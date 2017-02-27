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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 лип, 2023 08:27
Shaman написав:
треба оперативніше робити звіти
На момент відновлення буде імпортне навіть робочі руки. Це стрес для державності в цілому. Лише прогноз, якщо ще рік будемо на своїй території воювати .
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Додано: Нед 30 лип, 2023 08:39
sens написав: Shaman написав:
треба оперативніше робити звіти
На момент відновлення буде імпортне навіть робочі руки. Це стрес для державності в цілому. Лише прогноз, якщо ще рік будемо на своїй території воювати .
по-перше, в багатьох регіонах (назвемо їх прифронтовими), поки що надлишок робочих рук. після війни народ повернеться з ЗСУ - ще додаткові руки.
насправді з тих млн, що виїхали, якими так лякають - це в більшості діти, жінки та пенсіонери. чоловіки в більшості залишилися в країні. жінки це теж працездатні особи, але якщо ми кажемо про будівництво - то це більше про чоловіків.
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Shaman
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Додано: Нед 30 лип, 2023 08:49
Shaman написав:
по-перше, в багатьох регіонах (назвемо їх прифронтовими), поки що надлишок робочих рук. після війни народ повернеться з ЗСУ - ще додаткові руки.
насправді з тих млн, що виїхали, якими так лякають - це в більшості діти, жінки та пенсіонери. чоловіки в більшості залишилися в країні. жінки це теж працездатні особи, але якщо ми кажемо про будівництво - то це більше про чоловіків.
у нас демографічна криза, відбудовувати багато не доведеться
і війна буде ще довго - на жаль
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Феодал
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Додано: Нед 30 лип, 2023 08:57
Shaman написав:
насправді з тих млн, що виїхали, якими так лякають - це в більшості діти, жінки та пенсіонери. чоловіки в більшості залишилися в країні
Як тільки відкриють кордон чоловіки поїдуть до своїх дружин. Якщо, звісно, залишаться ці родини, бо серед моїх знайомих пройшла величезна хвиля розлучень.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 30 лип, 2023 09:04
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
насправді з тих млн, що виїхали, якими так лякають - це в більшості діти, жінки та пенсіонери. чоловіки в більшості залишилися в країні
Як тільки відкриють кордон чоловіки поїдуть до своїх дружин
. Якщо, звісно, залишаться ці родини, бо серед моїх знайомих пройшла величезна хвиля розлучень.
далеко не факт. я гадаю, дружини повернуться до чоловіків, бо відкриття кордонів - це закінчення війни.
чому? а хто там буде чекати наших чоловіків? вони то захотять поїхати - а з чого ви вирішили, що інші країни їх приймуть? почнуть потроху повертати додому. Канада вже взагалі закрила лавочку.
тому не треба лякати. до війни ніхто масово не їхав - лише на заробітки.
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Shaman
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Додано: Нед 30 лип, 2023 09:07
Феодал написав: Shaman написав:
по-перше, в багатьох регіонах (назвемо їх прифронтовими), поки що надлишок робочих рук. після війни народ повернеться з ЗСУ - ще додаткові руки.
насправді з тих млн, що виїхали, якими так лякають - це в більшості діти, жінки та пенсіонери. чоловіки в більшості залишилися в країні. жінки це теж працездатні особи, але якщо ми кажемо про будівництво - то це більше про чоловіків.
у нас демографічна криза, відбудовувати багато не доведеться
і війна буде ще довго - на жаль
подивимось, скільки буде війна. зараз ніхто це не може сказати.
тому прогнози - війна надовго такі ж самі - як війна скінчиться цього року.
а будувати є що. будівництво - це не лише квартири.
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Shaman
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Додано: Нед 30 лип, 2023 09:17
а загальна ситуація по збільшенню безготівкових грошей під час війни.
з лютого 2022 по червень 2023 кількість безготівкових грошей (емісія) склала 480
ярдів грн, зі 189
ярдів до 669
ярди грн.
відповідно залишки грошей у банківський системі збільшилися:
у юриків - на 222
ярди грн, до 741
ярдів грн
у фізиків - на 196
ярдів грн, до 635
ярди грн
у ліриків -
тобто насправді виглядає все логічно, без ніяких аномалій. й ще в принципі не так лячно.
окрім зростання безготівки в 3,5 рази - але це більше незвично
upd хоча ні збрехав, що нічого не змінюється. мультиплікатор значно змінюється, але що це означає - треба подумати.
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 30 лип, 2023 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Shaman
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Додано: Нед 30 лип, 2023 09:22
После войны останутся там, где больше платят. ЗСУ сейчас получают хорошие деньги и думаю после войны они захотят получать столько же.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 30 лип, 2023 09:35
Игорь Алексеевич написав:
После войны останутся там, где больше платят
. ЗСУ сейчас получают хорошие деньги и думаю после войны они захотят получать столько же.
дуже гарне бажання. залишилось визначити, як саме можна заробляти такі ж самі гроші після війни.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 09:37
Shaman написав: Игорь Алексеевич написав:
После войны останутся там, где больше платят
. ЗСУ сейчас получают хорошие деньги и думаю после войны они захотят получать столько же.
дуже гарне бажання. залишилось визначити, як саме можна заробляти такі ж самі гроші після війни.
Іти в найманці у зони конфліктів.
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