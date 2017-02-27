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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 20:39
Дюрі-бачі написав:pesikot
так в тому й суть перемовин: вибрати якесь рішення по середині між бажаннями кожної зі сторін. Москалі хочуть перемовин, бо розуміють, що зараз вони можуть виторгувати більше, ніж потім.
Це дуже хибна думка.
Москалі хочуть не перемовин в людському розумінні, для них перемовини це просто можливість отримати щось (неважливо що саме) в обмін на порожні обіцянки. Тому в них немає і не може бути ніякого сенсу, окрім бажання щось подарувати москалям задурно.
Не може бути ніяких "рішень посередині". Це як ви з бізнес партнером ведете перемовини, скільки відсотків від потрібної суми інвестує кожен з вас, намагаючись зійтись посередині, в той час як він просто очікує отримати від вас будь яку суму, хоч би 2%, і звалити з вашими грошима
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Додано: Суб 29 лип, 2023 21:00
Shaman написав:
особливо бетон та арматура.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 21:10
Shaman написав:
поточна допомога взагалі не в інвестиції, а як впливає на курс
як я зрозумів з тексту Сибаріта, то йшла мова що інвестиції замінять допомогу тому курс встоїть так як замість допомоги будуть продавати бакси спрямовані на відновлення на міжбанку.
на що я і відповів що допомога це одне а коли на відновлення то це інше. багато чого на відновлення потрібно завезти.
а стосовно бетону й арматури - у нас всі заводи цілі-живі? зможуть забезпечити обсяги?
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Додано: Суб 29 лип, 2023 21:18
Інвестиції, допомога зможуть трохи стримати ріст курсу.
Особисто мене значно більше турбують внутрішні запозичення під 18-20%. Досі так і не зрозумів як їх повертати...
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