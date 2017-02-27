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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10675106761067710678

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 126
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
57
37,50-38,00
23%
29
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 13:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а пересічний громадянин - той обов'язково лише 8-10 т грн.
А можете назвать где получают более 20 тыс.грн., если не спец и без мозгов??? А вот если спец и с мозгами, то можно в разы больше, но есть одно НО...многие боятся ответственности в бизнесе и хотят быть наёмным, а ездить на мерсе...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 13:44

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:а пересічний громадянин - той обов'язково лише 8-10 т грн.
А можете назвать где получают более 20 тыс.грн., если не спец и без мозгов??? А вот если спец и с мозгами, то можно в разы больше, но есть одно НО...многие боятся ответственности в бизнесе и хотят быть наёмным, а ездить на мерсе...

шаблон на шаблоні.

початківець всюди отримує мало, а от 15-20 т грн - це виконуєш свою роботу, й так - ні про що не думаєш зайвого.

а якщо нічого не вмієш - так вибачте, треба навчитись - чи можна просто щось носити.

на машину можна заробити не лише власником бізнесу. а мерс - це лише чийсь фетіш. може хтось хоче на бентлі чи на ройсі. :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 13:56

  Shaman написав:якщо руки з правильного місця - від 30 т грн. 20 т грн - вони тобі ще послугу роблять. не так вже багато, але не міфічні 8 т грн. оце цифри мирного життя наразі.


20% вакансій до 10К (на руки 8К), більше 50% до 15К (на руки 12К) на одному з сайтів для пошуку роботи. так що в кого ще міфологія.


https://www.work.ua/jobs/?advs=1&employment=74
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а якщо нічого не вмієш - так вибачте, треба навчитись - чи можна просто щось носити.
Если работник чего хочет достичь или научиться, то он сразу поймёт, на хрена мне надо вкалывать ежедневно за 20 тыс, когда я могу открыть свою фирму и получать в 5 раз больше. Но, таких мало, верней есть достаточно способных людей, но их затягивает соточка, пивусик и они считают, что всего достигли. Т.е. их устраивает жизнь от зар.платы до зарп.платы. А потом обвинения корешей в соточке , что не хватает денег и начальник жлоб и вообще всё в стране хреново....
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 30 лип, 2023 14:04, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:01

  Shaman написав:
  Успіх написав:Я тут нікого не здивую, якщо скажу, що я готовий повернутись на 15-20Кгрн/міс.(так я заробляв до 24.02 і так зараз мій знайомий заробляє - розвозить товар по магазинах)
Може тому що:
1. маю заощадження + добудовується квіточка, яку планую здавати в оренду
2. А може просто дізнався "ціну життя"?

Швидше варіант 2 ;)

не кажіть гоп.

це зараз зрозуміло, ви потребуєте відпочинку. але трохи відпочивши, побачите, що заощадження втрачаються швидко - й щось знову придумаєте. маю надію, більш ефективне ;)


лінь шукати його ж текст - але він писав що після війни він буде жити в своє задоволення а не працювати.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:когда я могу открыть свою фирму и получать в 5 раз больше.

наша пісня гарна нова... Вже мали цю дискусію: щоб один отримував в 5 разів більше в своїй фірмі то 4 його колег по бізнесу повинні збанкрутувати.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 30 лип, 2023 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:09

mephala , в режимі «муха» зможе довго. Але при наявності заначки, та і хоч трішки цінуючи себе і своє життя, жити в режимі «муха» неможливо. Тому буде шукати де брати знов як мінімум 50 кгрн/міс.
Доречі муха схоже викроїв 3 долари на Зіберт і десь відпочиває. Бо ще не було, щоб цілий день навіть не заходив.
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:09

  mephala написав:
  Shaman написав:якщо руки з правильного місця - від 30 т грн. 20 т грн - вони тобі ще послугу роблять. не так вже багато, але не міфічні 8 т грн. оце цифри мирного життя наразі.


20% вакансій до 10К (на руки 8К), більше 50% до 15К (на руки 12К) на одному з сайтів для пошуку роботи. так що в кого ще міфологія.


https://www.work.ua/jobs/?advs=1&employment=74

подивися першу сторінку там й 11, й 15, й 20 т грн - готові взяти студента. тобто це початкова зп, люди розуміють що з досвідом на таке не підуть.

й знову ж таки - оператор кол-центру - це складна робота? як раз для студента.

менеджери з продажу - так тут майже всюди мінімалка оклад. а все інше -відсоток від результатів - цифри бувають різні.

давайте на фінансовому форумі, де кожен другий жаліється на фінмон, не розповідати про низьку зп. давайте кожен за свою зп буде відповідати, а не загалом про всіх.

я знаю, що є низькі зп - але дуже багато є компенсуючих механизмів, про які ви навіть не здогадуєтесь, в тому числі що людина лише робить вигляд, що працює - й отримує 10 т грн (на форумі цей спосіб має власне ім'я :D ). або пенсіонер.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:13

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:когда я могу открыть свою фирму и получать в 5 раз больше.

наша пісня гарна нова... Вже мали цю дискусію: щоб один отримував в 5 разів більше в своїй фірмі то 4 його колег по бізнесу повинні збанкрутувати.

Сейчас как раз такое время для открытия. Многие работали по старинке и с рекламой вчерашний день. Сегодня можно начинать дело, если есть мозги и можешь думать завтр.днём. А то у многих отговорка - война, бизнес стоит т.п. У меня наоборот мозги кипят, полно клиентов и боюсь иногда кого то зыбыть...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 30 лип, 2023 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:14

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:когда я могу открыть свою фирму и получать в 5 раз больше.

наша пісня гарна нова... Вже мали цю дискусію: щоб один отримував в 5 разів більше в своїй фірмі то 4 його колег по бізнесу повинні збанкрутувати.

Як все просто - всі відкривають свої фірми і фори і отримують 100 тисяч у місяць) є ще таке поняття як платіжоспрможний попит - чи фірми один у одного все будуть купляти?)
cherchiltank
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