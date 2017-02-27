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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10674106751067610677>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 126
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
57
37,50-38,00
23%
29
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:41

  Игорь Алексеевич написав:После войны останутся там, где больше платят. ЗСУ сейчас получают хорошие деньги и думаю после войны они захотят получать столько же.

Тобто продовжать службу? А яким чином зберегти такі виплати, якщо і зараз є диференціація в залежності від того де саме служба. І хто не на передку, то аж не так багато отримує. Біля мене розташування бригади недалеко, то к-ть лексусів і того ж рівня тачок навколо частини дуже зросла, ще і думаю як потім просто навіть підтримувати експлуатацію, якщо війна і виплати закінчаться. Але і військовим пенсіонерам тепер сильно підтягли виплати, ті що служили ще за срсру відсужують по 30-40 тис. Як всі ці виплати і всі обіцяні пільги потім тягти без багаторазової девальвації не уявляю.
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:42

  Investor_K написав:
  Shaman написав:
  Игорь Алексеевич написав:После войны останутся там, где больше платят. ЗСУ сейчас получают хорошие деньги и думаю после войны они захотят получать столько же.

дуже гарне бажання. залишилось визначити, як саме можна заробляти такі ж самі гроші після війни.

Іти в найманці у зони конфліктів.

а я вже про це й думав, й писав.

виходячи з того, що ми маємо Україні треба дозволити створення ПВК, але без права діяльності всередині держави. я гадаю, як глобальний наслідок цієї війни, на теренах Раші виникне потреба в російськомовних вояках.

й зброю теж доведеться дозволити. й швидко вчитися відповідально з нею поводитися.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:чому? а хто там буде чекати наших чоловіків?
із Закарпаття сотні тисяч їхало щороку на заробітки. Знаю чимало випадків, коли вдається таки виїхати і робота знаходиться, часто на "старому" місці
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Ризикую?

Ви не та вікова категорія. Більшість моїх знайомих це молоді родини 30+ років, які й 5 років не прожили разом. І в цих родинах відбулась інверсія ролей: до війни чоловік заробляв гроші, а дружина сиділа вдома, зараз дружина заробляє і часто спонсорує чоловіка. От такі родини масово руйнуються
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Існуюча система не в змозі не те, що побудувати нову сильну державу, а навіть і відбудувати стару. Вона приречена. Це треба усвідомити, якщо ми не хочемо повторення старих помилок.
Існуюча система має стати грунтом для нових паростків.
Я би робив ставку на тих, кому не більше 17.
І єдине, що ми можемо їм дати - гарну ідею.
Решта - то треш
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:21

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:чому? а хто там буде чекати наших чоловіків?
із Закарпаття сотні тисяч їхало щороку на заробітки. Знаю чимало випадків, коли вдається таки виїхати і робота знаходиться, часто на "старому" місці

сотні тисяч, не мільйони. якщо в нас мільйон поїде на заробітки, то й безвіз трохи прикрутять, бо насправді він не дає права на підробітки.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:24

  Навуходоносор написав:Існуюча система не в змозі не те, що побудувати нову сильну державу, а навіть і відбудувати стару. Вона приречена. Це треба усвідомити, якщо ми не хочемо повторення старих помилок.
Існуюча система має стати грунтом для нових паростків.
Я би робив ставку на тих, кому не більше 17.
І єдине, що ми можемо їм дати - гарну ідею.
Решта - то треш

не буває - заснув, прокинувся - а все кругом інше. систему треба змінювати. десь це вдається швидко, десь не дуже, десь взагалі не вдається.

головне - постійно рухатися в цьому напрямку. й робити це комплексно. й не думати, що хтось за тебе це змінить.
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:не буває - заснув, прокинувся - а все кругом інше.

Буває. Дуже сподіваюсь, що таки забудется лякалка Кремля і ми таки перейдемо під зовнішнє управління. Хоча б в частині фінансів на відбудову (щоб всі тендери погоджували із спец комісією і не купували чергові Барабани)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:26

  Ой+ написав:
  Игорь Алексеевич написав:После войны останутся там, где больше платят. ЗСУ сейчас получают хорошие деньги и думаю после войны они захотят получать столько же.

Тобто продовжать службу? А яким чином зберегти такі виплати, якщо і зараз є диференціація в залежності від того де саме служба. І хто не на передку, то аж не так багато отримує. Біля мене розташування бригади недалеко, то к-ть лексусів і того ж рівня тачок навколо частини дуже зросла, ще і думаю як потім просто навіть підтримувати експлуатацію, якщо війна і виплати закінчаться. Але і військовим пенсіонерам тепер сильно підтягли виплати, ті що служили ще за срсру відсужують по 30-40 тис. Як всі ці виплати і всі обіцяні пільги потім тягти без багаторазової девальвації не уявляю.

Я не знаю где и как они будут получать. Недавно встретил знакомого, уже полтора года в ЗСУ. Жили они, дети и внуки в трёшки все вместе 5чел. Сейчас купил детям кв., евробляху. И что ему возвращаться после таким выплат на завод, где он был отличным спецом с з.пл. 12тыс.грн??
Второя знакомая семья, прекрасно живёт и отдыхает, пока муж в ЗСУ. А до этого по уценки продукты покупали и постоянно в долгах. Хотите сказать, что они захотят вернутся в прошлое с з.платой 8-10 тыс.грн???
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Хотите сказать, что они захотят вернутся в прошлое с з.платой 8-10 тыс.грн???

Та вони то може і не захочуть, але чи будуть варіанти? Високооплачуваних місць не буде в достатній к-ті, хіба по світу в найманці. А таких прикладів як у вас спостерігаю чимало, так як і чимало вже війна закінчилась, а зобов'язання держави перед родичами ще в основному попереду і якщо таких зобов'язань стане ще більше, бо війна затягнеться, то рахувати в трильйонах буде звичним ділом.
Ой+
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