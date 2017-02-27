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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:41
Игорь Алексеевич написав:
После войны останутся там, где больше платят. ЗСУ сейчас получают хорошие деньги и думаю после войны они захотят получать столько же.
Тобто продовжать службу? А яким чином зберегти такі виплати, якщо і зараз є диференціація в залежності від того де саме служба. І хто не на передку, то аж не так багато отримує. Біля мене розташування бригади недалеко, то к-ть лексусів і того ж рівня тачок навколо частини дуже зросла, ще і думаю як потім просто навіть підтримувати експлуатацію, якщо війна і виплати закінчаться. Але і військовим пенсіонерам тепер сильно підтягли виплати, ті що служили ще за срсру відсужують по 30-40 тис. Як всі ці виплати і всі обіцяні пільги потім тягти без багаторазової девальвації не уявляю.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 09:42
Investor_K написав: Shaman написав: Игорь Алексеевич написав:
После войны останутся там, где больше платят
. ЗСУ сейчас получают хорошие деньги и думаю после войны они захотят получать столько же.
дуже гарне бажання. залишилось визначити, як саме можна заробляти такі ж самі гроші після війни.
Іти в найманці у зони конфліктів.
а я вже про це й думав, й писав.
виходячи з того, що ми маємо Україні треба дозволити створення ПВК, але без права діяльності всередині держави. я гадаю, як глобальний наслідок цієї війни, на теренах Раші виникне потреба в російськомовних вояках.
й зброю теж доведеться дозволити. й швидко вчитися відповідально з нею поводитися.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 09:52
Shaman написав:
чому? а хто там буде чекати наших чоловіків?
із Закарпаття сотні тисяч їхало щороку на заробітки. Знаю чимало випадків, коли вдається таки виїхати і робота знаходиться, часто на "старому" місці
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Додано: Нед 30 лип, 2023 09:57
Успіх написав:
Ризикую?
Ви не та вікова категорія. Більшість моїх знайомих це молоді родини 30+ років, які й 5 років не прожили разом. І в цих родинах відбулась інверсія ролей: до війни чоловік заробляв гроші, а дружина сиділа вдома, зараз дружина заробляє і часто спонсорує чоловіка. От такі родини масово руйнуються
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Додано: Нед 30 лип, 2023 10:13
Існуюча система не в змозі не те, що побудувати нову сильну державу, а навіть і відбудувати стару. Вона приречена. Це треба усвідомити, якщо ми не хочемо повторення старих помилок.
Існуюча система має стати грунтом для нових паростків.
Я би робив ставку на тих, кому не більше 17.
І єдине, що ми можемо їм дати - гарну ідею.
Решта - то треш
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Додано: Нед 30 лип, 2023 10:21
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
чому? а хто там буде чекати наших чоловіків?
із Закарпаття сотні тисяч їхало щороку на заробітки. Знаю чимало випадків, коли вдається таки виїхати і робота знаходиться, часто на "старому" місці
сотні тисяч, не мільйони. якщо в нас мільйон поїде на заробітки, то й безвіз трохи прикрутять, бо насправді він не дає права на підробітки.
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Shaman
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Додано: Нед 30 лип, 2023 10:24
Навуходоносор написав:
Існуюча система не в змозі не те, що побудувати нову сильну державу, а навіть і відбудувати стару. Вона приречена. Це треба усвідомити, якщо ми не хочемо повторення старих помилок.
Існуюча система має стати грунтом для нових паростків.
Я би робив ставку на тих, кому не більше 17.
І єдине, що ми можемо їм дати - гарну ідею.
Решта - то треш
не буває - заснув, прокинувся - а все кругом інше. систему треба змінювати. десь це вдається швидко, десь не дуже, десь взагалі не вдається.
головне - постійно рухатися в цьому напрямку. й робити це комплексно. й не думати, що хтось за тебе це змінить.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 10:41
Shaman написав:
не буває - заснув, прокинувся - а все кругом інше.
Буває. Дуже сподіваюсь, що таки забудется лякалка Кремля і ми таки перейдемо під зовнішнє управління. Хоча б в частині фінансів на відбудову (щоб всі тендери погоджували із спец комісією і не купували чергові Барабани)
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