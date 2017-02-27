А можете назвать где получают более 20 тыс.грн., если не спец и без мозгов??? А вот если спец и с мозгами, то можно в разы больше, но есть одно НО...многие боятся ответственности в бизнесе и хотят быть наёмным, а ездить на мерсе...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 лип, 2023 13:39
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А можете назвать где получают более 20 тыс.грн., если не спец и без мозгов??? А вот если спец и с мозгами, то можно в разы больше, но есть одно НО...многие боятся ответственности в бизнесе и хотят быть наёмным, а ездить на мерсе...
Додано: Нед 30 лип, 2023 13:44
шаблон на шаблоні.
початківець всюди отримує мало, а от 15-20 т грн - це виконуєш свою роботу, й так - ні про що не думаєш зайвого.
а якщо нічого не вмієш - так вибачте, треба навчитись - чи можна просто щось носити.
на машину можна заробити не лише власником бізнесу. а мерс - це лише чийсь фетіш. може хтось хоче на бентлі чи на ройсі.
Додано: Нед 30 лип, 2023 13:56
20% вакансій до 10К (на руки 8К), більше 50% до 15К (на руки 12К) на одному з сайтів для пошуку роботи. так що в кого ще міфологія.
Додано: Нед 30 лип, 2023 14:01
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Если работник чего хочет достичь или научиться, то он сразу поймёт, на хрена мне надо вкалывать ежедневно за 20 тыс, когда я могу открыть свою фирму и получать в 5 раз больше. Но, таких мало, верней есть достаточно способных людей, но их затягивает соточка, пивусик и они считают, что всего достигли. Т.е. их устраивает жизнь от зар.платы до зарп.платы. А потом обвинения корешей в соточке , что не хватает денег и начальник жлоб и вообще всё в стране хреново....
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 30 лип, 2023 14:04, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 30 лип, 2023 14:01
лінь шукати його ж текст - але він писав що після війни він буде жити в своє задоволення а не працювати.
Додано: Нед 30 лип, 2023 14:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
наша пісня гарна нова... Вже мали цю дискусію: щоб один отримував в 5 разів більше в своїй фірмі то 4 його колег по бізнесу повинні збанкрутувати.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 30 лип, 2023 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 30 лип, 2023 14:09
mephala , в режимі «муха» зможе довго. Але при наявності заначки, та і хоч трішки цінуючи себе і своє життя, жити в режимі «муха» неможливо. Тому буде шукати де брати знов як мінімум 50 кгрн/міс.
Доречі муха схоже викроїв 3 долари на Зіберт і десь відпочиває. Бо ще не було, щоб цілий день навіть не заходив.
Додано: Нед 30 лип, 2023 14:09
подивися першу сторінку там й 11, й 15, й 20 т грн - готові взяти студента. тобто це початкова зп, люди розуміють що з досвідом на таке не підуть.
й знову ж таки - оператор кол-центру - це складна робота? як раз для студента.
менеджери з продажу - так тут майже всюди мінімалка оклад. а все інше -відсоток від результатів - цифри бувають різні.
давайте на фінансовому форумі, де кожен другий жаліється на фінмон, не розповідати про низьку зп. давайте кожен за свою зп буде відповідати, а не загалом про всіх.
я знаю, що є низькі зп - але дуже багато є компенсуючих механизмів, про які ви навіть не здогадуєтесь, в тому числі що людина лише робить вигляд, що працює - й отримує 10 т грн (на форумі цей спосіб має власне ім'я ). або пенсіонер.
Додано: Нед 30 лип, 2023 14:13
Сейчас как раз такое время для открытия. Многие работали по старинке и с рекламой вчерашний день. Сегодня можно начинать дело, если есть мозги и можешь думать завтр.днём. А то у многих отговорка - война, бизнес стоит т.п. У меня наоборот мозги кипят, полно клиентов и боюсь иногда кого то зыбыть...
Додано: Нед 30 лип, 2023 14:14
Як все просто - всі відкривають свої фірми і фори і отримують 100 тисяч у місяць) є ще таке поняття як платіжоспрможний попит - чи фірми один у одного все будуть купляти?)
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