція. Ви написали, що прочитали перше речення і дальше читати не стали, понаписували всякого. А тепер на це всяке, яке не зовсім стосується мого допису, хочете моєї думки. Спробую.

Цікава у Вас позиція. Ви написали, що прочитали перше речення і дальше читати не стали, понаписували всякого. А тепер на це всяке, яке не зовсім стосується мого допису, хочете моєї думки. Спробую.

orest написав: Пекін і москва більше ніж пів року прикладають максимум зусиль для того, щоб перемовини відбулися і війна була заморожена чи припинена. Певних успіхів в цьому напрямку вони досягли (не поразка москви більше всього потрібна пекіну). Я написав, що з листопада бачу варіант перемовин досить імовірним. Про що будуть говорити, до чого домовляться і чи домовляться взагалі я не писав.

Пекін і москва більше ніж пів року прикладають максимум зусиль для того, щоб перемовини відбулися і війна була заморожена чи припинена. Певних успіхів в цьому напрямку вони досягли (не поразка москви більше всього потрібна пекіну). Я написав, що з листопада бачу варіант перемовин досить імовірним. Про що будуть говорити, до чого домовляться і чи домовляться взагалі я не писав.

orest написав: В світлі останніх подій в нашому політикумі, можливо вдасться припинити мародерство і зрадництво В світлі останніх подій в нашому політикумі,

Все, що я написав напряму стосується вашого дописуТому я і запитав: - а про що перемовини ?То вашому виявляється - ні про що. Перемовини заради перемовин.До речі, знову запитаю. Якщо, гіпотетично, війна буде заморожена, то на який час ?Місяць, два, півроку ?Бо я вважаю, що зараз зморозити війну - це шанс для рашистів накопити сили і знову продовжити війну.А ви як вважаете ?А що, Баканова вже посадили ?Чи когось покарали за яйця по 17 гривен і дизпаливо по 80 ?Не пішить дурницьPS. З приводу домовлень з РФ.А вас історія з зерновою угодою нічому не навчила ?PPS. Рашисти можуть припинити війну самі.Вот прям щазз - вивесті свої війська з України та припинити ракетні обстрілиДля цього ні-я-ких перемовин не требаАле вони цього не роблять