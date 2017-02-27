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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10672106731067410675

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 126
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
57
37,50-38,00
23%
29
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 08:27

  Shaman написав:треба оперативніше робити звіти

На момент відновлення буде імпортне навіть робочі руки. Це стрес для державності в цілому. Лише прогноз, якщо ще рік будемо на своїй території воювати .
sens
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 08:39

  sens написав:
  Shaman написав:треба оперативніше робити звіти

На момент відновлення буде імпортне навіть робочі руки. Це стрес для державності в цілому. Лише прогноз, якщо ще рік будемо на своїй території воювати .

по-перше, в багатьох регіонах (назвемо їх прифронтовими), поки що надлишок робочих рук. після війни народ повернеться з ЗСУ - ще додаткові руки.

насправді з тих млн, що виїхали, якими так лякають - це в більшості діти, жінки та пенсіонери. чоловіки в більшості залишилися в країні. жінки це теж працездатні особи, але якщо ми кажемо про будівництво - то це більше про чоловіків.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 08:49

  Shaman написав:по-перше, в багатьох регіонах (назвемо їх прифронтовими), поки що надлишок робочих рук. після війни народ повернеться з ЗСУ - ще додаткові руки.

насправді з тих млн, що виїхали, якими так лякають - це в більшості діти, жінки та пенсіонери. чоловіки в більшості залишилися в країні. жінки це теж працездатні особи, але якщо ми кажемо про будівництво - то це більше про чоловіків.

у нас демографічна криза, відбудовувати багато не доведеться
і війна буде ще довго - на жаль
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 08:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:насправді з тих млн, що виїхали, якими так лякають - це в більшості діти, жінки та пенсіонери. чоловіки в більшості залишилися в країні
Як тільки відкриють кордон чоловіки поїдуть до своїх дружин. Якщо, звісно, залишаться ці родини, бо серед моїх знайомих пройшла величезна хвиля розлучень.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:04

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:насправді з тих млн, що виїхали, якими так лякають - це в більшості діти, жінки та пенсіонери. чоловіки в більшості залишилися в країні
Як тільки відкриють кордон чоловіки поїдуть до своїх дружин. Якщо, звісно, залишаться ці родини, бо серед моїх знайомих пройшла величезна хвиля розлучень.

далеко не факт. я гадаю, дружини повернуться до чоловіків, бо відкриття кордонів - це закінчення війни.

чому? а хто там буде чекати наших чоловіків? вони то захотять поїхати - а з чого ви вирішили, що інші країни їх приймуть? почнуть потроху повертати додому. Канада вже взагалі закрила лавочку.

тому не треба лякати. до війни ніхто масово не їхав - лише на заробітки.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:07

  Феодал написав:
  Shaman написав:по-перше, в багатьох регіонах (назвемо їх прифронтовими), поки що надлишок робочих рук. після війни народ повернеться з ЗСУ - ще додаткові руки.

насправді з тих млн, що виїхали, якими так лякають - це в більшості діти, жінки та пенсіонери. чоловіки в більшості залишилися в країні. жінки це теж працездатні особи, але якщо ми кажемо про будівництво - то це більше про чоловіків.

у нас демографічна криза, відбудовувати багато не доведеться
і війна буде ще довго - на жаль

подивимось, скільки буде війна. зараз ніхто це не може сказати.

тому прогнози - війна надовго такі ж самі - як війна скінчиться цього року.

а будувати є що. будівництво - це не лише квартири. ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а загальна ситуація по збільшенню безготівкових грошей під час війни.

з лютого 2022 по червень 2023 кількість безготівкових грошей (емісія) склала 480 ярдів грн, зі 189 ярдів до 669 ярди грн.

відповідно залишки грошей у банківський системі збільшилися:
у юриків - на 222 ярди грн, до 741 ярдів грн
у фізиків - на 196 ярдів грн, до 635 ярди грн
у ліриків - :lol:

тобто насправді виглядає все логічно, без ніяких аномалій. й ще в принципі не так лячно.

окрім зростання безготівки в 3,5 рази - але це більше незвично

upd хоча ні збрехав, що нічого не змінюється. мультиплікатор значно змінюється, але що це означає - треба подумати.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 30 лип, 2023 09:34, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:22

После войны останутся там, где больше платят. ЗСУ сейчас получают хорошие деньги и думаю после войны они захотят получать столько же.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:35

  Игорь Алексеевич написав:После войны останутся там, где больше платят. ЗСУ сейчас получают хорошие деньги и думаю после войны они захотят получать столько же.

дуже гарне бажання. залишилось визначити, як саме можна заробляти такі ж самі гроші після війни.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:37

  Shaman написав:
  Игорь Алексеевич написав:После войны останутся там, где больше платят. ЗСУ сейчас получают хорошие деньги и думаю после войны они захотят получать столько же.

дуже гарне бажання. залишилось визначити, як саме можна заробляти такі ж самі гроші після війни.

Іти в найманці у зони конфліктів.
Investor_K
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