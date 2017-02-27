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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 11:59
Ой+ написав: Игорь Алексеевич написав:
Хотите сказать, что они захотят вернутся в прошлое с з.платой 8-10 тыс.грн???
Та вони то може і не захочуть, але чи будуть варіанти? Високооплачуваних місць не буде в достатній к-ті, хіба по світу в найманці. А таких прикладів як у вас спостерігаю чимало, так як і чимало вже війна закінчилась, а зобов'язання держави перед родичами ще в основному попереду і якщо таких зобов'язань стане ще більше, бо війна затягнеться, то рахувати в трильйонах буде звичним ділом.
Вот и получается или мужик начинает сходить с ума, т.к. опять семья на грани выживания или пока не спился , то будет выезжать в др. страну. А если семья сейчас там, то они его сами заберут к себе. Думаю у кого есть мозги уже жёны там за полтора года нашли чем и как заняться и узучить историю др. гос.ва.
У меня племянники уехали в Англию. Вначале кричали только на время, но сейчас смотрю уже лозунги с возвратом домой прекратились. Дети спокойно ходят там в школу, появились новые друзья. Они нашли себе работу, сняли дом, получают хорошую з.плату.
Поэтому думаю на 85% они и не думают обратно приезжать. Точно такая же история с братом в Польше. Разговоры приехать обратно - пропали, хотя в первые месяцы, только про это и говорили они всей семьёй..
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 30 лип, 2023 12:04, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 30 лип, 2023 12:03
Игорь Алексеевич написав: Ой+ написав: Игорь Алексеевич написав:
После войны останутся там, где больше платят. ЗСУ сейчас получают хорошие деньги и думаю после войны они захотят получать столько же.
Тобто продовжать службу? А яким чином зберегти такі виплати, якщо і зараз є диференціація в залежності від того де саме служба. І хто не на передку, то аж не так багато отримує. Біля мене розташування бригади недалеко, то к-ть лексусів і того ж рівня тачок навколо частини дуже зросла, ще і думаю як потім просто навіть підтримувати експлуатацію, якщо війна і виплати закінчаться. Але і військовим пенсіонерам тепер сильно підтягли виплати, ті що служили ще за срсру відсужують по 30-40 тис. Як всі ці виплати і всі обіцяні пільги потім тягти без багаторазової девальвації не уявляю.
Я не знаю где и как они будут получать. Недавно встретил знакомого, уже полтора года в ЗСУ. Жили они, дети и внуки в трёшки все вместе 5чел. Сейчас купил детям кв., евробляху. И что ему возвращаться после таким выплат на завод, где он был отличным спецом с з.пл. 12тыс.грн??
Второя знакомая семья, прекрасно живёт и отдыхает, пока муж в ЗСУ. А до этого по уценки продукты покупали и постоянно в долгах. Хотите сказать, что они захотят вернутся в прошлое с з.платой 8-10 тыс.грн???
Думаете их кто-то спрашивать будет?
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Додано: Нед 30 лип, 2023 12:24
Игорь Алексеевич написав: Ой+ написав: Игорь Алексеевич написав:
Хотите сказать, что они захотят вернутся в прошлое с з.платой 8-10 тыс.грн???
Та вони то може і не захочуть, але чи будуть варіанти? Високооплачуваних місць не буде в достатній к-ті, хіба по світу в найманці. А таких прикладів як у вас спостерігаю чимало, так як і чимало вже війна закінчилась, а зобов'язання держави перед родичами ще в основному попереду і якщо таких зобов'язань стане ще більше, бо війна затягнеться, то рахувати в трильйонах буде звичним ділом.
У меня племянники уехали в Англию. Вначале кричали только на время, но сейчас смотрю уже лозунги с возвратом домой прекратились. Дети спокойно ходят там в школу, появились новые друзья. Они нашли себе работу, сняли дом, получают хорошую з.плату.
Поэтому думаю на 85% они и не думают обратно приезжать. Точно такая же история с братом в Польше. Разговоры приехать обратно - пропали, хотя в первые месяцы, только про это и говорили они всей семьёй..
А вы тогда почему до сих пор здесь - понравилось бегать доллары сдавать и в Аккорде на конверт депо откупать?!
😁😁😁
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Додано: Нед 30 лип, 2023 12:29
харківські обмінки зубами тримають курс долара. ні на копійочку за суботу не впав курс
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Додано: Нед 30 лип, 2023 12:34
asti написав:
А вы тогда почему до сих пор здесь - понравилось бегать доллары сдавать и в Аккорде на конверт депо откупать?!
Всё правильно - дол., бегать, откупать и т.д., потому что я не по шаблону жил - работа, АТБ, пиво дача и з.плата 10 и 20 числа... А есть бизнес, работа 24 часа в сутки, отдых, рестораны и т.д. Поэтому не было смысла уезжать, т.к. и сейчас работы полно...и ежем. хорошие заработки.
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