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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10671106721067310674

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 126
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
57
37,50-38,00
23%
29
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 20:39

  Дюрі-бачі написав:pesikot так в тому й суть перемовин: вибрати якесь рішення по середині між бажаннями кожної зі сторін. Москалі хочуть перемовин, бо розуміють, що зараз вони можуть виторгувати більше, ніж потім.

Це дуже хибна думка.
Москалі хочуть не перемовин в людському розумінні, для них перемовини це просто можливість отримати щось (неважливо що саме) в обмін на порожні обіцянки. Тому в них немає і не може бути ніякого сенсу, окрім бажання щось подарувати москалям задурно.
Не може бути ніяких "рішень посередині". Це як ви з бізнес партнером ведете перемовини, скільки відсотків від потрібної суми інвестує кожен з вас, намагаючись зійтись посередині, в той час як він просто очікує отримати від вас будь яку суму, хоч би 2%, і звалити з вашими грошима :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 21:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:особливо бетон та арматура.

Руки!
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 21:10

  Shaman написав:поточна допомога взагалі не в інвестиції, а як впливає на курс


як я зрозумів з тексту Сибаріта, то йшла мова що інвестиції замінять допомогу тому курс встоїть так як замість допомоги будуть продавати бакси спрямовані на відновлення на міжбанку.
на що я і відповів що допомога це одне а коли на відновлення то це інше. багато чого на відновлення потрібно завезти.

а стосовно бетону й арматури - у нас всі заводи цілі-живі? зможуть забезпечити обсяги?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 21:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Інвестиції, допомога зможуть трохи стримати ріст курсу.
Особисто мене значно більше турбують внутрішні запозичення під 18-20%. Досі так і не зрозумів як їх повертати...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 21:38

  Shaman написав:
  mephala написав:
  Сибарит написав:Но весь фокус в том, что влияние именно торгового баланса на валютный рынок мы часто сильно преувеличиваем. Если война закончится таким образом, что откроется окно для инвестиций, сами инвестиции - это точно такой же приток валюты, как от продажи зерна или стали. Если будет серьезная помощь на восстановление - это тоже приток валюты. Поэтому вполне возможно, что даже при серьезном дефиците торгового баланса, платежный баланс окажется положительным.
Сам процесс восстановления, если окажется достаточно интенсивным, сам по себе может стать мощным драйвером для развития экономики.


сколько у нас осталось живых предприятий которые делают стройматериалы или оборудование для восстановления? как по мне то приток инвестиций как придет на межбанк так и уйдет на закупку стройматериалов и оборудования за бугром. или сразу будет оттуда ехать.
потому я бы не рассчитывал что деньги направляемые на восстановление так уж положительно скажутся на торговом балансе.

особливо бетон та арматура. яка частина зрозуміло буде повертатися на імпорт, але я б не применшував вплив інвестицій.

поточна допомога взагалі не в інвестиції, а як впливає на курс

Турецкие стройматериалы даже с учетом пошлин стоили не дорого. Дайте только морской коридор.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 22:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  mephala написав:а стосовно бетону й арматури - у нас всі заводи цілі-живі? зможуть забезпечити обсяги?

Значит с них и надо будет начинать :)

Естественно, денежный поток будет в обе стороны. Но стоит ли этого бояться?
Весомая часть поступающей валюты осядет у нас. Рабочая сила, местные материалы, налоги...
Еще какая-то часть валюты уйдет, когда рабочая сила станет покупать импорт.
Это все естественные процессы. Какой в результате получится общий баланс в масштабах государства, никто не знает. Но недооценивать положительное влияние инвестиций явно не стоит.
Кстати, мгновенное прекращение помощи тоже не предопределено. Скорее всего, нас вытягивают не для того, чтобы потом угробить. Вечное иждивение наверняка не предусмотрено, но шансы у нас должны быть.

Не надо бояться расходов! Надо смотреть, какие возможности эти расходы нам дадут.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 22:53

  mephala написав:
  Shaman написав:поточна допомога взагалі не в інвестиції, а як впливає на курс


як я зрозумів з тексту Сибаріта, то йшла мова що інвестиції замінять допомогу тому курс встоїть так як замість допомоги будуть продавати бакси спрямовані на відновлення на міжбанку.
на що я і відповів що допомога це одне а коли на відновлення то це інше. багато чого на відновлення потрібно завезти.

а стосовно бетону й арматури - у нас всі заводи цілі-живі? зможуть забезпечити обсяги?

а що сталося з бетонними заводиками? їх чимало.

а металу ми на експорт постачали 80% від виробництва.
так що на внутрішній ринок вистачить арматури
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 23:18

  Shaman написав:а що сталося з бетонними заводиками? їх чимало.

а металу ми на експорт постачали 80% від виробництва.
так що на внутрішній ринок вистачить арматури


для бетонного заводику потрібен цемент. а один з найбільших заводів цементу якраз в зоні БД.
по металу - яку частку займав Маріуполь у виробництві? суміжні ланки які втрачено?
https://focus.ua/economics/547509-ne-tolko-azovstal-skolko-metallurgicheskih-zavodov-poteryala-ukraina-vo-vremya-voyny

так що бравада це добре, але я думаю що дуже багато чого буде йти імпортняком на відновлення.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 23:30

  mephala написав:
  Shaman написав:а що сталося з бетонними заводиками? їх чимало.

а металу ми на експорт постачали 80% від виробництва.
так що на внутрішній ринок вистачить арматури


для бетонного заводику потрібен цемент. а один з найбільших заводів цементу якраз в зоні БД.
по металу - яку частку займав Маріуполь у виробництві? суміжні ланки які втрачено?
https://focus.ua/economics/547509-ne-tolko-azovstal-skolko-metallurgicheskih-zavodov-poteryala-ukraina-vo-vremya-voyny

так що бравада це добре, але я думаю що дуже багато чого буде йти імпортняком на відновлення.

цементний завод не єдиний, хоча баланс виробництва по цементу не знаю.
та й цемент не єдина складова бетону.

а по металургії ще раз - наявних потужностей вистачить забезпечити внутрішній ринок, тим паче з експортом проблеми.

тому це не бравада, а реальна оцінка ситуації ;)
Shaman
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