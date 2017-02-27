|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Нед 30 лип, 2023 11:59
Ой+ написав: Игорь Алексеевич написав:
Хотите сказать, что они захотят вернутся в прошлое с з.платой 8-10 тыс.грн???
Та вони то може і не захочуть, але чи будуть варіанти? Високооплачуваних місць не буде в достатній к-ті, хіба по світу в найманці. А таких прикладів як у вас спостерігаю чимало, так як і чимало вже війна закінчилась, а зобов'язання держави перед родичами ще в основному попереду і якщо таких зобов'язань стане ще більше, бо війна затягнеться, то рахувати в трильйонах буде звичним ділом.
Вот и получается или мужик начинает сходить с ума, т.к. опять семья на грани выживания или пока не спился , то будет выезжать в др. страну. А если семья сейчас там, то они его сами заберут к себе. Думаю у кого есть мозги уже жёны там за полтора года нашли чем и как заняться и узучить историю др. гос.ва.
У меня племянники уехали в Англию. Вначале кричали только на время, но сейчас смотрю уже лозунги с возвратом домой прекратились. Дети спокойно ходят там в школу, появились новые друзья. Они нашли себе работу, сняли дом, получают хорошую з.плату.
Поэтому думаю на 85% они и не думают обратно приезжать. Точно такая же история с братом в Польше. Разговоры приехать обратно - пропали, хотя в первые месяцы, только про это и говорили они всей семьёй..
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 30 лип, 2023 12:04, всього редагувалось 1 раз.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6890
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 743 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 30 лип, 2023 12:03
Игорь Алексеевич написав: Ой+ написав: Игорь Алексеевич написав:
После войны останутся там, где больше платят. ЗСУ сейчас получают хорошие деньги и думаю после войны они захотят получать столько же.
Тобто продовжать службу? А яким чином зберегти такі виплати, якщо і зараз є диференціація в залежності від того де саме служба. І хто не на передку, то аж не так багато отримує. Біля мене розташування бригади недалеко, то к-ть лексусів і того ж рівня тачок навколо частини дуже зросла, ще і думаю як потім просто навіть підтримувати експлуатацію, якщо війна і виплати закінчаться. Але і військовим пенсіонерам тепер сильно підтягли виплати, ті що служили ще за срсру відсужують по 30-40 тис. Як всі ці виплати і всі обіцяні пільги потім тягти без багаторазової девальвації не уявляю.
Я не знаю где и как они будут получать. Недавно встретил знакомого, уже полтора года в ЗСУ. Жили они, дети и внуки в трёшки все вместе 5чел. Сейчас купил детям кв., евробляху. И что ему возвращаться после таким выплат на завод, где он был отличным спецом с з.пл. 12тыс.грн??
Второя знакомая семья, прекрасно живёт и отдыхает, пока муж в ЗСУ. А до этого по уценки продукты покупали и постоянно в долгах. Хотите сказать, что они захотят вернутся в прошлое с з.платой 8-10 тыс.грн???
Думаете их кто-то спрашивать будет?
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11966
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1667 раз.
- Подякували: 3570 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 30 лип, 2023 12:24
Игорь Алексеевич написав: Ой+ написав: Игорь Алексеевич написав:
Хотите сказать, что они захотят вернутся в прошлое с з.платой 8-10 тыс.грн???
Та вони то може і не захочуть, але чи будуть варіанти? Високооплачуваних місць не буде в достатній к-ті, хіба по світу в найманці. А таких прикладів як у вас спостерігаю чимало, так як і чимало вже війна закінчилась, а зобов'язання держави перед родичами ще в основному попереду і якщо таких зобов'язань стане ще більше, бо війна затягнеться, то рахувати в трильйонах буде звичним ділом.
У меня племянники уехали в Англию. Вначале кричали только на время, но сейчас смотрю уже лозунги с возвратом домой прекратились. Дети спокойно ходят там в школу, появились новые друзья. Они нашли себе работу, сняли дом, получают хорошую з.плату.
Поэтому думаю на 85% они и не думают обратно приезжать. Точно такая же история с братом в Польше. Разговоры приехать обратно - пропали, хотя в первые месяцы, только про это и говорили они всей семьёй..
А вы тогда почему до сих пор здесь - понравилось бегать доллары сдавать и в Аккорде на конверт депо откупать?!
😁😁😁
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3415
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 621 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 лип, 2023 12:29
харківські обмінки зубами тримають курс долара. ні на копійочку за суботу не впав курс
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2572
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 334 раз.
- Подякували: 429 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 30 лип, 2023 12:34
asti написав:
А вы тогда почему до сих пор здесь - понравилось бегать доллары сдавать и в Аккорде на конверт депо откупать?!
Всё правильно - дол., бегать, откупать и т.д., потому что я не по шаблону жил - работа, АТБ, пиво дача и з.плата 10 и 20 числа... А есть бизнес, работа 24 часа в сутки, отдых, рестораны и т.д. Поэтому не было смысла уезжать, т.к. и сейчас работы полно...и ежем. хорошие заработки.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6890
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 743 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 30 лип, 2023 12:54
Я тут нікого не здивую, якщо скажу, що я готовий повернутись
на 15-20Кгрн/міс.(так я заробляв до 24.02 і так зараз мій знайомий заробляє - розвозить товар по магазинах)
Може тому що:
1. маю заощадження + добудовується квіточка, яку планую здавати в оренду
2. А може просто дізнався "ціну життя"?
Швидше варіант 2
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5110
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 205 раз.
- Подякували: 822 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Нед 30 лип, 2023 13:12
Shaman написав:
якийсь дивні цифри за 27 липня - чомусь коррахунки в банках раптово зменшились на 46 ярдів грн - зі 173 до 127 ярди. це якась помилка? чи що сталося - нормативи змінили?
Такое иногда случается.
Наиболее вероятно, что банки под конец месяца обнаружили, что перевыполняют норматив и решили чуть улучшить месячную прибыль за счет суточных сертификатов. Или даже сейчас улучшить, а норматив довыполнить потом.
Норматив определяет среднемесячный размер резервов, подсчет ведется с 11 числа до 10 числа следующего месяца. Игры под закрытие месячной отчетности получаются вполне легальными.
Понаблюдаем за этим показателем дальше.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7043
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 5977 раз.
- Подякували: 19416 раз.
-
- Профіль
-
99
53
33
2
Додано: Нед 30 лип, 2023 13:33
Что за фигня в теме? Шрифт сообщений стал в 2 раза меньше. Все остальные надписи в прежних размерах, а тексты сообщений уменьшились. Это спецом так сделали, чтобы меньше читали и писали? Глаза же сломать можно, глядя на такую мелюзгу!
-
yuri_m
-
-
- Повідомлень: 1158
- З нами з: 25.11.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 847 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 30 лип, 2023 13:34
Ой+ написав: Игорь Алексеевич написав:
Хотите сказать, что они захотят вернутся в прошлое с з.платой 8-10 тыс.грн???
Та вони то може і не захочуть, але чи будуть варіанти? Високооплачуваних місць не буде в достатній к-ті, хіба по світу в найманці. А таких прикладів як у вас спостерігаю чимало, так як і чимало вже війна закінчилась, а зобов'язання держави перед родичами ще в основному попереду і якщо таких зобов'язань стане ще більше, бо війна затягнеться, то рахувати в трильйонах буде звичним ділом.
знову почалося це ниття. й це абстрактно, бо як спитаєш особисто форумчанина - то бізнес, справи, ресторани. а пересічний громадянин - той обов'язково лише 8-10 т грн.
якщо руки з правильного місця - від 30 т грн. 20 т грн - вони тобі ще послугу роблять. не так вже багато, але не міфічні 8 т грн. оце цифри мирного життя наразі.
просто один з варіантів, про який тут дуже часто розповідають - не платять багато грошей за те, що ти вмієш? так тобі треба поставити - а за що платять? й навчитися - й це не лише ІТ - бо це більш для молоді. а касир та охоронець в АТБ - вибачте, касири та охоронці ніде багато не заробляють.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 3917
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 471 раз.
- Подякували: 1104 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Нед 30 лип, 2023 13:36
Успіх написав:
Я тут нікого не здивую, якщо скажу, що я готовий повернутись
на 15-20Кгрн/міс.(так я заробляв до 24.02 і так зараз мій знайомий заробляє - розвозить товар по магазинах)
Може тому що:
1. маю заощадження + добудовується квіточка, яку планую здавати в оренду
2. А може просто дізнався "ціну життя"?
Швидше варіант 2
не кажіть гоп.
це зараз зрозуміло, ви потребуєте відпочинку. але трохи відпочивши, побачите, що заощадження втрачаються швидко - й щось знову придумаєте. маю надію, більш ефективне
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 3917
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 471 раз.
- Подякували: 1104 раз.
-
- Профіль
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|32973
|36283721
|
|
|1864
|12942542
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|
|7975
|22905651
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|